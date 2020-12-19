Обзор Logitech Pebble M350. Беспроводная мышка для ноутбука и моноблока

К моменту публикации ее продажи уже стартовали. Рекомендованная стоимость составляет 1 990 рублей.
Logitech Pebble M350 обзор
КомплектацияУпакована в коробку с изображением мышки и данными по техническим характеристикам. Комплект включает руководство пользователя, гарантийный талон, адаптер подключения и батарейку.
Внешний видБудущий владелец сможет выбрать между несколькими вариантами цветового исполнения: графит, зеленый, кремовый и серо-голубой. Хороший выбор.
Мышку отличает невысокий профиль. Высота в районе 2.5 сантиметров. Вес с установленной батарейкой не превышает 100 граммов.
Основным материалом выступает пластик с матовым покрытием. Оно не подвержено загрязнению следами пальцев.
Верхняя часть корпуса Logitech Pebble M350 съемная. Под крышкой расположены отсек под батарейку типа АА и адаптер подключения.
Основные клавиши переходят в спинку без видимых границ. В центре прорезиненное колесико прокрутки.
На основании две ножки скольжения. В центре окошко сенсора. Кнопка переключения режимов работы и механический выключатель.
Форма корпуса у мышки симметричная. Подойдет как левшам, так и правшам.
ТестыLogitech Pebble M350 комплектуется адаптером с поддержкой технологии Unifying. Она дает возможность к одному адаптеру подключать сразу несколько совместимых устройств. Актуально с учетом того, что современные ноутбуки располагают ограниченным количеством USB-разъемов.
Для подключения дополнительного устройство к адаптеру, нужно будет предварительно загрузить утилиту Logitech Options. Добавление проходит в виде наглядной подсказки. В нашем случае к одному USB-адаптеру одновременно подключались клавиатура Logitech MX Keys, мышка Logitech MX Master 3. Проблем с задержками и скоростью передачи сигнала не наблюдалось.
Также мышка предлагает вариант в Bluetooth подключением, расширяя круг поддерживаемых устройств. Данный режим был проверен в паре со смартфоном и планшетом.
Оснащается мышка оптическим сенсором. Чувствительность на постоянном уровне – 1000 DPI. Хорошая точность на разных типах покрытия, включая стол без дополнительного коврика.
Форма у нее компактная. Основной тип хвата ладонный. Нажимается без слышимых щелчков. Производитель заявляет о 18 месяцах автономной работы. По понятным причинам разрядить ее за время тестов не удалось.
Итоги по Logitech Pebble M350Logitech Pebble M350 – станет оптимальным выбором в пару к ноутбуку, моноблоку, планшету или ПК, обеспечив комфортную работу и полное отсутствие проводов на рабочем столе. Длительное время автономной работы, совместимость с разными типами платформ, два варианта подключения и технология объединения нескольких устройств в одном адаптере, бесшумная работа, интересные расцветки корпуса.
Logitech Pebble M350 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".