Обзор Mario Party Superstars. Лучшая игра для вечеринок…

Рынок настольных развлечений сейчас находится на пике популярности: для многих покидать кубик в компании друзей – одно из лучших времяпрепровождений. Но что делать, если играть хочется, а рядом никого нет? Конечно, взять Nintendo Switch и запустить Mario Party Superstars, ведь там можно играть не только сидя на одном диване, но и по интернету или даже одному с компьютерными соперниками. Кроме того, к традиционной настолке здесь прилагается красивый видеоряд и сотня веселых мини-игры, которые здорово разнообразят геймлей.

Суть Mario Party довольно проста: четыре участника попадают на игровую доску, бросают кубик и перемещаются на количество клеток, соответствующее выпавшему числу. Поля бывают трех видов: синие приносят монетки или другие бонусы, зеленые активируют какое-то событие, а красные оказывают негативное влияние. После того как сделают ход все участники, запускается мини-игра, за которую, в соответствии с занятым местом, также начисляются монеты. Последние есть куда тратить: на карте можно приобрести различные бонусы, организовать подставу соперникам, оплатить проход по короткой дорожке и так далее.

Главная же цель – стать суперзвездой, накопив как можно больше звезд. Самый очевидный для этого путь – покупать их у специальных торговцев на карте, но есть и альтернативные методы, например, отобрать у соперников с помощью ловушек. Кроме того, немного звездочек дают уже в конце партии за различные глобальные успехи.

Mario Party Superstars – это не совсем новая игра, а компиляция всего лучшего, что вышло в серии: с досками и мини-играми пользователи уже встречались ранее на Nintendo 64 и других платформах. Это дает повод поклонникам Nintendo пустить ностальгическую слезу. Впрочем, контент был старательно переработан, прежде всего, графически. Всего игрокам доступны пять досок, каждая со своими особенностями и уровнем сложности. Перед игрой можно выбрать количество ходов (от 10 до 30) и раздать дополнительные звезды участникам.

В подборку из сотни игр не вошли те, что задействуют Motion-управление. Это несколько сузило геймплей, но зато позволило играть не только на отделенных, но и присоединенных к джойконах, различных геймпадах, а также использовать несколько консолей, в том числе и Switch Light. Среди представленного ассортимента, есть игры на внимательность, скорость реакции, точность, удачу, механическое закликивание и платформинг. Так же можно ограничиваться отдельными паками: семейные, экшн, для платформы GameCube и так далее.

Управление задействует не более двух клавиш и стик: разобраться смогут даже те, кто никогда не держал в руках геймпад. Правда есть пара игр, которые я бы рекомендовал избегать: они предлагают остервенело вращать стики, что может окончиться для нежных органов управления джойконов весьма плачевно. Некоторые соревнования выполнены в формате «каждый за себя», другие предлагают разбиться на пары, третьи задействуют асимметричный геймплей (один против трех). Перед каждой игрой дают изучить правила и потренироваться.

Всего доступно десять персонажей, отличающихся лишь обликом: разработчики решили не развивать тему из прошлой игры с уникальными особенностями для каждого из них. В игре всегда участвует ровно четыре героя, при этом управление каждым можно отдать находящимся рядом друзьям, людям по другую сторону интернета или искусственному интеллекту. Для последнего доступно четыре уровня сложности, и если обыграть «средних» противников получается без труда, то одержать вверх над тремя «мастерами» будет очень тяжело.

Как такового, сюжетного режима тут нет, что может расстроить игроков-одиночек. Впрочем, Mario Party Superstars все же мотивирует возвращаться к ней: аккаунт будет расти в уровнях и получать монетки, которые можно потратить на стикеры, саундтреки и истории персонажей. Кроме того, есть система достижений и ежедневно меняющееся мультиплеерное «Испытание дня», которое отлично укладывается в короткую игровую сессию. Помимо основного режима, доступна еще «Гора мини-игр», для тех, кто хочет исключить из геймплея бросание кубика и передвижение по полю.

В отличие от урезанной сетевой составляющей предыдущей игры, в новом проекте этот аспект выполнен без каких-либо ограничений, предоставляя пользователям те же возможности, что и локальный режим. Ощущается небольшая задержка, но она не является чем-то критичным. Если же в процессе кто-то «отвалится», то его заменят ботом.

Игра полностью локализована, что позволяет наслаждаться Mario Party Superstars не только людям, далеким от видеоигр, но и от английского. Приятная графика выполнена в фирменном мультяшном стиле. Все элементы хорошо проработаны. Иногда встречаются картинки из оригинальных игр, но это, скорее, дань тем проектам. Хорошим дополнением послужит приятная музыка. Чата в игре нет, но эмоциями можно обмениваться с помощью стикеров. К недостаткам могу отнести лишь небольшое количество досок и персонажей, но это можно легко поправить в последующих обновлениях.

Mario Party Superstars остается лучшим проектом для веселой игры в дружной компании, способным поднять настроение всем участникам, а за счет нормального мультиплеера, теперь можно играть, даже когда никого нет рядом. Новинка является квинтэссенцией всего лучшего в серии, поэтому здесь не встретить скучных полей или плохих мини-игр, а за счет элементарного управления, понятных задач и обучающих экранов, играть в нее можно всей семьей.