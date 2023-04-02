Обзор MOSS: BOOK II - PSVR2. Новая жизнь для красивой истории с полным погружением

Она стала доступна сразу в день старта продаж нового шлема, но приобрести ее нужно будет повторно. Версии PS4 и PS5 продаются отдельно.
Интересная подача, когда одновременно есть два активных персонажа, один из которых игрок, взаимодействующий с интерфейсом и помогающий в решении головоломок и даже сражениях, и мышонок, путешествующий по мирам в жанре приключенческого платформера. Так больше ощущается связь с происходящим и возникает сопереживание герою по мере развития сюжета.
Разделен мир MOSS: BOOK II - PSVR2 на несколько глав, подаваемых в виде отдельных книг с общим сюжетом между ними. Внутри глав участки разделяются на диорамы, связанные между собой переходами, в рамках каждой из них ждут решения головоломок и сражения с противниками.
Увеличившиеся быстродействие и разрешение избавили игру от «мыла», которое выдавала игра изначально, зажимая техническими возможностями платформы. Мелкие детали, плавные переходы и насыщенная картинка. Полное погружение в происходящее и ощущение нахождения внутри сказки.
При этом сам сюжет подается и озвучивается диктором, к сожалению, без русской озвучки, только титры, а они лишь мешают восприятию. Хотя речь тут достаточно простая и игру можно рассматривать как возможность подтянуть знание языка.
Эти инструменты используются как для боя с противниками, так и решения загадок, преодоления препятствий. И опять же часто, чтобы раскрыть весь потенциал или решить задачу, требуется активное взаимодействие между зрителем – игроком и героем – мышонком. Это касается и лечения касанием к персонажу.
Вовлечен в игровой процесс и наблюдатель. Движением руки можно создавать мосты-переходы, выращивать растительность по стенам для того, чтобы дать возможность Куилл забраться на стену. Также можно ломать часть размещенного на диораме инвентаря и блокировать противников, используя их вооружение.
Удовольствие доставили битвы с боссами. Например, один из них – рыцарь в шахте, молот которого можно оттягивать и одновременно при этом управлять мышонком, чтобы нанести урон. Интерактив и высокий темп сражения.
Не очень понравился способ смены оружия, он занимает достаточно много времени, требуя открыть сначала лепесток с выбором и уже потом передать мышонку. В оживленной битве все это чревато получением нескольких ударов от противника.