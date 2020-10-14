Обзор Motorola Moto G9 Play 64GB Dual Sim. Недорогой смартфон с NFC и 48 Мп камерой

В середине прошлого месяца стартовали продажи Moto G9 Play с рекомендованной стоимостью для базовой версии на уровне 10 990 рублей на старте продаж. В этом бюджете производителю удалось предложить HD+ дисплей, бесконтактные платежи, 48 Мп основную камеру, актуальную версию Android и дополнительную кнопку для вызова голосового помощника. Также отмечается установка аккумулятора с повышенной емкостью.

Motorola Moto G9 Play обзор

В дальнейшем стоимость тестируемой нами версии объемом 64 Гбайт будет составлять 12 990 рублей.

Комплектация

К моменту публикации он находится в широком доступе в российских магазинах. Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.Комплект включает блок питания, USB-кабель, силиконовый чехол, скрепку для лотка, руководство пользователя и гарантийный талон. Собрано все в коробке из плотного картона с логотипом производителя.

Внешний вид

Это неразборный моноблок. На левой грани находится гибридный выдвижной лоток. Пользователю необходимо выбрать между дополнительной SIM или расширение места под хранение данных.

Задняя крышка с закругленными углами. Она с глянцевым покрытием, подверженным загрязнению следами пальцев.

Обойтись без комплектного силиконового чехла будет сложно еще и по причине риска выскальзывания из рук.

В верхней части по центру находится блок с тремя объективами и светодиодной вспышкой. Расположены модули по два в два ряда. По периметру небольшой кант.

Активная зона сканера отпечатка пальца находится на задней крышке. На его центральную часть нанесен логотип Motorola.

Толщина корпуса по современным меркам немаленькая. Составляет она 9.2 мм. Вес 200 граммов. Отчасти такие габариты связаны с увеличенной емкостью аккумулятора.

Традиционный набор кнопок в Moto G9 Play состоит из качельки регулировки громкости и кнопки включения, дополнен клавишей вывода голосового помощника.

На лицевую сторону с завода нанесена защитная пленка. В верхней зоне расположен каплевидный вырез с фронтальной камерой. И здесь же широкая прорезь разговорного динамика.

Экран

Заряжается через USB Type-C. Рядом с разъемом микрофон и решетка динамика. Сохранили поддержку проводных наушников.

Оснащен 6.5-дюймовым дисплеем. Это IPS-матрица с разрешением 1600 на 720 пикселей. Цветовой охват 99% пространства sRGB. Поддерживается автоматическая регулировка уровня яркости. Подсветка равномерна по всей площади. Сенсорный слой на нажатия реагирует точно.

Начинка

В качестве платформы используется восьмиядерный Qualcomm Snapdragon 662. Выполнен по 11 нм техпроцессу. Графика Adreno 610. Доступны 6 Гбайт оперативной и 64 Гбайт внутренней памяти. Также доступна версия с большим объемом памяти.

Его уровня быстродействия хватает не только для плавной работы интерфейса, но и запуска таких игр, как PUBG со средними настройками графики.

Связь

Аккумулятор

Смартфон поддерживает бесконтактные платежи. Работает модуль корректно, за время тестов мы использовали его для проведения оплаты в российских магазинах. Wi-Fi модуль с двумя диапазонами. Bluetooth 5.0.Батарейки с емкостью 5000 мАч хватает примерно на 10.5-11 часов работы в смешанной нагрузке с высоким уровнем яркости экрана. В комплекте идет адаптер с быстрой зарядкой 20 Вт. С ним на полную зарядку уходит около 2 часов.

Камера

В Moto G9 Play установлен модуль с тремя камерами: 48 Мп, 2 и 2 Мп. Последние выполняют функции съемки портретных снимков и макро. Для 48 Мп модуля используется матрица с крупным сенсором и широкая диафрагма. Система фокусировки фазовая.

В приложении доступны дополнительные творческие режимы съемки. В дневное время демонстрирует хорошее качество. С учетом стоимости, качество съемки у него хорошее, особенно в сравнении с одноклассниками.

Фронтальная камера с разрешением 8 Мп. По ней каких-либо чудес ждать не стоит. Шумы присутствуют.

Тест камеры Motorola Moto G9 Play

С примером видеосъемки можно ознакомиться ниже.

Софт

Установлена операционная система Android. Предлагается провести настройку и выставить дополнительные параметры кастомизации.

Добавлены дополнительные жесты. Предустановлены приложения Яндекс. Проблем с работой Play Market замечено не было.

Итоги по Moto G9 Play

Moto G9 Play – хорошо сбалансированный смартфон с невысокой стоимостью. 8-ядерный Qualcomm, 4 и 64 Гбайт памяти, бесконтактные платежи, быстрая зарядка и высокая емкость аккумулятора, S-IPS дисплей с HD+. Не устроить может увеличенная толщина корпуса и маркая поверхность крышки.