Обзор MSI MAG B560 TOMAHAWK WIFI. Тесты материнской платы в играх и бенчмарках

На прошлой неделе мы начали знакомство с чипсетом B560, в ходе которого могли убедиться в том, что при меньшей стоимости на фоне Z590 можно собрать игровую или рабочую систему с актуальными процессорами Intel. Сегодня продолжая изучение актуальной модельной линейки, мы детально рассмотрим MSI MAG B560 TOMAHAWK WIFI. Напомним, серия MAG ориентирована на начинающих геймеров, ставящих приоритетом надежные и удобные решения.

MSI MAG B560 TOMAHAWK WIFI

К моменту публикации продажи уже стартовали. Средняя ее стоимость составляет 17 500 рублей.

MSI MAG B560 TOMAHAWK WIFI обзор

Комплектация

На обратной стороне упаковочной коробки подробно описаны особенности ее оснащения, а также конструктивные преимущества.

MSI MAG B560 TOMAHAWK WIFI

Комплект включает два SATA-кабеля, антенны Wi-Fi, М.2 винты, наклейки с фирменной стилистикой, руководство пользователя, наклейку с логотипом MSI, различную документацию. Заглушка портов ввода/вывода установлена на плату.

Внешний вид

В отличие от рассмотренной ранее MSI MAG B560M MORTAR WIFI, выполнена в типоразмере ATX. Построена на базе 6-слойной печатной платы.

MSI MAG B560 TOMAHAWK WIFI

Оформлена в милитари стилистике. В районе радиатора на чипсете есть зона с многоцветной подсветкой.

MSI MAG B560 TOMAHAWK WIFI

Дополнительно можно подключить светодиодные ленты и синхронизации. Выведены два 5V ARGB и два 12V RGB. Ее можно детально настраивать, это фирменная MYSTIC Light.

MSI MAG B560 TOMAHAWK WIFI

Четыре DDR4 слота с защитой от наводок и помех. Двухканальный режим работы с тактовой частотой до 5066 МГц и объемом до 128 Гбайт.

MSI MAG B560 TOMAHAWK WIFI

Рядом с ними выведена группа из четырех индикаторов, отображающих статусы загрузки. Отдельной панели POST-кодов нет.

MSI MAG B560 TOMAHAWK WIFI

Для лицевой панели выделены один USB 3.2 gen.2, один USB 3.2 gen.1 и два USB 2.0.

MSI MAG B560 TOMAHAWK WIFI

Под организацию активного охлаждения в MSI MAG B560 TOMAHAWK WIFI выделены семь PWM . У одного их них оптимизация под питание помпы жидкостного охлаждения.

MSI MAG B560 TOMAHAWK WIFI

Пассивному отводу тепла тоже уделили повышенное внимание. На силовых элементах установлены массивные металлические радиаторы.

MSI MAG B560 TOMAHAWK WIFI

Причем, даже вместо декоративного пластика в зоне портов, часто встречаемого на платах, тут металл. С элементами контактирует через термопрокладки с высокой теплопроводностью.

MSI MAG B560 TOMAHAWK WIFI

Схема питания 12+2+1. 12 фаз выделено под процессор, 2 фазы на встроенную графику и 1 фаза системная. Используется оптимизированная разводка компонентов. Эта плата позволяет ставить старшие Core i9.

MSI MAG B560 TOMAHAWK WIFI

Блок питания подключается к связке из 24pin ATX, а также 8- и 4-пиновых дополнительного питания процессора.

MSI MAG B560 TOMAHAWK WIFI

Два отдельных металлических радиатора с термоинтерфейсом сопровождают М.2 разъема. Они также идут с термопрокладкой 7 Вт/мК.

MSI MAG B560 TOMAHAWK WIFI

Как и во флагманских платах, есть поддержка скоростных накопителей PCIe gen 4. Верхний разъем получает линии напрямую от процессора. Нанесена наклейка с предупреждением о том, что он будет работать только с 11 поколением Intel.

MSI MAG B560 TOMAHAWK WIFI

Есть еще третий М.2, получающий линии от чипсета. Работает в режиме PCIe gen 3. Он без радиатора. Но сюда можно будет перенести тот, что находится на втором М.2.

MSI MAG B560 TOMAHAWK WIFI

Шесть SATA. Они разделены на две группы. Две в нижней части и еще четыре на боковой грани. У последних есть вырез на боковой зоне печатной платы.

MSI MAG B560 TOMAHAWK WIFI

Для видеокарт и плат расширения на MSI MAG B560 TOMAHAWK WIFI выделены два PCIe x16. Верхний с металлическим усилением. Плюс еще один PCIe x1.

MSI MAG B560 TOMAHAWK WIFI

Есть дополнительный 6-пиновый разъем питания PCIe. Он подает дополнительное питание на видеокарты, будет полезно при установке старших видеокарт или связке из двух.

MSI MAG B560 TOMAHAWK WIFI

Аудиокодек Realtek ALC897 и экранированный тракт. Японские конденсаторы и усилитель на наушники.

MSI MAG B560 TOMAHAWK WIFI

Материнская плата поддерживает скоростной Wi-Fi 6E, реализованный через Intel AX210. 2.5 гигабитный Realtek 8125B.

MSI MAG B560 TOMAHAWK WIFI

Панель портов ввода/вывода включает четыре USB 2.0, HDMI, DisplayPort, четыре USB 3.1 gen.1, USB Type-C, разъемы для Wi-Fi антенны, оптический аудиовыход, пять аудиоразъемов.

BIOS

Традиционное для серии MEG оформление. При старте MSI MAG B560 TOMAHAWK WIFI выводится экран с рабочими данными и ключевыми настройками. Он позволяет выставить приоритет загрузки, активировать XMP-профиль.
Инструменты мониторинга работы отдельных компонентов.
Опции разгона с детальными настройками по оперативной памяти.
Общие настройки системы.

Тесты

Тестирование велось с процессором Intel Core i7-11700KF. Перед первым включением было проведено обновление BIOS до актуальной версии.

MSI MAG B560 TOMAHAWK WIFI

MSI MAG B560 TOMAHAWK WIFI

MSI MAG B560 TOMAHAWK WIFI

Оперативная память T-FORCE XTREEM ARGB 2x8GB DDR4-3600MHz. Активация профиля прошла в один клик.

MSI MAG B560 TOMAHAWK WIFI

MSI MAG B560 TOMAHAWK WIFI

MSI MAG B560 TOMAHAWK WIFI

MSI MAG B560 TOMAHAWK WIFI

Установлена видеокарта Inno3D GeForce RTX 3060 Ti. Проведен наш базовый набор тестов в бенчмарках.

MSI MAG B560 TOMAHAWK WIFI

MSI MAG B560 TOMAHAWK WIFI

Отдельно приведем мониторинг в нескольких играх в трех разрешениях.

Assassin's Creed Valhalla: FHD, 4K. MSI MAG B560 TOMAHAWK WIFI - INNO3D GEFORCE RTX 3060 Ti TWIN X2 OС

CyberPunk 2077: FHD, 4K. MSI MAG B560 TOMAHAWK WIFI - INNO3D GEFORCE RTX 3060 Ti TWIN X2 OС

Shadow of the Tomb Raider: FHD, 4K. MSI MAG B560 TOMAHAWK WIFI - INNO3D GEFORCE RTX 3060 Ti TWIN X2 OС

Total War Saga: Troy: FHD, 4K. MSI MAG B560 TOMAHAWK WIFI - INNO3D GEFORCE RTX 3060 Ti TWIN X2 OС

Watch Dogs: Legion: FHD, 4K. MSI MAG B560 TOMAHAWK WIFI - INNO3D GEFORCE RTX 3060 Ti TWIN X2 OС

World of Tanks: FHD, 4K. MSI MAG B560 TOMAHAWK WIFI - INNO3D GEFORCE RTX 3060 Ti TWIN X2 OС

Провели разгон оперативной памяти и получили стабильную частоту 4400 МГц без изменения таймингов. Прибавка в 800 МГц.

MSI MAG B560 TOMAHAWK WIFI

MSI MAG B560 TOMAHAWK WIFI

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorМатеринская плата MSI MAG B560 TOMAHAWK WIFI позволяет сэкономить при сборке игровой или рабочей системы, особенно если выбор делается в пользу 11 поколения Intel с заблокированным множителем. Инструменты по разгону памяти, скоростные М.2, качественная компоновка силовой подсистемы с эффективным отводом тепла, хороший набор портов и разъемов, скоростные USB 3.2 gen.2, управляемая подсветка.
MSI MAG B560 TOMAHAWK WIFI получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы MSI MAG B560 TOMAHAWK WIFI
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