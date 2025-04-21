Непростой 2D-платформер, но с быстрой платиной. Обзор игры Little Droid

Состоит мир из набора локаций, а также секретного бункера. Главный герой робот, которому предстоит обходить препятствия, избегать опасностей и сражаться с боссами. Использует для этого базовый набор из классических умений с рывками и дальними атаками.
Сложность прохождения быстро возрастает по мере изучения новых локаций. Добавляются сложные участки, секретные зоны, усложняется интеллект у противников. При этом само построение уровней хорошо проработано. За время прохождения не было замечен серьезных проблем с доступностью.
Каждый уровень в игре выполнен в своей стилистики, создавая разнообразие. Сам стиль рисовки понравился, вызывая ностальгию по ретро играм. Процесс прохождения затягивает. Управление в Little Droid отзывчивое и интуитивно понятное, что является важным фактором для хардкорного платформера. Герой быстро реагирует на команды игрока, позволяя точно рассчитывать прыжки и уклоняться от вражеских атак. Однако, некоторые игроки могут посетовать на отсутствие возможности переназначить клавиши управления.
Little Droid – это игра, в первую очередь, про вызов и преодоление сложностей. В итоге получаем интересный инди-проект в ретро стиле, ставящий перед игроком испытание. Двухмерное приключение на несколько вечеров, с незатейливой музыкой, растущей сложностью и сражениями с боссами. При этом есть секретная возможность с быстрым получением платинового трофея.