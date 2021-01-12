Обзор Lian Li UNI FAN SL120. Корпусные вентиляторы с модульным подключением без кабелей

Во второй половине прошлого года тайванская компания Lian Li представила новую линейку вентиляторов UNI FAN, включающую решения типоразмером 120 и 140 мм. В них реализовано интересное инженерное решение, заметно уменьшившее количество проводов и предложившее модульное подключение между собой в группы. Мы будем изучать на примере комплекта из трех вентиляторов с контроллером.

Lian Li UNI FAN SL120

Его средняя стоимость составляет 4 990 рублей. Помимо этого, есть набор только из одного вентилятора без подсветки, обойдется в 1490 рублей.

Комплектация

Упакован в коробку с изображением вентиляторов в рабочем состоянии. Приведены данные по характеристикам на английском языке.

Lian Li UNI FAN SL120

Стартовый набор включает три вентилятора, винты для крепления в корпусе, кабель питания, переходник для синхронизации подсветки, USB-кабель, контроллер, набор различной документации.

Внешний вид

Большинство вентиляторов с подсветкой требуют подключение двух отдельных линий, одна для вращения и вторая для подсветки. Здесь же кабели полностью отсутствуют, даже линия с PWM-разъемом.

Lian Li UNI FAN SL120

Вместо этого на боковых гранях корпуса вентиляторов находится группа контактов. Есть одна на двух гранях. Эти контакты соединяются между собой при объединении в группу.

Lian Li UNI FAN SL120

В один блок собирается до четырех вентиляторов. Этого достаточно как для фиксации на стенке корпуса, так и радиаторе жидкостной системы охлаждения.

Lian Li UNI FAN SL120

Дополнительно к контактам есть также пазы, они обеспечивают общую жесткость соединений. К одной из сторон остается подключить площадку с парой кабелей.

Lian Li UNI FAN SL120

Также возможен вариант с отдельным подключением этой площадки к каждому из Lian Li UNI FAN SL120, но уже без объединения в общую группу.

Lian Li UNI FAN SL120

На боковые грани без коннекторов нанесена металлическая площадка с аккуратным шлицем. Места крепления сопровождаются антивибрационными накладками. Вышли в черном и белом вариантах исполнения.

Lian Li UNI FAN SL120

Семь лопастей. Используется надежный гидродинамический подшипник. Скорость вращения регулируется в диапазоне от 800 до 1900 оборотов в минуту.

Lian Li UNI FAN SL120

Зоны с подсветкой распределены по боковым граням на двух из сторон. Это 32 светодиода на каждом из вентиляторов.

Lian Li UNI FAN SL120

По умолчанию для работы подсветки потребуется использование комплектного контроллера. Рассчитан он на четыре группы до четырех вентиляторов в каждом.

Lian Li UNI FAN SL120

Выполнен в виде коробки, сопоставимой с диском SSD. Для нее потребуется подключить три линии: питания SATA, USB к материнской плате и кабель синхронизации к 5V ARGB на плате (его подключать необязательно, только для синхронизации).

Lian Li UNI FAN SL120

Альтернативным вариантом является кабель для подключения напрямую к 5V ARGB на плате. Но он в комплекте не идет, приобретается отдельно.

Lian Li UNI FAN SL120

Софт

С официального сайта для них можно загрузить утилиту управления. Выполнена в формате одного окна. Для каждой из четырех групп можно выставить отдельный режим работы подсветки. Предлагается выбор из разных эффектов с корректировкой параметров для ряда из них.

Lian Li UNI FAN SL120

Также есть несколько пресетов для корректировки скорости вращения вентиляторов. В настройках можно включить синхронизацию подсветки с платой.

Lian Li UNI FAN SL120

Тесты

В комплекте с Lian Li UNI FAN SL120 идет только крепление на стенке корпуса. Винты для радиатора приобретаются отдельно. Также стоит обратить внимание, что контакты с одной из сторон остаются открытыми, нужно исключить их контакт с металлом для предотвращения короткого замыкания. Заглушку для контактов не предусмотрели.

Lian Li UNI FAN SL120

В остальном же проблем с ними выявлено не было. Работают стабильно, корректировка скорости вращения работает без сбоев, это же касается подсветки. Мы проводили тестирование как с комплектным контроллером, так и используя сторонний переходник для подключения напрямую в плату.

Lian Li UNI FAN SL120

Уровень шума замерялся на расстоянии 50 сантиметров.

Lian Li UNI FAN SL120

Итоги по Lian Li UNI FAN SL120

Золото. Выбор редакции MegaObzorLian Li UNI FAN SL120 предлагают весомое преимущество в виде уменьшения количества проводов при сборке в корпусе. Модульное соединение, возможность объединения в общую жесткую сцепку до четырех вентиляторов, контроллер для детальной настройки. Но не обошлось и без минусов, отметим отсутствие заглушки для стороны с открытыми контактами, а также отсутствие в комплекте кабеля-переходника для управления подсветкой без контроллера.
Lian Li UNI FAN SL120 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы Lian Li UNI FAN SL120
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