Обзор Microlab T969BT. Стильные городские наушники

Сегодня героем нашего обзора станут беспроводные наушники Microlab T969BT, сочетающие стильный дизайн, невысокую стоимость и выверенные акустические характеристики. Если вы готовы избавиться от мешающих проводов и находитесь в поиске в свете приближающегося теплого сезона это обзор именно для вас. К моменту публикации эти наушники уже находятся в широком доступе в российских магазинах с рекомендованной стоимостью в 2192 рубля.

Комплектация

Поставляются наушники в коробке из белоснежного картона с прозрачной крышкой. Внутри зафиксированы на подложке, предохраняющей от повреждений при транспортировке.

Комплект включает аудиокабель, USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

В оформлении Microlab T969BT сочетается серебристый и черный цвет. Наушники не смотрятся бюджетными.

Подойдут они как молодежной, так и взрослой аудитории. Аккуратные круглые чашки и отсутствие вычурных элементов.

Элементы подверженные нагрузке и потенциальному излому сделаны из металла. Поддерживает изменение длины оголовье и поворот чашек относительно точки крепления.

Оголовье обтянуто экокожей с мягкой подложкой. По периметру пропущен аккуратный стежок нитками.

Из этого же материала сделаны амбушюры. Решетка динамика защищена тканью. На внешней стороне чашек логотип производителя.

На правой чашке у Microlab T969BT качелька громкости, светодиодный индикатор и microUSB, используемый для восстановления заряда.

Аудиоразъем на левой чашке можно задействовать под проводное подключение, обеспечив поддержку устройств без модуля Bluetooth. Также пригодится для подключения к настольному компьютеру или ноутбуку.

Тесты

Качество сборки наушников не вызывает нареканий. Внешние поверхности не подвержены загрязнению пальцами.Для беспроводного подключения используется Bluetooth 4.1 LE. Связь стабильна на расстоянии до 10 метров. Подключить можно до двух устройств. Звуковая сцена насыщенная, особенно хорошо в этих наушниках звучат динамичные композиции. Акцент сделан на низкие частоты. Верхние немного просажены.

Есть эффект объемного звучания. Отдельно отметим высокий запас громкости. Достойно справляются с музыкой, играми и фильмами. Встроенный микрофон позволяет ответить на входящий вызов. Чувствительность у него хорошая.

Емкости встроенной батарейки хватает на 6 часов беспрерывного воспроизведения музыки. В классическом сценарии это зарядка раз в два дня. Напомним, что при разрядке батарейки можно будет воспользоваться проводным подключением.

Итоги по Microlab T969BT

На голове сидят удобно, не давят и не смещаются при резких движениях головы. Чаши обхватывают уши не полностью, для городской эксплуатации это скорее плюс, чем минус. Длительное ношение не вызывало раздражения и усталости.Microlab T969BT станут отличным выбором при поиске беспроводной гарнитуры. В этой модели отлично сочетаются качество звучания, возможность ответа на входящие вызовы, стильный дизайн и самое главное – невысокая стоимость. К плюсам также отнесем качество исполнения и возможность проводного подключения.