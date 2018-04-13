Обзор Microlab T969BT. Стильные городские наушники

2018-04-13, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Microlab T969BT; [88]
Сегодня героем нашего обзора станут беспроводные наушники Microlab T969BT, сочетающие стильный дизайн, невысокую стоимость и выверенные акустические характеристики. Если вы готовы избавиться от мешающих проводов и находитесь в поиске в свете приближающегося теплого сезона это обзор именно для вас. К моменту публикации эти наушники уже находятся в широком доступе в российских магазинах с рекомендованной стоимостью в 2192 рубля.

Microlab T969BT

Комплектация

Поставляются наушники в коробке из белоснежного картона с прозрачной крышкой. Внутри зафиксированы на подложке, предохраняющей от повреждений при транспортировке.

Microlab T969BT

Комплект включает аудиокабель, USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.

Microlab T969BT

Внешний вид

В оформлении Microlab T969BT сочетается серебристый и черный цвет. Наушники не смотрятся бюджетными.

Microlab T969BT

Подойдут они как молодежной, так и взрослой аудитории. Аккуратные круглые чашки и отсутствие вычурных элементов.

Microlab T969BT

Элементы подверженные нагрузке и потенциальному излому сделаны из металла. Поддерживает изменение длины оголовье и поворот чашек относительно точки крепления.

Microlab T969BT

Оголовье обтянуто экокожей с мягкой подложкой. По периметру пропущен аккуратный стежок нитками.

Microlab T969BT

Из этого же материала сделаны амбушюры. Решетка динамика защищена тканью. На внешней стороне чашек логотип производителя.

Microlab T969BT

На правой чашке у Microlab T969BT качелька громкости, светодиодный индикатор и microUSB, используемый для восстановления заряда.

Microlab T969BT

Аудиоразъем на левой чашке можно задействовать под проводное подключение, обеспечив поддержку устройств без модуля Bluetooth. Также пригодится для подключения к настольному компьютеру или ноутбуку.

Microlab T969BT

Качество сборки наушников не вызывает нареканий. Внешние поверхности не подвержены загрязнению пальцами.

Тесты

Для беспроводного подключения используется Bluetooth 4.1 LE. Связь стабильна на расстоянии до 10 метров. Подключить можно до двух устройств. Звуковая сцена насыщенная, особенно хорошо в этих наушниках звучат динамичные композиции. Акцент сделан на низкие частоты. Верхние немного просажены.

Microlab T969BT

Есть эффект объемного звучания. Отдельно отметим высокий запас громкости. Достойно справляются с музыкой, играми и фильмами. Встроенный микрофон позволяет ответить на входящий вызов. Чувствительность у него хорошая.

Microlab T969BT

Емкости встроенной батарейки хватает на 6 часов беспрерывного воспроизведения музыки. В классическом сценарии это зарядка раз в два дня. Напомним, что при разрядке батарейки можно будет воспользоваться проводным подключением.

Microlab T969BT

На голове сидят удобно, не давят и не смещаются при резких движениях головы. Чаши обхватывают уши не полностью, для городской эксплуатации это скорее плюс, чем минус. Длительное ношение не вызывало раздражения и усталости.

Итоги по Microlab T969BT

Microlab T969BT станут отличным выбором при поиске беспроводной гарнитуры. В этой модели отлично сочетаются качество звучания, возможность ответа на входящие вызовы, стильный дизайн и самое главное – невысокая стоимость. К плюсам также отнесем качество исполнения и возможность проводного подключения.

Комментарии:
Последние комментарии на сайте:
Поделиться в социальных сетях:


Обзор Microlab T969BT. Стильные городские наушникиОбзор Microlab T969BT. Стильные городские наушники
Обзор STARWIND STB7586. Недорогой стационарный блендерОбзор STARWIND STB7586. Недорогой стационарный блендер
Обзор Dunobil Oculus Duo. Лучший регистратор для такси и служебного транспортаОбзор Dunobil Oculus Duo. Лучший регистратор для такси и служебного транспорта
Обзор SVEN SPS-750. Красивая и звучная акустика 2.0Обзор SVEN SPS-750. Красивая и звучная акустика 2.0
Обзор Vivo V9. Плюсы и минусы смартфонаОбзор Vivo V9. Плюсы и минусы смартфона
Принтеры Hp Ink Tank с мощностью до 15 0...
Принтеры Hp Ink Tank с мощностью до 15 011 апреля в Москве состоялась презентация принтеров Hp новой серии Ink Tank, в которую вошли модели под н...
Предварительный обзор HP ZBook Studio x3...
Предварительный обзор HP ZBook Studio x3На протяжении длительного времени ноутбуки HP пользуются повышенным спросом. Да, может они и не могут кон...
Обзор One Line. Хитрая головоломка...
Обзор One Line. Хитрая головоломкаНекоторые игровые продукты повторяют уже использованные идеи — если вы отправитесь на просторы интернета ...
Предварительный обзор Asus Huracan. Ново...
Предварительный обзор Asus Huracan. НовоВ последнее время популярность набирают готовые игровые решения — ноутбуки, игровые компьютеры и консоли....
Обзор Amino. Клубы по интересам...
Обзор Amino. Клубы по интересамЯ достаточно часто видел приложение Amino в интернете на самых разных ресурсах — кто-то говорил о програм...
Предварительный обзор Cougar Attack X3 R...
Предварительный обзор Cougar Attack X3 RМы привыкли к тому, что игровая механическая клавиатура это что-то очень дорогое, что доступно далеко не ...
Обзор Freelancer Tycoon Simulator. Пораб...
Обзор Freelancer Tycoon Simulator. ПорабЯ очень люблю такого рода игры, где вам нужно постепенно развиваться и зарабатывать средства, потом улучш...
Предварительный обзор Samsung Notebook O...
Предварительный обзор Samsung Notebook OБуквально несколько недель назад я сетовал на то, что Samsung не выпускает новых ноутбуков достойных, что...
Обзор Merge Gems. Нестандартный представ...
Обзор Merge Gems. Нестандартный представКак я уже говорил, современные игровые проекты не рассчитаны на длительное прохождение и серьезные игровы...
Предварительный обзор ASUS ROG Zephyrus ...
Предварительный обзор ASUS ROG Zephyrus Игровые ноутбуки продолжают развиваться, хотя абсолютно каждый второй аналитик прогнозировал смерть этому...
Предварительный обзор Huawei Honor 7A. О...
Предварительный обзор Huawei Honor 7A. ОКомпания Huawei официально анонсировала мобильный телефон Honor 7A, который оказался еще более бюджетным ...
Обзор Rocky Climb. Убиваем время с польз...
Обзор Rocky Climb. Убиваем время с пользБольшинство современных мобильных игр оказываются достаточно скучными и однообразными буквально спустя па...
МегаОбзор
МегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2018 © MegaObzor