Обзор Logitech MX Keys Mini. Лучшая TKL-клавиатура для работы

Серия периферии MX от Logitech включает разные типы устройств, и она по праву признана одним из лучших решений среди беспроводных решений, ориентированных на бизнес, творчество и ежедневную работу. Мы сами в редакции уже длительное время пользуемся набором из клавиатуры Logitech MX Keys и мышки Logitech MX Master 3 , этот набор был проверен временем и зарекомендовал хорошо в разных сценариях эксплуатации. Не так давно наше внимание привлекла анонсированная производителем укороченная версия клавиатуры, получившая имя

Комплектация

К моменту публикации ее продажи в России еще не стартовали. В нашем распоряжении версия с US-раскладкой.Упакована в компактную коробку с изображением клавиатуры и данными по ее техническим характеристикам. Комплект включает USB-C кабель, различную документацию.

Logitech MX Keys Mini обзор

Внешний вид

Она выйдет в четырех версиях цветового исполнения: графитовой, розовой, черной и светло-серой. Выполнена в TKL-формате.

Для сравнения приведем снимок, на котором приведены два варианта исполнения, с цифровым блоком и без него. Как можно заметить места она занимает заметно меньше.

Сохранены преимущества в виде эргономичного корпуса с узкими боковыми рамками. Качество исполнения высокое.

Расположена рабочая плоскость под углом. Наклон обеспечивает утолщающий валик на тыльной стороне.

На его торце разъем USB-C, используемый для проведения зарядки. Есть механический тумблер питания, плюс сама клавиатура поддерживает автоматический перевод в режим сна.

У Logitech MX Keys Mini нет выраженной подставки под запястья, как и не представлено отдельной, как у полноразмерной модификации

. Как и отмечали выше, тестируется вариант только с латинской раскладкой. На полках российских магазинов она будет с кириллицей. Символы хорошо читаются. В центре клавиш есть углубление.

F1-F3 отвечает за переключение между устройствами. Клавиатуру можно связать с тремя устройствами и быстро соединяться с ними нажатием на клавишу.

F4-F5 регулируют яркость подсветки.

F6 активирует голосов набор. Корректно работало с MacOS.

F7 вызывает панель с эмоджи.

F8 – скриншот выбранной области.

F9 – выключает микрофон.

F10 – ставит воспроизведение на паузу.

F11-F12 – отвечают за громкость.

Группа стрелок стала заметно меньше, по габаритам они вдвое меньше, чем основной набор. Также блок с HOME-INSERT убран и реализован дополнительными действиями.В верхней части есть выступ, в правой зоне которого выведен светодиодный индикатор. С помощью него можно контролировать необходимость проведения зарядки.

Тесты

Есть подсветка белого цвета. Она включается автоматически при наборе текста и приближении ладоней. Как и в полноразмерной версии, в Logitech MX Keys Mini есть датчик приближения.Клавиатура поддерживает разные типы операционных системы. Мы проверили ее работу с Windows, MacOS, Android, iPadOS и со всеми ними работала стабильно, поддерживая как основной набор, так и дополнительные действия, соответствующие этим системам.

Стартовый комплект дает подключение только по Bluetooth. Установлен модуль с низким энергопотреблением. Отдельно в дальнейшем можно будет приобрести адаптер Logi Bolt, он в свою очередь может объединять разный тип совместимой периферии. Заметных задержек при быстром наборе текста замечено не было. Низкопрофильные переключатели с коротким ходом и отсутствием шума при наборе хорошо себя показали в разных задачах. Работать с этой клавиатурой удобно. В сравнение с механическими клавиатурами заметно снижается нагрузка на запястья.

На момент выхода теста не вышло обновление программного обеспечения для MacOS, позволяющее управлять при подключении Bluetooth. В будущем после покупки адаптера Logi Bolt мы вернемся к этому материалу и пополним его данные. Помимо объединения он же поддерживает улучшенную систему шифрования, повышая надежность соединения.

В беспроводном подключении с выставленной на максимальный уровень яркости подсветки клавиш зарядка требовалась один раз в две недели. На время зарядки прерывать работу не требуется.

Итоги

Работая с MacOS в сравнение с полноразмерной клавиатурой, смогли освободить место, достаточное для установки сенсорного тачпада. При этом не был ухудшен опыт работы с системой, набором текста и другими повседневными задачами.Logitech MX Keys Mini можно рекомендовать тем кто не работает активно с таблицами, включая такие программы как Excel. Низкопрофильные бесшумные переключатели, компактные габариты, длительное время автономной работы, быстрое переключение между тремя устройствами, поддержка защищенного Logi Bolt, подсветка с датчиком приближения.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".