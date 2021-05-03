Обзор MSI MAG B560 TOMAHAWK WIFI. Тесты материнской платы в играх и бенчмарках

На прошлой неделе мы начали знакомство с чипсетом B560, в ходе которого могли убедиться в том, что при меньшей стоимости на фоне Z590 можно собрать игровую или рабочую систему с актуальными процессорами Intel. Сегодня продолжая изучение актуальной модельной линейки, мы детально рассмотрим MSI MAG B560 TOMAHAWK WIFI. Напомним, серия MAG ориентирована на начинающих геймеров, ставящих приоритетом надежные и удобные решения.

MSI MAG B560 TOMAHAWK WIFI обзор

К моменту публикации продажи уже стартовали. Средняя ее стоимость составляет 17 500 рублей.

Комплектация

На обратной стороне упаковочной коробки подробно описаны особенности ее оснащения, а также конструктивные преимущества.

Внешний вид

Комплект включает два SATA-кабеля, антенны Wi-Fi, М.2 винты, наклейки с фирменной стилистикой, руководство пользователя, наклейку с логотипом MSI, различную документацию. Заглушка портов ввода/вывода установлена на плату.В отличие от рассмотренной ранее MSI MAG B560M MORTAR WIFI , выполнена в типоразмере ATX. Построена на базе 6-слойной печатной платы.

Оформлена в милитари стилистике. В районе радиатора на чипсете есть зона с многоцветной подсветкой.

Дополнительно можно подключить светодиодные ленты и синхронизации. Выведены два 5V ARGB и два 12V RGB. Ее можно детально настраивать, это фирменная MYSTIC Light.

Четыре DDR4 слота с защитой от наводок и помех. Двухканальный режим работы с тактовой частотой до 5066 МГц и объемом до 128 Гбайт.

Рядом с ними выведена группа из четырех индикаторов, отображающих статусы загрузки. Отдельной панели POST-кодов нет.

Для лицевой панели выделены один USB 3.2 gen.2, один USB 3.2 gen.1 и два USB 2.0.

Под организацию активного охлаждения в MSI MAG B560 TOMAHAWK WIFI выделены семь PWM . У одного их них оптимизация под питание помпы жидкостного охлаждения.

Пассивному отводу тепла тоже уделили повышенное внимание. На силовых элементах установлены массивные металлические радиаторы.

Причем, даже вместо декоративного пластика в зоне портов, часто встречаемого на платах, тут металл. С элементами контактирует через термопрокладки с высокой теплопроводностью.

Схема питания 12+2+1. 12 фаз выделено под процессор, 2 фазы на встроенную графику и 1 фаза системная. Используется оптимизированная разводка компонентов. Эта плата позволяет ставить старшие Core i9.

Блок питания подключается к связке из 24pin ATX, а также 8- и 4-пиновых дополнительного питания процессора.

Два отдельных металлических радиатора с термоинтерфейсом сопровождают М.2 разъема. Они также идут с термопрокладкой 7 Вт/мК.

Как и во флагманских платах, есть поддержка скоростных накопителей PCIe gen 4. Верхний разъем получает линии напрямую от процессора. Нанесена наклейка с предупреждением о том, что он будет работать только с 11 поколением Intel.

Есть еще третий М.2, получающий линии от чипсета. Работает в режиме PCIe gen 3. Он без радиатора. Но сюда можно будет перенести тот, что находится на втором М.2.

Шесть SATA. Они разделены на две группы. Две в нижней части и еще четыре на боковой грани. У последних есть вырез на боковой зоне печатной платы.

Для видеокарт и плат расширения на MSI MAG B560 TOMAHAWK WIFI выделены два PCIe x16. Верхний с металлическим усилением. Плюс еще один PCIe x1.

Есть дополнительный 6-пиновый разъем питания PCIe. Он подает дополнительное питание на видеокарты, будет полезно при установке старших видеокарт или связке из двух.

Аудиокодек Realtek ALC897 и экранированный тракт. Японские конденсаторы и усилитель на наушники.

Материнская плата поддерживает скоростной Wi-Fi 6E, реализованный через Intel AX210. 2.5 гигабитный Realtek 8125B.

BIOS

Тесты

Панель портов ввода/вывода включает четыре USB 2.0, HDMI, DisplayPort, четыре USB 3.1 gen.1, USB Type-C, разъемы для Wi-Fi антенны, оптический аудиовыход, пять аудиоразъемов.Традиционное для серии MEG оформление. При старте MSI MAG B560 TOMAHAWK WIFI выводится экран с рабочими данными и ключевыми настройками. Он позволяет выставить приоритет загрузки, активировать XMP-профиль.Инструменты мониторинга работы отдельных компонентов.Опции разгона с детальными настройками по оперативной памяти.Общие настройки системы.Тестирование велось с процессором Intel Core i7-11700KF . Перед первым включением было проведено обновление BIOS до актуальной версии.

Установлена видеокарта Inno3D GeForce RTX 3060 Ti . Проведен наш базовый набор тестов в бенчмарках.

Assassin's Creed Valhalla: FHD, 4K. MSI MAG B560 TOMAHAWK WIFI - INNO3D GEFORCE RTX 3060 Ti TWIN X2 OС

Отдельно приведем мониторинг в нескольких играх в трех разрешениях.

CyberPunk 2077: FHD, 4K. MSI MAG B560 TOMAHAWK WIFI - INNO3D GEFORCE RTX 3060 Ti TWIN X2 OС

Shadow of the Tomb Raider: FHD, 4K. MSI MAG B560 TOMAHAWK WIFI - INNO3D GEFORCE RTX 3060 Ti TWIN X2 OС

Total War Saga: Troy: FHD, 4K. MSI MAG B560 TOMAHAWK WIFI - INNO3D GEFORCE RTX 3060 Ti TWIN X2 OС

Watch Dogs: Legion: FHD, 4K. MSI MAG B560 TOMAHAWK WIFI - INNO3D GEFORCE RTX 3060 Ti TWIN X2 OС

World of Tanks: FHD, 4K. MSI MAG B560 TOMAHAWK WIFI - INNO3D GEFORCE RTX 3060 Ti TWIN X2 OС

Провели разгон оперативной памяти и получили стабильную частоту 4400 МГц без изменения таймингов. Прибавка в 800 МГц.

Итоги

Материнская плата MSI MAG B560 TOMAHAWK WIFI позволяет сэкономить при сборке игровой или рабочей системы, особенно если выбор делается в пользу 11 поколения Intel с заблокированным множителем. Инструменты по разгону памяти, скоростные М.2, качественная компоновка силовой подсистемы с эффективным отводом тепла, хороший набор портов и разъемов, скоростные USB 3.2 gen.2, управляемая подсветка.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".