Обзор Mixcder E10. Лучшие беспроводные наушники с ANC и aptX до 10 000

2020-04-13, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Mixcder E10; [151]
Наушники с активным шумоподавлением (ANC) чаще всего стоят дороже 10 000 рублей, и как итог, не рассматриваются большинством покупателей. Хотя сама технология актуальна и интересна, особенно в условиях эксплуатации в мегаполисе, позволяя отсекать фоновые шумы в метро, общественном транспорте и офисе. Тестируемые сегодня Mixcder E10 помимо этой технологии, также предлагают и кодек aptX.

Mixcder E10

В официальном магазине MIXCDER на Aliexpress они доступны за 6 200 рублей с быстрой бесконтактной доставкой по России - https://ali.ski/5yrbxQ.

Комплектация

Поставляются в коробке, оформленной в темных тонах. Характеристики представлены на разных языках, включая русский. Внутри зафиксированы в жестком кейсе чехла. Комплект включает кабели USB и аудио, переходник для подключения в самолете, руководство пользователя и гарантийный талон.

Mixcder E10

Внешний вид

Выполнены в классическом варианте исполнения с круглыми чашками и широким оголовьем. В ключевых элементах конструкции используется металл.

Mixcder E10

Как результат, они устойчивы к скручиванию и деформациям. Для удобства хранения и ношения чашки поворачиваются на 180 градусов относительно точки фиксации.

Mixcder E10

Длина оголовья регулируется, обеспечивая оптимальный обхват для пользователей с разными объемами головы. Подойдут как подросткам, так и взрослой аудитории. Внутренняя пластина из металла.

Mixcder E10

Оголовье обтянуто экокожей с мягким наполнителем. Справа и слева нанесен логотип производителя.

Mixcder E10

Внешняя часть чашек Mixcder E10 с текстурным рисунком в виде ряда мелких волн. Амбушюры из экокожи. Используется наполнитель с памятью формы.

Mixcder E10

Решетку 40 мм неодимовых динамиков прикрывает ткань с нанесенными маркировками по правой и левой стороне. class="cent">Mixcder E10

На левой чашке разъем microUSB, используемый для проведения сеанса зарядки. В идеале здесь должен быть USB Type-C.

Mixcder E10

С правой стороны кнопка включения, кнопки перемотки и активации ANC. Есть аудиоразъем под проводное подключение. В комплекте предусмотрели переходник для подключения кабелем к мультимедийной системе в самолете.

Mixcder E10

Есть жесткий чехол для хранения кабелей и самих наушников. Выполнен качественно.

Mixcder E10

Тесты

В Mixcder E10 установлен чип Qualcomm с поддержкой кодека высокой четкости aptX. Здесь используется модуль Bluetooth 5.0, который, в отличие от 4 поколения, дает увеличенное расстояние беспроводного подключения и снижение энергозатрат. Есть AAC. Способ подключения заключается в поиске среди доступных устройств для сопряжения. Звук передается без искажения и слышимых артефактов.

Mixcder E10

Хорошо настроен баланс по всему спектру частот. Сбалансированное и живое звучание. Эффект объемной сцены. Подойдут для прослушивания классических инструментальных композиций, динамичной электронной музыки и подкастов. Чистый бас. Хороший запас по громкости.

Mixcder E10

Поддерживается технология активного шумоподавления ANC. Установленные в ней микрофоны отслеживают окружающий шум для последующего создания обратных звуковых волн. Наиболее эффективно отсекается низкочастотный шум. То, что нужно для эксплуатации в метро, самолете и общественном транспорте. Наполнители в амбушюрах отсекают средний и высокочастотный шум. Головных болей, раздражающего фонового шума и гула при работе технологии в этих наушниках нами замечено не было. Но отметим, что звук с ней теряет в детализации.

Mixcder E10

На голове сидят комфортно. Движения головы в стороны не ограничивают. Есть необходимые регулировки. Уши при длительном ношении не запотевают. Эксплуатировать можно и дома, и в помещении. Защиты от воды нет. Кнопки для управления громкостью и переключения треков.

Mixcder E10

Встроенного аккумулятора хватает примерно на 30 часов беспрерывной работы. Это даст до недели эксплуатации без зарядки в обычном режиме. Предусмотрено проводное подключение.

Mixcder E10

Mixcder E10 обзор

Итоги по Mixcder E10

Mixcder E10 – добротные беспроводные наушники с поддержкой технологии ANC и кодека aptX, оснащенные модулем Bluetooth 5.0. Подойдут как для устройств на базе Android, так и iOS. Длительное время автономной работы, хорошая комплектация, чехол для хранения, сбалансированный звук на широком диапазоне частот.

Комментарии и отзывы Mixcder E10
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