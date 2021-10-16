Обзор Metroid Dread. Лучшая метроидвания…

Продолжения некоторых игровых серий фанатам приходится ждать очень долго, и становится вдвойне обидно, когда проект не оправдывает надежды. К счастью 19 лет, проведенных в ожидании нового Metroid Dread, прошли не зря, и эксклюзив Nintendo Switch оказался именно таким, каким его хотели видеть поклонники. Это классический экшен-платформер с видом сбоку, завязанный на исследовании мира и улучшениях для главного героя, с кинематографичными сценами и потрясающей атмосферой, навеянной фильмами о ксеноморфах и прочих инопланетных тварях.

Сюжет

Игра продолжает сюжет вышедшей в далеком 2002 году Metroid Fusion. Галактическая федерация получает видео с планеты ZDR, где запечатлен опасный X-паразит, который должен быть давно уничтожен. Руководство отправляет туда исследовательский корпус из семи высокотехнологичных роботов ЭММИ, но техника подвела, а связь с машинами была утеряна. Единственный выход – вновь привлечь отважную воительницу Самус Аран, которая в свое время устроила геноцид двух самых опасных рас в галактике, а также имеет иммунитет к воздействию X-паразитов.

По прибытии, девушку ждет «теплый прием»: в результате потасовки с таинственным пришельцем, Самус теряет практически все свои способности, которые с таким трудом развивала в предыдущих играх. Впрочем, добивать ее не стали, да и энергетический костюм не забрали, оставив лежать на дне какого-то исследовательского комплекса.

Теперь нашей героини предстоит найти путь к своему кораблю, попутно выяснив, кто на нее напал, что случилось с роботами ЭММИ и как удалось выжить пресловутому паразиту. К сожалению, глубоко проработанной истории ждать не приходится. Единственный наш помощник, который дает различного рода подсказки и направляет Самус по сюжету – искусственный интеллект Адам, но и тот общается лишь монологами. Впрочем, сюжетных поворотов и интересных разгадок тут хватает.

Геймплей

Большую часть времени мы будет наблюдать за Самус сбоку, но в игре присутствует много катсцен на движке игры. При этом переход от геймплея к роликам сделан настолько мастерски, что ощущаешь их как единое целое, без экранов загрузки: камера просто перелетает в другую точку ближе к героине, а после возвращается обратно. Зачастую у нас даже не забирают контроль над персонажем полностью, позволяя в такие моменты самостоятельно вести огонь или парировать. Ракурсы всегда выбираются с голливудским размахом, а в постановке экшен-сцен чувствуется рука профессионала.

Игра развивает заложенные еще в далеком 1986 году ее предшественником основы жанра метроидвании. Перед Самус открывается обширная сеть подземных туннелей, поделенных на отсеки и населенных разнообразной враждебной инопланетной живностью. Мир единый, но его исследование ограничивают различные препятствия, пройти которые можно лишь с помощью апгрейдов персонажа. В результате, приходится искать улучшения, а затем возвращаться назад, чтобы обследовать ранее недоступные комнаты, активировать там механизмы, которые открывают дорогу в новые локации и так по кругу.

Иногда можно сократить путь или выбить секретный бонус, разрушив в определенном месте стену. Несмотря на бэктрекинг, первое время прохождение кажется излишне линейным, и лишь когда собираешь базовый комплект способностей, игра становится более открытой и свободной к исследованию.

Чтобы не заплутать, предусмотрена подробная карта, на которой обозначены все разведанные области, найденные предметы, а также можно самому расставлять маркеры. Если в комнате есть секрет, то она будет подсвечиваться. В ходе своего путешествия, Самус предстоит посетить несколько самобытных биомов: умиротворенные подземные водопады контрастируют со смертоносными фонтанами лавы, а лабораторные залы сменяются огромным подземным океаном. Локации кажутся живыми: то какая-то тень неизвестного животного промелькнет на дальнем плане, то экзотические жуки начнут роиться вокруг источника света, а то откуда-то сверху начнет капать вода. Это не только выглядит очень красиво, но и придает двумерной картинке объема.

Самус начинает игру с обычной лучевой пушкой, атакже небольшим запасом ракет, которые могут пробивать блоки стены и особо прочных врагов. Стреляет она туда, куда смотрит, но если зажать клавишу L, то целится можно будет в любую сторону. Еще есть атака в ближнем бою, совмещенная с парированием. Получаемые апгрейды, в основном, это дополнительные ракеты и здоровье, реже – спецспособности: невидимость, магниты, защита от огня, усиленный выстрел, морфо-шар, штурмовые ракеты и многое другие. Хотя улучшения выдаются довольно часто, ощущение перегруженности не создается. К управлению первое время придется привыкать, а вот его отзывчивость здесь выше всяких похвал: Самус девушка опытная, поэтому моментально реагирует на все команды.

Враги

Большинство современных представителей жанра любят бросать игрокам вызов своей сложностью. Metroid Dread доказывает, что для хорошей игры это совершенно не обязательно. Обычные противники проблем не вызывают: умирают с нескольких выстрелов, а после смерти щедро делятся боеприпасами и лечилками. Если же кого-то предварительно оглушить, то можно получишь вдвое больше бонусов. Такой подход позволяет сохранять высокий темп игры.

Другой разговор – боссы. Они разнообразны, имеют запоминающуюся внешность и несколько типов атак. Со времен прошлых игр динамика заметно возросла, и теперь не получится просто танковать: пока разберешься, как правильно с ними бороться в каждой фазе, успеешь десяток раз умереть.

Битвы с боссами заставляют игрока точно перемещаться, метко стрелять и использовать полученные способности. К счастью, после смерти ты ничего не теряешь, а возрождаешься буквально в соседней комнате. Metroid Dread аккуратно побуждает игрока становиться лучше, вырабатывать механические навыки и подстраиваться под темп игры, вознаграждая зрелищными победами и ощущением собственного превосходства.

Графика и музыка

Главным нововведением, внесшим в игру толику саспенса, стали ЭММИ – неумолимые роботы-убийцы, которых невозможно одолеть обычными способами. Усиленная обшивка корпуса просто игнорирует оружие нашей героини, при этом, когда металлический монстр доберется до девушки, то у нее будет всего одна попытка вырваться, которая в 90% случаев заканчивается провалом. Каждый из них обладает своим арсеналом смертоносных способностей. Самус из охотника превращается в добычу, и в таких условиях приходится или убегать со всех ног, или прятаться. Хорошо еще, что ЭММИ патрулируют только строго ограниченные области.Игра имеет приятную графику и прекрасно оптимизирована: Metroid Dread работает как в портативном (720p), так и в стационарном режиме (960p), выдавая честные 60 FPS. Признаюсь, первый вариант показался мне лучше: не зря большинство предыдущих частей выходило на портативках.

Одной из важнейших составляющих атмосферы Metroid всегда была музыка. Благодаря композитору Кендзи Ямамото, саундтрек Metroid Dread получился максимально подходящим и запоминающимся. Особенно хочется отметить едва слышные электронные звуки, создающие при прохождении локаций с ЭММИ ощущение тревоги, а затем резкая смена темы при обнаружении Самус.

Игра полностью локализована на русский язык, причем это относится не только к тексту, но и к озвучке единственного персонажа, говорящего на человеческом языке – Адама. Самое приятное, что перевод звучит даже лучше, чем оригинал: его металлический голос навеивает воспоминания о старых фильмах с роботами и ИИ. На прохождение Metroid Dread у не искушенного игрока уйдет, в среднем, 12-15 часов, после чего откроется повышенный уровень сложности.

Вывод

Nintendo с триумфом вернула в строй еще одну классическую серию игр. Некоторые проекты давно нашли свою нишу, и для того, чтобы оставаться на гребне волны, им не требуются революционных изменений, нужно лишь навести лоск, что было и сделано в новом Metroid. Игра выверена до мелочей: продуманный дизайн уровней, много улучшений для героя, кинематографичные вставки, интересные схватки с боссами, правильная кривая сложности, отзывчивое управление, хорошая оптимизация, приятная графика, запоминающаяся музыка и, конечно, своя уникальная атмосфера. Нововведение в виде постоянно нависшей угрозы от не убиваемых роботов прекрасно вписалось в концепцию игры. Metroid Dread – это прекрасный подарок для всех поклонников жанра вообще и Самус в частности.