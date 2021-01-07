Обзор MSI Optix G241. Игровой 24-монитор c IPS 144 Гц

В центре внимания сегодня игровой монитор MSI Optix G241, оснащенный матрицей IPS c частотой обновления 145 Гц. Он не может похвастать высоким разрешением, ограничиваясь разрешением Full HD. При этом в отличие от 2К и 4К не ставятся повышенных требований к уровню быстродействия установленной видеокарты. Построен на основе 8-битной матрицы с расширенным цветом охватом.

MSI Optix G241

К моменту публикации продажи стартовали. Рекомендованная стоимость для него составляет 235 долларов.

Комплектация

Его стартовый набор включает внешний блок питания, HDMI кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Для игрового монитора вид у него довольно скромный. Направленность на геймеров в нем выдают ножки с направленными в сторону лучами и интересная геометрия задней стойкой.

MSI Optix G241

Сама стойка ставится при помощи отвертки. Фиксируется четырьмя винтами. Конструкция у нее простая, системы кабель-менеджмента не предусмотрено.

MSI Optix G241

Широкими возможностями по регулировкам он тоже похвастать не может. Панель наклоняется вперед и назад. Поворота в портретный режим нет, высота расположения не регулируется.

MSI Optix G241

Решить все это можно сторонним VESA-кронштейном. Соответствующие крепежные отверстия есть на спинке MSI Optix G241.

MSI Optix G241

IPS-панель занимает большую площадь лицевой стороны. Ширина боковых рамок не превышает 5 мм.

MSI Optix G241

Нижняя рамка толще. Она темно-серого цвета. В центре нанесен логотип производителя.

MSI Optix G241

Задняя сторона с расположенными под разными углами плоскостями. Подсветки и других характерных для дорогих моделей элементов тут нет. Вентиляционная решетка тут несет только декоративную функцию.

MSI Optix G241

Управляется при помощи пятипозиционного джойстика. Сам процесс взаимодействия с меню не самый простой.

MSI Optix G241

Панель ввода включает два HDMI и один DisplayPort. Здесь же выход под проводную акустику. Этого достаточно для подключения ПК и игровой консоли.

MSI Optix G241

Встроенной акустики у монитора нет. Блок питания внешний. Работает бесшумно.

MSI Optix G241

Установлена 24-дюймовая матрица IPS с Full HD разрешением. Частота обновления 145 Гц. Поддерживается AMD FreeSync.Уровень максимальной яркости заявлен на отметки на уровне 250 кд/м². Отметим неравномерность подсветки.

MSI Optix G241

Это 8-битная матрица с расширенным цветовым охватом. Предустановлено несколько профилей с разными пресетами под определенный тип задач.

MSI Optix G241

Поверхность экрана с матовым покрытием. Присутствует минимальный кристаллический эффект. Углы обзора широкие.

Управление

Меню управления в MSI Optix G241 оформлено с фирменной стилистикой. Структура в виде дерева с выбором нужных разделов и параметров. В игровой ветке можно выбрать пресет под определенный игровой жанр, изменить частоту обновления, включить счетчик кадров.

MSI Optix G241

В профессиональных настройках доступны режимы для чтения, кино и дизайнеров. Функции уменьшения нагрузки на глаза.

MSI Optix G241

Настройки для изображения. Яркость, контраст, цветовая температура.

MSI Optix G241

Ручной выбор источника сигнала.

MSI Optix G241

Также настройки можно проводить через приложение для смартфона.

MSI Optix G241

Тесты MSI Optix G241

Яркость максимальная

MSI Optix G241 - 245 cd/m2

Яркость минимальная

MSI Optix G241 - 0.19 cd/m2

Температура цвета

MSI Optix G241– 6417K

Задержка MSI Optix G241

Задержка, светлые тона – 9.1ms
Задержка, темные тона – 14ms

Итоги по MSI Optix G241

MSI Optix G241 – игровой монитор с частотой обновления 145 Гц и матрицей IPS. В остальном же, по современным меркам, это модель не может похвастать высоким разрешением и широкой диагональю дисплея. К серьезным минусам отнесем ограниченные возможности встроенной подставки и неравномерную подсветку.
Комментарии и отзывы MSI Optix G241
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