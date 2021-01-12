Обзор Lian Li UNI FAN SL120. Корпусные вентиляторы с модульным подключением без кабелей

Во второй половине прошлого года тайванская компания Lian Li представила новую линейку вентиляторов UNI FAN, включающую решения типоразмером 120 и 140 мм. В них реализовано интересное инженерное решение, заметно уменьшившее количество проводов и предложившее модульное подключение между собой в группы. Мы будем изучать на примере комплекта из трех вентиляторов с контроллером.

Комплектация

Его средняя стоимость составляет 4 990 рублей. Помимо этого, есть набор только из одного вентилятора без подсветки, обойдется в 1490 рублей.Упакован в коробку с изображением вентиляторов в рабочем состоянии. Приведены данные по характеристикам на английском языке.

Внешний вид

Стартовый набор включает три вентилятора, винты для крепления в корпусе, кабель питания, переходник для синхронизации подсветки, USB-кабель, контроллер, набор различной документации.Большинство вентиляторов с подсветкой требуют подключение двух отдельных линий, одна для вращения и вторая для подсветки. Здесь же кабели полностью отсутствуют, даже линия с PWM-разъемом.

Вместо этого на боковых гранях корпуса вентиляторов находится группа контактов. Есть одна на двух гранях. Эти контакты соединяются между собой при объединении в группу.

В один блок собирается до четырех вентиляторов. Этого достаточно как для фиксации на стенке корпуса, так и радиаторе жидкостной системы охлаждения.

Дополнительно к контактам есть также пазы, они обеспечивают общую жесткость соединений. К одной из сторон остается подключить площадку с парой кабелей.

Также возможен вариант с отдельным подключением этой площадки к каждому из Lian Li UNI FAN SL120, но уже без объединения в общую группу.

На боковые грани без коннекторов нанесена металлическая площадка с аккуратным шлицем. Места крепления сопровождаются антивибрационными накладками. Вышли в черном и белом вариантах исполнения.

Семь лопастей. Используется надежный гидродинамический подшипник. Скорость вращения регулируется в диапазоне от 800 до 1900 оборотов в минуту.

Зоны с подсветкой распределены по боковым граням на двух из сторон. Это 32 светодиода на каждом из вентиляторов.

По умолчанию для работы подсветки потребуется использование комплектного контроллера. Рассчитан он на четыре группы до четырех вентиляторов в каждом.

Выполнен в виде коробки, сопоставимой с диском SSD. Для нее потребуется подключить три линии: питания SATA, USB к материнской плате и кабель синхронизации к 5V ARGB на плате (его подключать необязательно, только для синхронизации).

Альтернативным вариантом является кабель для подключения напрямую к 5V ARGB на плате. Но он в комплекте не идет, приобретается отдельно.

Софт

С официального сайта для них можно загрузить утилиту управления. Выполнена в формате одного окна. Для каждой из четырех групп можно выставить отдельный режим работы подсветки. Предлагается выбор из разных эффектов с корректировкой параметров для ряда из них.

Также есть несколько пресетов для корректировки скорости вращения вентиляторов. В настройках можно включить синхронизацию подсветки с платой.

Тесты

В комплекте с Lian Li UNI FAN SL120 идет только крепление на стенке корпуса. Винты для радиатора приобретаются отдельно. Также стоит обратить внимание, что контакты с одной из сторон остаются открытыми, нужно исключить их контакт с металлом для предотвращения короткого замыкания. Заглушку для контактов не предусмотрели.

В остальном же проблем с ними выявлено не было. Работают стабильно, корректировка скорости вращения работает без сбоев, это же касается подсветки. Мы проводили тестирование как с комплектным контроллером, так и используя сторонний переходник для подключения напрямую в плату.

Уровень шума замерялся на расстоянии 50 сантиметров.

Итоги по Lian Li UNI FAN SL120

Lian Li UNI FAN SL120 предлагают весомое преимущество в виде уменьшения количества проводов при сборке в корпусе. Модульное соединение, возможность объединения в общую жесткую сцепку до четырех вентиляторов, контроллер для детальной настройки. Но не обошлось и без минусов, отметим отсутствие заглушки для стороны с открытыми контактами, а также отсутствие в комплекте кабеля-переходника для управления подсветкой без контроллера.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".