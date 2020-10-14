Обзор Motorola Moto G9 Play 64GB Dual Sim. Недорогой смартфон с NFC и 48 Мп камерой

В середине прошлого месяца стартовали продажи Moto G9 Play с рекомендованной стоимостью для базовой версии на уровне 10 990 рублей на старте продаж. В этом бюджете производителю удалось предложить HD+ дисплей, бесконтактные платежи, 48 Мп основную камеру, актуальную версию Android и дополнительную кнопку для вызова голосового помощника. Также отмечается установка аккумулятора с повышенной емкостью.

Motorola Moto G9 Play

В дальнейшем стоимость тестируемой нами версии объемом 64 Гбайт будет составлять 12 990 рублей.

Motorola Moto G9 Play обзор

К моменту публикации он находится в широком доступе в российских магазинах. Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Комплект включает блок питания, USB-кабель, силиконовый чехол, скрепку для лотка, руководство пользователя и гарантийный талон. Собрано все в коробке из плотного картона с логотипом производителя.

Motorola Moto G9 Play

Внешний вид

Это неразборный моноблок. На левой грани находится гибридный выдвижной лоток. Пользователю необходимо выбрать между дополнительной SIM или расширение места под хранение данных.

Motorola Moto G9 Play

Задняя крышка с закругленными углами. Она с глянцевым покрытием, подверженным загрязнению следами пальцев.

Motorola Moto G9 Play

Обойтись без комплектного силиконового чехла будет сложно еще и по причине риска выскальзывания из рук.

Motorola Moto G9 Play

В верхней части по центру находится блок с тремя объективами и светодиодной вспышкой. Расположены модули по два в два ряда. По периметру небольшой кант.

Motorola Moto G9 Play

Активная зона сканера отпечатка пальца находится на задней крышке. На его центральную часть нанесен логотип Motorola.

Motorola Moto G9 Play

Толщина корпуса по современным меркам немаленькая. Составляет она 9.2 мм. Вес 200 граммов. Отчасти такие габариты связаны с увеличенной емкостью аккумулятора.

Motorola Moto G9 Play

Традиционный набор кнопок в Moto G9 Play состоит из качельки регулировки громкости и кнопки включения, дополнен клавишей вывода голосового помощника.

Motorola Moto G9 Play

На лицевую сторону с завода нанесена защитная пленка. В верхней зоне расположен каплевидный вырез с фронтальной камерой. И здесь же широкая прорезь разговорного динамика.

Motorola Moto G9 Play

Заряжается через USB Type-C. Рядом с разъемом микрофон и решетка динамика. Сохранили поддержку проводных наушников.

Экран

Motorola Moto G9 Play

Оснащен 6.5-дюймовым дисплеем. Это IPS-матрица с разрешением 1600 на 720 пикселей. Цветовой охват 99% пространства sRGB. Поддерживается автоматическая регулировка уровня яркости. Подсветка равномерна по всей площади. Сенсорный слой на нажатия реагирует точно.

Motorola Moto G9 Play

Начинка

В качестве платформы используется восьмиядерный Qualcomm Snapdragon 662. Выполнен по 11 нм техпроцессу. Графика Adreno 610. Доступны 6 Гбайт оперативной и 64 Гбайт внутренней памяти. Также доступна версия с большим объемом памяти.

Motorola Moto G9 PlayMotorola Moto G9 Play

Его уровня быстродействия хватает не только для плавной работы интерфейса, но и запуска таких игр, как PUBG со средними настройками графики.

Motorola Moto G9 Play

Связь

Смартфон поддерживает бесконтактные платежи. Работает модуль корректно, за время тестов мы использовали его для проведения оплаты в российских магазинах. Wi-Fi модуль с двумя диапазонами. Bluetooth 5.0.

Аккумулятор

Батарейки с емкостью 5000 мАч хватает примерно на 10.5-11 часов работы в смешанной нагрузке с высоким уровнем яркости экрана. В комплекте идет адаптер с быстрой зарядкой 20 Вт. С ним на полную зарядку уходит около 2 часов.

Motorola Moto G9 Play

Камера

В Moto G9 Play установлен модуль с тремя камерами: 48 Мп, 2 и 2 Мп. Последние выполняют функции съемки портретных снимков и макро. Для 48 Мп модуля используется матрица с крупным сенсором и широкая диафрагма. Система фокусировки фазовая.

Motorola Moto G9 Play

Motorola Moto G9 Play

Motorola Moto G9 Play

Motorola Moto G9 Play

В приложении доступны дополнительные творческие режимы съемки. В дневное время демонстрирует хорошее качество. С учетом стоимости, качество съемки у него хорошее, особенно в сравнении с одноклассниками.

Motorola Moto G9 Play

Motorola Moto G9 Play

Motorola Moto G9 Play

Фронтальная камера с разрешением 8 Мп. По ней каких-либо чудес ждать не стоит. Шумы присутствуют.

Motorola Moto G9 Play

Motorola Moto G9 Play

С примером видеосъемки можно ознакомиться ниже.

Тест камеры Motorola Moto G9 Play

Софт

Motorola Moto G9 Play

Установлена операционная система Android. Предлагается провести настройку и выставить дополнительные параметры кастомизации.

Motorola Moto G9 Play

Добавлены дополнительные жесты. Предустановлены приложения Яндекс. Проблем с работой Play Market замечено не было.

Motorola Moto G9 Play

Итоги по Moto G9 Play

Moto G9 Play – хорошо сбалансированный смартфон с невысокой стоимостью. 8-ядерный Qualcomm, 4 и 64 Гбайт памяти, бесконтактные платежи, быстрая зарядка и высокая емкость аккумулятора, S-IPS дисплей с HD+. Не устроить может увеличенная толщина корпуса и маркая поверхность крышки.
Комментарии и отзывы Motorola Moto G9 Play
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