Непростой 2D-платформер, но с быстрой платиной. Обзор игры Little Droid

2D-плафтормер Little Droid отрисован вручную, оживляя атмосферу игры и раскрывая детали, задуманные разработчиками. Игрокам предлагается исследование локаций в стиле метроидвании, когда отдельные зоны можно будет изучить только по мере получения способностей. Изначально задан высокий уровень сложности, ставящих испытание для тех кто решит опробовать свои силы при прохождении.

Обзор игры Little Droid

Состоит мир из набора локаций, а также секретного бункера. Главный герой робот, которому предстоит обходить препятствия, избегать опасностей и сражаться с боссами. Использует для этого базовый набор из классических умений с рывками и дальними атаками.

Обзор игры Little Droid

Сложность прохождения быстро возрастает по мере изучения новых локаций. Добавляются сложные участки, секретные зоны, усложняется интеллект у противников. При этом само построение уровней хорошо проработано. За время прохождения не было замечен серьезных проблем с доступностью.

Обзор игры Little Droid

Каждый уровень в игре выполнен в своей стилистики, создавая разнообразие. Сам стиль рисовки понравился, вызывая ностальгию по ретро играм. Процесс прохождения затягивает. Управление в Little Droid отзывчивое и интуитивно понятное, что является важным фактором для хардкорного платформера. Герой быстро реагирует на команды игрока, позволяя точно рассчитывать прыжки и уклоняться от вражеских атак. Однако, некоторые игроки могут посетовать на отсутствие возможности переназначить клавиши управления.

Музыкальное сопровождение, хоть и создает атмосферу ретро-игр, быстро становится монотонным и не запоминающимся. Ей не хватает разнообразия и ярких мелодий, чтобы подчеркнуть динамику происходящего на экране. Впрочем, это можно списать на бюджетность проекта и общую стилистику, стремящуюся к минимализму.

Обзор игры Little Droid

Little Droid – это игра, в первую очередь, про вызов и преодоление сложностей. В итоге получаем интересный инди-проект в ретро стиле, ставящий перед игроком испытание. Двухмерное приключение на несколько вечеров, с незатейливой музыкой, растущей сложностью и сражениями с боссами. При этом есть секретная возможность с быстрым получением платинового трофея.
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