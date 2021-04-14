Обзор Monster Hunter: Rise. Уверенная заявка на игру года

В оригинальной Monster Hunter разработчикам из Capcom удалось из унылого симулятора охоты сделать по-настоящему драйвовую и затягивающую игру, а ведь стоило всего лишь добавить гипертрофированное оружие и огромных рогатых монстров в качестве противников. У вышедшей пару лет назад Monster Hunter World, благодаря своей проработанности и правильному выбору платформы, получилось заманить в свои сети несколько десятков миллионов игроков, включая знаменитого режиссера Пола Андерсона. Находясь под впечатлением, последний даже снял блокбастер по мотивам игры, раскрутив франшизу еще сильнее.

А все это время владельцы Nintendo Switch сидели, пуская слюнки. Непонятно, почему разработчики решили обделить их игрой, но сейчас они, по всей видимости, намерены исправиться. Новая Monster Hunter: Rise вышла эксклюзивно на консоли Nintendo (по крайней мере, до 2022 года), тем самым покрыв аудиторию любителей портативного гейминга. Игра оказалась именно тем, на что надеялись поклонники — продолжателем лучших традиций MH Word с привнесением новых идей.

Если Monster Hunter World нас радовала относительно глубоким сюжетом, то теперь в Capcom решили, что он только отвлекает от геймплея. Для галочки он, конечно, присутствует и здесь, но находит воплощение лишь в довольно редких кат-сценах, а также необходимости выполнить несколько сюжетных заданий.

Действие разворачивается вокруг деревни в японском стиле Камура, которая, по совместительству является и нашим основным хабом. В отличие от той же MH Word здесь все интерактивности находится рядом, и не нужно бегать полчаса между кузницей и примерочной. По сюжету, жуткий монстр Магнамало провоцируют других созданий впадать в буйство. Собственно, нам надо разобраться с «попутавшей берега» животиной, по ходу действия, отбивая нападения стад свихнувшихся исполинов. Собственно, вот и весь сюжет.

Компания поделена на две части: задания Деревни и заказы Зала собраний. Первые рассчитаны на одного игрока и не отличаются повышенной сложностью – ветераны серии смогут пройти их с закрытыми глазами. На выполнение каждого такого задания тратится около 10 минут даже без особой прокачки. Квесты Зала собраний рассчитаны на кооперативное прохождение, и сложность тут уже ближе к традиционной: здоровье и урон монстров увеличены в несколько раз, а на прохождение каждой миссии требует вдвое больше времени. Традиционно, задания также подразделяются на низкоранговые и высокоранговые, а с обновлениями, уверен, добавят и ранг мастера.

Особняком стоят нападения буйствующих монстров. По сути, это такой лайтовый Tower Defence, в котором игрок сначала расставляет жителей деревни, ловушки, управляемые орудия и прочие укрепления, а затем отбивается от волн монстров. Часть сооружений автономные, другими придется управлять собственноручно. В награду можно получить специальное оружие и улучшения для него. Такие задания вносят здоровое разнообразие в игру, чтобы бесконечная охота не приедалась.

Основной геймплей, как не трудно догадаться, завязан на охоте на больших монстров. Пока уникальных противников более трех десятков, но с обновлениями будут добавляться новые. У каждого своя манера поведения, свои атаки, сильные и слабые стороны. Собственно, основная «фишка» игры как раз и кроется в разнообразии действий каждого конкретного существа. Задача охотника – изучить противников и выбрать стратегию для максимально эффективной «раздачи люлей». Если у игрока случаются частые фейлы, то это исключительно его вина, ведь монстры действуют максимально адекватно и логично. Периодически, чудовища могут вступать в схватку между собой, а охотнику тогда остается лишь добить потрепанного победителя.

Размер локаций, их наполненность и многоуровневость несколько уменьшились, ввиду ограничений «железа». Это позволило быстрее добираться до своей цели, упростило навигацию и преследование монстров. С другой стороны, местность стала более открытой, а разбивка на зоны служит исключительно для удержания монстров в ее рамках. Это должно подтолкнуть игроков к исследованию локаций, ведь там, традиционно, запрятано множество ингредиентов и секретов. Появились интерактивные элементы: зыбучие пески, исцеляющие осы и прочая мелкая фауна, дающая временные бонусы. Охотник может собирать живность и использовать по ее своему усмотрению, например, скормив монстру усыпляющую жабу.

Второй аспект игры – переработка добытых частей чудищ в экипировку. Количество брони, амуниции и оружия радует своим разнообразием, например, только последнего доступно 14 видов. Хочу отметить небольшую деталь, придающую игре реалистичности – оружие в игре затупляется, и нужно находить время для его заточки. А еще теперь можно кастомизировать атаки вооружения. Ролевая система также завязана на снаряжении, которое дает различные улучшения и способности. Новые навыки можно получить также с помощью талисманов, которые готовятся в котлах, пока ты игрок охотится. Перед вылазкой рекомендуется сытно поесть, подняв себе характеристики, а непосредственно перед схваткой – выпить пару укрепляющих эликсиров.

К милым котикам-палико, которые уже стали одной из визитных карточек серии, в Rise добавили паламутов – верных песиков, которые не только помогают в битве, но и позволяют оседлать себя, ускорив передвижение по локациям. Верхом на собаке, например, можно быстро смотаться в лагерь, пополнить запасы и вернуться в бой с новыми силами.

Еще одной геймплейной новинкой стал прутожук. Его можно использовать в виде замены крюка-кошки из предыдущей части, причем наличие цели теперь не требуется – охотник перемещаться в пространстве, притягиваясь к появляющимся из воздуха жучкам. Каждый типов оружия также получил несколько усиленных ударов, использующих заряды прутожука. Они ограничены, автоматически восстанавливаясь с течением времени или после подбора одного из диких представителей, разбросанных по локациям.

При совершении некоторых атак чудища теряют выносливость и могут быть подчинены игроком на короткий промежуток времени. В таком состоянии монстра можно заставить напасть на другое создание, либо заставить биться в стену, уменьшая здоровье. Новый элемент экипировки лепестретик позволяет собирать разноцветных духоптиц на локациях, что увеличивает четыре основные характеристики персонажа до конца задания.

Несмотря на слабое «железо» консоли, движок RE Engine, на котором создана игра, демонстрирует чудеса графики и оптимизации. Картинка выглядит очень достойно, особенно в катсценах и небольших локациях. На открытых пространствах немного вызывает нарекания дальность прорисовки. Никаких подгрузок и тормозов, только стабильный фреймрейт и отзывчивое управление.

К происходящему на экране хорошо подобрана музыка, пропитанная приятной японской стилистикой. В качестве языка озвучки можно выбрать японский, английский или собственный язык Monster Hunter, что я и рекомендую делать. Субтитры и весь текст переведены на «великий и могучий». Этот аспект позволяет быстрее освоить все механики игры, правда, отдельные моменты невольно заставляют вспомнить пиратские переводы 90-х годов.

На прохождение компании уйдет от 20 до 40 часов (в зависимости от опытности игрока). Еще столько же потребуется, чтобы пройти большинство заданий, нафармить крутую броню и оружие. Разработчики же обещают постоянно «подливать масло в огонь», выпуская бесплатные паки с новыми квестами и монстрами. Так что короткой игру назвать точно нельзя, а с учетов всех прочих составляющих, она полностью оправдывает свой «фулл прайс».

Разработчики из Capcom не просто уместили столь масштабную игру в рамки портативной консоли, но и, в значительной степени, ее дополнили и доработали. Убрав все лишние, удалось повысить динамику исследований и сражений, а новые механики разнообразили игровой процесс. При этом, основа, за которую и любят серию, осталось неизменной – огромные разнообразные проработанные монстры и зрелищные сражения с ними. Игра может похвастаться великолепной, хорошо оптимизированной графикой и локализацией для быстрого вхождения в процесс. Monster Hunter: Rise – это потенциальный кандидат на звание игры года, причем без всяких «скидок» за гибридную консоль.

Автор: Артем Костенко