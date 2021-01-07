Обзор MSI Optix G241. Игровой 24-монитор c IPS 144 Гц

К моменту публикации продажи стартовали. Рекомендованная стоимость для него составляет 235 долларов.
КомплектацияЕго стартовый набор включает внешний блок питания, HDMI кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.
Внешний видДля игрового монитора вид у него довольно скромный. Направленность на геймеров в нем выдают ножки с направленными в сторону лучами и интересная геометрия задней стойкой.
Сама стойка ставится при помощи отвертки. Фиксируется четырьмя винтами. Конструкция у нее простая, системы кабель-менеджмента не предусмотрено.
Широкими возможностями по регулировкам он тоже похвастать не может. Панель наклоняется вперед и назад. Поворота в портретный режим нет, высота расположения не регулируется.
Решить все это можно сторонним VESA-кронштейном. Соответствующие крепежные отверстия есть на спинке MSI Optix G241.
IPS-панель занимает большую площадь лицевой стороны. Ширина боковых рамок не превышает 5 мм.
Нижняя рамка толще. Она темно-серого цвета. В центре нанесен логотип производителя.
Задняя сторона с расположенными под разными углами плоскостями. Подсветки и других характерных для дорогих моделей элементов тут нет. Вентиляционная решетка тут несет только декоративную функцию.
Управляется при помощи пятипозиционного джойстика. Сам процесс взаимодействия с меню не самый простой.
Панель ввода включает два HDMI и один DisplayPort. Здесь же выход под проводную акустику. Этого достаточно для подключения ПК и игровой консоли.
Встроенной акустики у монитора нет. Блок питания внешний. Работает бесшумно.
Установлена 24-дюймовая матрица IPS с Full HD разрешением. Частота обновления 145 Гц. Поддерживается AMD FreeSync.Уровень максимальной яркости заявлен на отметки на уровне 250 кд/м². Отметим неравномерность подсветки.
Это 8-битная матрица с расширенным цветовым охватом. Предустановлено несколько профилей с разными пресетами под определенный тип задач.
Поверхность экрана с матовым покрытием. Присутствует минимальный кристаллический эффект. Углы обзора широкие.
УправлениеМеню управления в MSI Optix G241 оформлено с фирменной стилистикой. Структура в виде дерева с выбором нужных разделов и параметров. В игровой ветке можно выбрать пресет под определенный игровой жанр, изменить частоту обновления, включить счетчик кадров.
В профессиональных настройках доступны режимы для чтения, кино и дизайнеров. Функции уменьшения нагрузки на глаза.
Настройки для изображения. Яркость, контраст, цветовая температура.
Ручной выбор источника сигнала.
Также настройки можно проводить через приложение для смартфона.
Тесты MSI Optix G241
Яркость максимальнаяMSI Optix G241 - 245 cd/m2
Яркость минимальнаяMSI Optix G241 - 0.19 cd/m2
Температура цветаMSI Optix G241– 6417K
Задержка MSI Optix G241Задержка, светлые тона – 9.1ms
Задержка, темные тона – 14ms