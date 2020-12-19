Обзор Logitech Pebble M350. Беспроводная мышка для ноутбука и моноблока

Каким бы не был тачпад на ноутбуке пользоваться им при работе и даже повседневной эксплуатации проблематично, заменить отдельную мышку он полноценно не может. Тестируемая сегодня Logitech Pebble M350 создавалась целенаправленно под эксплуатацию в паре с ноутбуком, предлагая компактные габариты, простое подключение и длительное время автономной работы.

Logitech Pebble M350 обзор

К моменту публикации ее продажи уже стартовали. Рекомендованная стоимость составляет 1 990 рублей.

Комплектация

Упакована в коробку с изображением мышки и данными по техническим характеристикам. Комплект включает руководство пользователя, гарантийный талон, адаптер подключения и батарейку.

Внешний вид

Будущий владелец сможет выбрать между несколькими вариантами цветового исполнения: графит, зеленый, кремовый и серо-голубой. Хороший выбор.

Мышку отличает невысокий профиль. Высота в районе 2.5 сантиметров. Вес с установленной батарейкой не превышает 100 граммов.

Основным материалом выступает пластик с матовым покрытием. Оно не подвержено загрязнению следами пальцев.

Верхняя часть корпуса Logitech Pebble M350 съемная. Под крышкой расположены отсек под батарейку типа АА и адаптер подключения.

Основные клавиши переходят в спинку без видимых границ. В центре прорезиненное колесико прокрутки.

На основании две ножки скольжения. В центре окошко сенсора. Кнопка переключения режимов работы и механический выключатель.

Форма корпуса у мышки симметричная. Подойдет как левшам, так и правшам.

Тесты

Logitech Pebble M350 комплектуется адаптером с поддержкой технологии Unifying. Она дает возможность к одному адаптеру подключать сразу несколько совместимых устройств. Актуально с учетом того, что современные ноутбуки располагают ограниченным количеством USB-разъемов.

Для подключения дополнительного устройство к адаптеру, нужно будет предварительно загрузить утилиту Logitech Options. Добавление проходит в виде наглядной подсказки. В нашем случае к одному USB-адаптеру одновременно подключались клавиатура Logitech MX Keys мышка Logitech MX Master 3 . Проблем с задержками и скоростью передачи сигнала не наблюдалось.

Также мышка предлагает вариант в Bluetooth подключением, расширяя круг поддерживаемых устройств. Данный режим был проверен в паре со смартфоном и планшетом.

Оснащается мышка оптическим сенсором. Чувствительность на постоянном уровне – 1000 DPI. Хорошая точность на разных типах покрытия, включая стол без дополнительного коврика.

Итоги по Logitech Pebble M350

Форма у нее компактная. Основной тип хвата ладонный. Нажимается без слышимых щелчков. Производитель заявляет о 18 месяцах автономной работы. По понятным причинам разрядить ее за время тестов не удалось.Logitech Pebble M350 – станет оптимальным выбором в пару к ноутбуку, моноблоку, планшету или ПК, обеспечив комфортную работу и полное отсутствие проводов на рабочем столе. Длительное время автономной работы, совместимость с разными типами платформ, два варианта подключения и технология объединения нескольких устройств в одном адаптере, бесшумная работа, интересные расцветки корпуса.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".