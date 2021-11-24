Обзор Minecraft Dungeons Ultimate Edition (Nintendo Switch). Полная история воксельного дьяблойда

Вышедшая в 1996 году Diablo открыла новый жанр, который до сих пор с разной успешностью штурмуют десятки франшиз. В 2020 году примерить на себя одежку dungeon crawler пришла пора для Minecraft. Результат оказался весьма спорным: многие хаяли упрощенную донельзя ролевую систему, другие сетовали, что от оригинала осталось лишь одно название, но при всем этом игра сумела затянуть в себя многих игроков. Вот только счастье это длилось совсем недолго – Minecraft Dungeons оказалась весьма коротка.

Стоит отдать должное разработчикам, которые не подняли «лапки кверху», как только выпустили игру, а целый год активно писали продолжение сюжета, создавали новые локации, рисовали скины и предметы. Нового контента набралось аж на 6 DLC, которые в разы расширили игровой мир. Тем, кто уже успел приобрести базовую игру, могу порекомендовать пак со всеми дополнениями Ultimate DLC Bundle, а для тех, кто не стал торопиться с покупкой стоит присмотреться к поступившей на днях в продажу Minecraft Dungeons: Ultimate Edition. Особенно приятно, что на Nintendo Switch издание доступно, в том числе и на физическом носителе. На основе данной версии и написан этот обзор.

Minecraft Dungeons представляет собой набор миссий, скрепленных общим, но не сильно глубоким сюжетом. Паренек, которого все, кому не попадя, шпыняли, находит сферу могущества, получив с ее помощью возможность самому угнетать других. Приняв имя Архизлодеянин, он основывает свою темную империю, наводняет земли монстрами, угоняет людей в рабство, пишет матерные слова на заборах и творит прочие непотребства. Лишь один герой может остановить безумного правителя, и по чистому совпадению, именно он переходит под наше управление.

У каждой миссии есть своя основная цель (спасти караван, очистить местность и т.д.), но геймплейных отличий немного: ходим по коридорной карте, убиваем монстров, активируем рычаги, спасаем людей. На прохождение каждой отводится по три жизни. Смерть не накладывает никаких ограничений. Перед выбором миссии можно установить уровень сложности, от которого зависят как сила врагов, так и ценность награды. На прохождение каждой тратится от 20 до 60 минут. Чтобы игра быстро не наскучила, при повторном прохождении локация будет выглядеть уже несколько иначе.

Иногда можно обнаружить скрытые ответвления и подземелья, где скрываются боссы, охраняющие сундуки с сокровищами. Победить их сложно, но награда того стоит. Неигровых персонажей, с которыми можно было бы пообщаться на локациях не встретить, но освобождая жителей, есть возможность заполучить в свою деревню-базу нескольких торговцев, у которых можно будет обновить снаряжение, а также кузнеца, который его улучшит.

Ролевая система упрощена донельзя: у персонажей нет ни классов, ни характеристик, ни древ умений, имеются лишь три слота под артефакты, дающие активную или пассивную абилку, но их вначале предстоит добыть. Соответственно, ни о каких выверенных билдах речи идти не может. Еще три слота предназначены для оружия ближнего и дальнего боя, а также брони.

Повышая свой уровень, герой получает одно очко зачарования, которое можно вкладывать в предметы, прокачивая их магические свойства. Наложенные чары бывают трех уровней: каждый последующий строит дороже предыдущего. При продаже снаряжения, очки зачарования возвращаются персонажу. Имеются еще декоративные плащи и животные-спутники, но они на геймплей не влияют.

Ближними атаками можно пользоваться без ограничений, дальними (для них выделена отдельная клавиша) – пока есть стрелы. Для повторного применения остальных способностей (кувырки, лечение и артефакты) придется ждать кулдауна. Из врагов выпадает много всего интересного: еда постепенно восстанавливает здоровье, динамит можно метнуть, уничтожив сразу несколько противников, пучки стрел пополняют боезапас, а различные зелья делают временно сильнее или быстрее. Экипировка и артефакты встречается, в основном, у боссов или в сундуках.

От прародителя в Minecraft Dungeons остались лишь враги, да воксельная графика. Последняя, кстати, ничем не хуже той, что присутствует на старших консолях. Признаюсь, что графический стиль Minecraft, мне не сильно нравится, но здесь кубические пиксели меня почему-то совсем не напрягали. Стоит отметить, что основные особенности оригинала – крафт и разрушаемость объектов, сюда «не завезли». Dungeons работает плавно, без лагов, весь текст переведен на русский. Играть можно не только одному, но и с друзьями, локально или через интернет, да еще и кроссплей недавно стал доступен.

В Ultimate Edition входят 6 дополнений: Jungle Awakens, Creeping Winter, Howling Peaks, Flames of the Nether, Hidden Depths и Echoing Void, а также бонусы Hero Pass, включая дополнительные скины и спутника-цыпленка. Помимо новых локаций и развития сюжета, там можно найти и новые геймплейные элементы, например, действие Hidden Depths происходит под водой, и игроку придется дополнительно следить за уровнем кислорода, переодически посещая особые места, в которых его можно пополнить. Ничего дополнительно активировать не придется – все DLC уже будут встроены в игру.

Minecraft Dungeons: Ultimate Edition – это полностью завершенная история, в которой исправлен главный недостаток оригинала – небольшое количе контента. Игра отлично чувствует себя в портативном режиме, позволяя весело коротать время в дороге на работу или учебу, не загружая мозг обилием характеристик, билдов и возможностей: здесь все предельно просто, но Minecraft Dungeons умеет затягивать.