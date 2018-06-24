Обзор MARVO H8321. Недорогие игровые наушники

Как мы уже не раз убеждались, периферия не обязательно должна быть сопоставима по стоимости с подержанными «Жигулями». Для того чтобы получать наслаждение при работе за компьютером и погружение в игры, можно вполне ограничиваться и недорогими моделями. Тестируемые сегодня наушники Marvo H8321, как раз относятся к такому сегменту.

MARVO H8321 обзор

К моменту публикации они уже появились в широком доступе в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляются наушники в коробке из плотного картона с прозрачным окошком, позволяющим рассмотреть дизайн еще до распаковки. На русском языке приведены данные по характеристикам и особенностям этой модели. В комплекте покупатель получает руководство пользователя и бонус к игре War Thunder.

Внешний вид

В оформлении Marvo H8321 используется эффектное сочетание агрессивно-красного и черного цвета. Даже в этом скромном бюджете производитель смог предложить не только хорошее качество исполнения, но и привлекательный дизайн.

Внешний вид гарнитуры явно говорит о нацеленности на геймеров. Овальные чашки, широкое оголовье и ножка микрофона.

В конструкции преобладает пластик. Внешние поверхности с матовым покрытием, оно не подвержено загрязнению следами пальцев.

С внутренней стороны у оголовья мягкая вставка, обтянутая кожзамом. Этот же материал применяется в амбушюрах.

Предусмотрена регулировка длины, направляющие из пластика. Стоит быть аккуратным, падение и деформация могут привести к фатальным последствиям.

Чашки у Marvo H8321 овальной формы с полигональными внешними гранями. На внешнюю сторону нанесен логотип производителя. Есть маркировка по правой и левой стороне.

Слева на внешней стороне чашек зафиксирован микрофон на поворотной ножке. Если нет необходимости в голосовой связи, он не будет мешаться в поднятом положении.

Внутри чашек скрываются 40 мм неодимовые динамики, решетка которых защищена тканью. Амбушюры с достаточной глубиной.

В этих наушниках отсутствует подсветка, эта опция часто критикуется вами в комментариях, тут как раз лишняя переплата за нее отсутствует.

На боковой грани левой чашки выведен барабан регулировки яркости. Он хорошо определяется слепым методом. Кнопки выключения микрофона отсутствуют.

Тесты

Кабель подключения несъемный. Место выхода из левой чашки усилено и защищено от излома и перегиба. На конце раздельные коннекторы пол микрофон и динамики. Спаренного переходника на 4-пиновый разъем в комплекте нет.Наушники Marvo H8321 легкие, на голову не давят. Конструкция позволяет подобрать оптимальный обхват в зависимости от анатомических особенностей головы пользователя. Уши обхватывают полностью, обеспечивается хороший уровень звукоизоляции. Длительное ношение не вызывает чувства усталости и дискомфорта. В летнее время может наблюдаться запотевание.

Установленные 40 мм динамики обладают высоким уровнем громкости. Звуковая сцена с акцентом на низкие частоты, «середина» и «верхи» смазаны. По звуку они хорошо подходят под шутеры и симуляторы. Рев моторов, взрывы снарядов и гранат, очередь из АКМ или залп из танкового орудия – все это позволяет ощутить реализм происходящего на экране. Под прослушивание музыки можно рекомендовать только условно, хотя если брать в расчет стоимость, то это вполне ожидаемо и нормально.

Встроенный микрофон без системы шумоподавления. Может использоваться для координации действий команды, общения в ММО-играх и пробы сил во время проведения стрим-трансляций, подкастов.

Итоги по Marvo H8321

Marvo H8321 в своем ценовом сегменте предлагает отличное сочетание эргономики, дизайна, качества исполнения и звучания. Наушники станут хорошим выбором для тех, кто жестко ограничен в средствах на покупку гарнитуры и не готов к серьезным тратам на периферию. Здесь есть все необходимое для наслаждения играми, включая микрофон на подвижной ножке.