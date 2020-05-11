Обзор Marshall Monitor II ANC. Наушники с активным шумоподавлением

Не так давно компания Marshall обновила модельный ряд беспроводных наушников с поддержкой активного шумоподавления новой моделью Marshall Monitor II ANC. Выполнены в классическом стиле, получили многофункциональные кнопки управления музыкой и поддержку голосового ассистента Google. Отдельно отмечается длительное время автономной работы.

Комплектация

Рекомендованная стоимость составляет 24 990 рублей.Комплект включает аудиокабель, тканевый чехол, кабель USB Type-C для зарядки, руководство пользователя и гарантийный талон.

Собрано все в коробке из плотного картона.

Внешний вид

Выполнены в ретро стилистике. Овальные чаши с текстурой под кожу и широкое оголовье. Небольшой участок кабеля, закрученный спиралью.

В конструкции используется металл, обеспечивающий высокую жесткость конструкции. Внутри оголовья мягкая подкладка.

Чашки можно поворачивать на 90 градусов и складывать вовнутрь. Так упрощается хранение, плюс производитель в комплекте с Marshall Monitor II ANC предусмотрел тканевый чехол.

Золотистый джойстик на одной из чашек регулирует громкость, переключает треки, осуществляет ответ на входящий вызов, ставит воспроизведение на паузу и запускает его повторно. Он хорошо определяется слепым методом.

Интересно реализованы дополнительные кнопки управления. Они интегрированы в места фиксации оголовья в чашки. Активирует функцию активного шумоподавления.

Тут три режима работы по нему: отключен, активен и режим мониторинга. В последнем ставится воспроизведение на паузу и в динамики передаются внешние окружающие звуки. Каждый из режимов настраиваемый.

Вторая кнопка переключает пресеты эквалайзера и активирует голосовой помощник. Группа микрофонов расположена под декоративной сеткой.

Вес наушников 320 граммов. Визуально наушники не выглядят массивными.

Амбушюры с мягкой подкладкой. Они достаточно глубокие. Обеспечивается не только активная, но и пассивная звукоизоляция.

Из разъемов доступны USB Type-C для проведения сеанса зарядки и аудиоразъем для проводного подключения к источнику звука. Комплектный кабель скручен спиралью в общей стилистике гарнитуры.

Софт

Для устройств, работающих на базе Android и iOS, можно загрузить утилиту управления. В главном окне выводится название гарнитуры, уровень заряда аккумулятора и текущий статус.

Задается уровень для каждого из режимов работы ANC.

В отдельной вкладке можно выбрать действие для кнопки М: переключения эквалайзера, вызов Google Assistant или Apple Siri.

Тесты

Для беспроводного подключения используется актуальная версия Bluetooth 5.0 с кодеком SBC. К сожалению, даже стоимость 25 000 рублей не позволила реализовать поддержку aptX, довольно странно. Вопросов к качеству соединения за время тестирования не возникло. Связь стабильна на большом расстоянии.

Конструкция у Marshall Monitor II ANC удобная. На уши не давят. Движения головы не ограничивают. Амбушюры мягкие. Длительное ношение не вызывает проблем с запотеванием. Качество пассивной звукоизоляции хорошее.

При активации ANC эффективно отсекается низкочастотный шум. Не слышна работа двигателя автобуса и дороги, это же будет касаться полетов на самолете. Отметим, что в отличие от ряда протестированных ранее моделей с активным шумоподавлением, ее активация не влияет на звуковую сцену в момент воспроизведения.

По звуку же есть характерный для Marshall акцент на средние частоты и нижнюю часть верхнечастотного спектра. Звучат насыщенно и энергично. Детализация на высоком уровне. Лучше всего в них раскрываются рок композиции.

Итоги по Marshall Monitor II ANC

Отдельного внимания заслуживают показатели автономной работы. С активным шумоподавлением на высоком уровне громкости проработают 30 часов. Это неделя в обычном сценарии эксплуатации без зарядки. Продлить время можно будет, отключив ANC. На полный цикл зарядки потребуется 2 часа.Marshall Monitor II ANC – беспроводные наушники с активным шумоподавлением и хорошей автономностью. Поддержка Bluetooth 5.0, привлекательный внешний вид, складываемая конструкция, удобное управление, приложение для настройки, качественная реализация ANC, насыщенный и энергичный звук. Из минусов отметим отсутствие поддержки кодеков aptX и AAC.