Обзор Mortal Kombat 11: Aftermath – долгожданное продолжение истории

Вышедшая более года назад игра Mortal Kombat 11 заслуженно завоевала благосклонность критиков и любовь фанатов, быстро став одной из киберспортивных дисциплин. Традиционно, к играм серии выходили небольшие DLC, содержащие различных персонажей, скины и арены, но в этот раз разработчики решили пойти на эксперимент, выпустив масштабное дополнение Aftermath (Последствие), включающее также новые главы истории. Это первый подобный опыт для NetherRealm: до этого момента, чтобы узнать продолжение сюжета, приходилось ждать новой части MK. Аддон выходит на всех актуальных платформах, а для игры понадобится оригинал.

Сюжет оригинального Mortal Kombat 11 завершается на пафосной ноте: Лю Кенг побеждает титаниду Кронику и становится хранителем времени, способным творить историю по своему желанию. И все бы хорошо, но тут открывается портал, из которого выходит неожиданная троица: Шан Цзун, Фуджин и Ночной Волк. Колдун объясняет новоиспеченному хроникеру, что у того ничего не получится без магической короны, которую Лю буквально три минуты назад так неосмотрительно разбил. Впрочем, не все потеряно: можно отправиться в прошлое, чтобы выкрасть древний артефакт еще до его разрушения.

Помня прошлые «заслуги» колдуна, одного его никто не отпускает, и в прошлое отправляется все трио.
Прохождение сюжета займет около 3,5 часов, большую часть которых занимают красивые кат-сцены. Диалоги, анимация, бои – все выполнено на высочайшем уровне.

В очередной раз создается ощущение, что не играешь, а смотришь качественный анимационный фильм: персонажи демонстрируют хорошую актерскую игру, а «старина» Шан Цзун, так и вовсе просто великолепен. Сценаристам удалось показать события оригинала под новым углом, наглядно продемонстрировав «эффект бабочки». Сюжет преподнесет несколько интересных поворотов, держа игрока в напряжении до самого конца. Запаситесь временем, так как оторваться будет практически невозможно. Открою небольшой секрет: здесь будет две концовки (злая и добрая), и обе просто эпические. Благодаря нескольким уровням сложность, играть будет интересно как новичкам, так и хардкорным геймерам, например, на максимальном мне не удалось победить ни одного противника.

Во время прохождения истории нам дадут поиграть за два новых героя: бога ветра Фуджина и четырехрукую Шиву. Обоих персонажей также добавят в основной ростер, а компанию им составит брутальный Робокоп. Фьюджин, защищающий Земное царство вместе со своим братом Рейденом, не появлялся в серии уже целых 14 лет.

Играть за бойца довольно сложно, ведь сила бога ветра в широком наборе комбинаций, которыми придется хорошо овладеть, чтобы добиться успеха. Управлять единственной в своем роде королевой шоканов, гораздо проще. Ее стиль состоит из различных захватов и бросков, впрочем, есть у нее и дистанционные огненные атаки.

На мой взгляд, Робокоп слабо подходит для вселенной МК, но раз уж тут есть робот-терминатор, то пусть будет и робот-полицейский, кстати, в отличие от персонажа Шварценеггера, Робокопа озвучил актер из оригинального фильма. Персонаж обладает сравнительно небольшим набором комбо, а наибольшую опасность представляет на расстоянии, благодаря внушительному арсеналу: пистолет, снайперская винтовка, гранатомет и ракетная установка.

Авторы внесли значительные изменения в баланс бойцов, добавили новый вид добивания Friendship (чего только стоит Саб-Зеро – мороженщик), арены, облики героев и коллекционные предметы. Фанатам серии явно будет, чем заняться после прохождения компании.

На ПК дополнение обойдется всего в 825 рублей, что станет весьма неплохим вложением: видно, что разработчики действительно постарались, затратив уйму усилий, а не просто нарисовали пару «шкурок». Что же, будем с нетерпением ждать продолжения сюжета одного из величайший файтингов.

Автор: Артем Костенко
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