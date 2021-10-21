Обзор Logitech MX Keys Mini. Лучшая TKL-клавиатура для работы

К моменту публикации ее продажи в России еще не стартовали. В нашем распоряжении версия с US-раскладкой.
Для сравнения приведем снимок, на котором приведены два варианта исполнения, с цифровым блоком и без него. Как можно заметить места она занимает заметно меньше.
Сохранены преимущества в виде эргономичного корпуса с узкими боковыми рамками. Качество исполнения высокое.
Расположена рабочая плоскость под углом. Наклон обеспечивает утолщающий валик на тыльной стороне.
На его торце разъем USB-C, используемый для проведения зарядки. Есть механический тумблер питания, плюс сама клавиатура поддерживает автоматический перевод в режим сна.
У Logitech MX Keys Mini нет выраженной подставки под запястья, как и не представлено отдельной, как у полноразмерной модификации
. Как и отмечали выше, тестируется вариант только с латинской раскладкой. На полках российских магазинов она будет с кириллицей. Символы хорошо читаются. В центре клавиш есть углубление.
Группа стрелок стала заметно меньше, по габаритам они вдвое меньше, чем основной набор. Также блок с HOME-INSERT убран и реализован дополнительными действиями.
Есть подсветка белого цвета. Она включается автоматически при наборе текста и приближении ладоней. Как и в полноразмерной версии, в Logitech MX Keys Mini есть датчик приближения.
Стартовый комплект дает подключение только по Bluetooth. Установлен модуль с низким энергопотреблением. Отдельно в дальнейшем можно будет приобрести адаптер Logi Bolt, он в свою очередь может объединять разный тип совместимой периферии. Заметных задержек при быстром наборе текста замечено не было. Низкопрофильные переключатели с коротким ходом и отсутствием шума при наборе хорошо себя показали в разных задачах. Работать с этой клавиатурой удобно. В сравнение с механическими клавиатурами заметно снижается нагрузка на запястья.
На момент выхода теста не вышло обновление программного обеспечения для MacOS, позволяющее управлять при подключении Bluetooth. В будущем после покупки адаптера Logi Bolt мы вернемся к этому материалу и пополним его данные. Помимо объединения он же поддерживает улучшенную систему шифрования, повышая надежность соединения.
В беспроводном подключении с выставленной на максимальный уровень яркости подсветки клавиш зарядка требовалась один раз в две недели. На время зарядки прерывать работу не требуется.
Работая с MacOS в сравнение с полноразмерной клавиатурой, смогли освободить место, достаточное для установки сенсорного тачпада. При этом не был ухудшен опыт работы с системой, набором текста и другими повседневными задачами.