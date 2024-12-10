Мышиная сага. Обзор игры MiceGard…

В центре внимания игра MiceGard от инди-студии Game Dynasty. Это приключение с исследованием мира, вдохновленное скандинавской мифологией. Игрок возьмет под свое управление отряд мышей викингов и будет завоевывать славу самого сурового и смелого мышиного война, оставив о себе память в сагах.

События игры разворачиваются в деревне МышеГрад, отмечающем праздник Белтен, символизирующий начало лета. В рамках этого события мы выступаем в роли Мицеля, мышонка, работающего воином, чтобы защищать свою деревню. Мицель пользуется популярностью среди местных жителей, особенно у молодой девочки по имени Хельга. Она подбегает к нему с букетом звездчатки, цветка, который, согласно традиции, дарят возлюбленным. Хельга вручает ему этот подарок и просит его пообещать, что когда она вырастет, он возьмёт её в жены, хотя она ещё слишком молода. Он берёт лишь один цветок и отказывается выполнять её просьбу. Мицель общается с другими мышами в деревне, когда внезапно раздаются крики. Мама Мышь сообщает, что её пятеро детёнышей пропали, среди которых есть и любимая Хельга.

Узнаем, как управлять командой мышей, что имеет отличия от управления одной мышью. При использовании контроллера перемещение осуществляется с помощью левого стика. Существует множество формаций, в которых могут сражаться мыши, что также влияет на тип их оружия. Различные построения. Вверх активирует наступательную формацию, в которой мыши располагаются в треугольник, а Мисель занимает ведущую позицию. В таком строю они сражаются с луками и стрелами, что подходит для атак на расстоянии, однако группа движется довольно медленно. Также сложно изменить направление всей команды, чтобы атаковать врагов, которые появляются сзади.

Мыши располагаются в круге, внимательно смотрят наружу, готовясь к атакам. Чтобы нанести удар врагу, необходимо приблизиться к нему, однако группе гораздо сложнее скрытно подойти сзади. Каждая мышь действует самостоятельно, собирая ресурсы и нападая на тех врагов, которые оказались рядом. Вы управляете только Мицелом, и если какая-то мышь решит броситься в атаку, вы не сможете предотвратить удары, направленные на других, что может привести к их повреждению. Преимущество такой формации заключается в том, что мыши передвигаются значительно быстрей, чем если бы они оставались в одной группе.

В селе располагается штаб, находящийся рядом с тактической картой, где можно выбрать уровень, который вы хотите пройти следующим. У каждого игрока есть своя задача, и ее выполнение возможно в любом порядке. В игре насчитывается 13 уникальных уровней и финальная битва с боссом, где игрокам предстоит сразиться с Тоадоном — боссом-лягушкой. Миссии достаточно короткие, так что их завершение, скорее всего, не займет много времени.

Визуальные эффекты в MiceGard довольно качественные. Однако, при внимательном рассмотрении становится ясно, что каждый персонаж представлен одним и тем же рисунком, отличающимся лишь цветом меха и наличием сережек. Все враги-лягушки выглядят однотипно, за исключением случаев, когда они держат листовой щит; после его разрушения они превращаются в обычную лягушку. Аналогичная ситуация со звуковым оформлением: музыка представлена однотипными скрипичными или гитарными мелодиями с небольшим разнообразием. Это не является существенным недостатком, однако при длительной игре могут утомить однообразные звуки. В игре присутствуют хорошие звуковые эффекты, сопровождающие действия персонажей: мыши пищат при ударе, а лягушки квакают при получении урона.

Micegard – забавное приключение в интересном стиле рисовки. Разнообразие механик, система развития, диалоги. Есть мелкие огрехи с застреванием противников.