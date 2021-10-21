Обзор Logitech MX Keys Mini. Лучшая TKL-клавиатура для работы

Серия периферии MX от Logitech включает разные типы устройств, и она по праву признана одним из лучших решений среди беспроводных решений, ориентированных на бизнес, творчество и ежедневную работу. Мы сами в редакции уже длительное время пользуемся набором из клавиатуры Logitech MX Keys и мышки Logitech MX Master 3, этот набор был проверен временем и зарекомендовал хорошо в разных сценариях эксплуатации. Не так давно наше внимание привлекла анонсированная производителем укороченная версия клавиатуры, получившая имя Logitech MX Keys Mini.

Logitech MX Keys Mini

К моменту публикации ее продажи в России еще не стартовали. В нашем распоряжении версия с US-раскладкой.

Комплектация

Упакована в компактную коробку с изображением клавиатуры и данными по ее техническим характеристикам. Комплект включает USB-C кабель, различную документацию.

Logitech MX Keys Mini

Logitech MX Keys Mini обзор

Внешний вид

Она выйдет в четырех версиях цветового исполнения: графитовой, розовой, черной и светло-серой. Выполнена в TKL-формате.

Logitech MX Keys Mini

Для сравнения приведем снимок, на котором приведены два варианта исполнения, с цифровым блоком и без него. Как можно заметить места она занимает заметно меньше.

Logitech MX Keys Mini

Сохранены преимущества в виде эргономичного корпуса с узкими боковыми рамками. Качество исполнения высокое.

Logitech MX Keys Mini

Расположена рабочая плоскость под углом. Наклон обеспечивает утолщающий валик на тыльной стороне.

Logitech MX Keys Mini

На его торце разъем USB-C, используемый для проведения зарядки. Есть механический тумблер питания, плюс сама клавиатура поддерживает автоматический перевод в режим сна.

Logitech MX Keys Mini

У Logitech MX Keys Mini нет выраженной подставки под запястья, как и не представлено отдельной, как у полноразмерной модификации

Logitech MX Keys Mini

. Как и отмечали выше, тестируется вариант только с латинской раскладкой. На полках российских магазинов она будет с кириллицей. Символы хорошо читаются. В центре клавиш есть углубление.

Logitech MX Keys Mini

Группа стрелок стала заметно меньше, по габаритам они вдвое меньше, чем основной набор. Также блок с HOME-INSERT убран и реализован дополнительными действиями.
  • F1-F3 отвечает за переключение между устройствами. Клавиатуру можно связать с тремя устройствами и быстро соединяться с ними нажатием на клавишу.
  • F4-F5 регулируют яркость подсветки.
  • F6 активирует голосов набор. Корректно работало с MacOS.
  • F7 вызывает панель с эмоджи.
  • F8 – скриншот выбранной области.
  • F9 – выключает микрофон.
  • F10 – ставит воспроизведение на паузу.
  • F11-F12 – отвечают за громкость.
В верхней части есть выступ, в правой зоне которого выведен светодиодный индикатор. С помощью него можно контролировать необходимость проведения зарядки.

Logitech MX Keys Mini

Есть подсветка белого цвета. Она включается автоматически при наборе текста и приближении ладоней. Как и в полноразмерной версии, в Logitech MX Keys Mini есть датчик приближения.

Тесты

Клавиатура поддерживает разные типы операционных системы. Мы проверили ее работу с Windows, MacOS, Android, iPadOS и со всеми ними работала стабильно, поддерживая как основной набор, так и дополнительные действия, соответствующие этим системам.

Logitech MX Keys Mini

Стартовый комплект дает подключение только по Bluetooth. Установлен модуль с низким энергопотреблением. Отдельно в дальнейшем можно будет приобрести адаптер Logi Bolt, он в свою очередь может объединять разный тип совместимой периферии. Заметных задержек при быстром наборе текста замечено не было. Низкопрофильные переключатели с коротким ходом и отсутствием шума при наборе хорошо себя показали в разных задачах. Работать с этой клавиатурой удобно. В сравнение с механическими клавиатурами заметно снижается нагрузка на запястья.

Logitech MX Keys Mini

На момент выхода теста не вышло обновление программного обеспечения для MacOS, позволяющее управлять при подключении Bluetooth. В будущем после покупки адаптера Logi Bolt мы вернемся к этому материалу и пополним его данные. Помимо объединения он же поддерживает улучшенную систему шифрования, повышая надежность соединения.

Logitech MX Keys Mini

В беспроводном подключении с выставленной на максимальный уровень яркости подсветки клавиш зарядка требовалась один раз в две недели. На время зарядки прерывать работу не требуется.

Logitech MX Keys Mini

Работая с MacOS в сравнение с полноразмерной клавиатурой, смогли освободить место, достаточное для установки сенсорного тачпада. При этом не был ухудшен опыт работы с системой, набором текста и другими повседневными задачами.

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorLogitech MX Keys Mini можно рекомендовать тем кто не работает активно с таблицами, включая такие программы как Excel. Низкопрофильные бесшумные переключатели, компактные габариты, длительное время автономной работы, быстрое переключение между тремя устройствами, поддержка защищенного Logi Bolt, подсветка с датчиком приближения.
Logitech MX Keys Mini получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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