Обзор MOSS: BOOK II - PSVR2. Новая жизнь для красивой истории с полным погружением

Игру MOSS: BOOK II я впервые опробовал еще с PlayStation 4 и первой версией шлема. Несмотря на красоту проекта и интересную подачу, насладиться им в полной мере из-за тех ограничений, которые давал PlayStation VR, не удалось. Вскоре шлем был продан, а игра пылилась в библиотеке. Выход PlayStation VR2 дал проекту вторую жизнь и развязал руки разработчиков в качестве графики и возможностях взаимодействия с виртуальным миром. Игра была полностью пройдена до получения платинового трофея.

Она стала доступна сразу в день старта продаж нового шлема, но приобрести ее нужно будет повторно. Версии PS4 и PS5 продаются отдельно.

Сюжет и геймплей

Игра является прямым продолжением первой части, которую будем проходить уже в ближайшее время на PS VR2. Главный герой – мышонок Куилл, сталкивается с новыми неприятностями, которые предлагается преодолеть вместе с игроком, который здесь выступает активным наблюдателем.

Интересная подача, когда одновременно есть два активных персонажа, один из которых игрок, взаимодействующий с интерфейсом и помогающий в решении головоломок и даже сражениях, и мышонок, путешествующий по мирам в жанре приключенческого платформера. Так больше ощущается связь с происходящим и возникает сопереживание герою по мере развития сюжета.

Разделен мир MOSS: BOOK II - PSVR2 на несколько глав, подаваемых в виде отдельных книг с общим сюжетом между ними. Внутри глав участки разделяются на диорамы, связанные между собой переходами, в рамках каждой из них ждут решения головоломок и сражения с противниками.

Увеличившиеся быстродействие и разрешение избавили игру от «мыла», которое выдавала игра изначально, зажимая техническими возможностями платформы. Мелкие детали, плавные переходы и насыщенная картинка. Полное погружение в происходящее и ощущение нахождения внутри сказки.

При этом сам сюжет подается и озвучивается диктором, к сожалению, без русской озвучки, только титры, а они лишь мешают восприятию. Хотя речь тут достаточно простая и игру можно рассматривать как возможность подтянуть знание языка.

Боевая система

В MOSS: BOOK II - PSVR2 расширили арсенал, доступный для Куилл. Новые инструменты подаются постепенно по мере прохождения глав, позволяя успеть освоить особенности управления и взаимодействия. Помимо меча, есть бумеранг и молот. Также каждый из инструментов игрок сможет заряжать в ходе боя, добавляя новую механику.

Эти инструменты используются как для боя с противниками, так и решения загадок, преодоления препятствий. И опять же часто, чтобы раскрыть весь потенциал или решить задачу, требуется активное взаимодействие между зрителем – игроком и героем – мышонком. Это касается и лечения касанием к персонажу.

Вовлечен в игровой процесс и наблюдатель. Движением руки можно создавать мосты-переходы, выращивать растительность по стенам для того, чтобы дать возможность Куилл забраться на стену. Также можно ломать часть размещенного на диораме инвентаря и блокировать противников, используя их вооружение.

Удовольствие доставили битвы с боссами. Например, один из них – рыцарь в шахте, молот которого можно оттягивать и одновременно при этом управлять мышонком, чтобы нанести урон. Интерактив и высокий темп сражения.

Не очень понравился способ смены оружия, он занимает достаточно много времени, требуя открыть сначала лепесток с выбором и уже потом передать мышонку. В оживленной битве все это чревато получением нескольких ударов от противника.

MOSS: BOOK II - PSVR2 обзор

Итоги

MOSS: BOOK II - PSVR2 раскрылась с новой версией шлема, позволив погрузиться в происходящее, дав возможность насладиться изображением с высокой детализацией и частотой кадров, а также улучшив общее взаимодействие с персонажем и диорамой в целом. Интересная и завершенная история, несколько биомов, тактильная связь с окружением. Не устроить может только необходимость повторной покупки в случае приобретения версии для первой версии шлема.
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