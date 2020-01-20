Обзор Mpow M8. Защищенные TWS-наушники с aptX

Наушники в форм-факторе TWS уже долгое время доступны не только для владельцев устройств Apple. Целый ряд производителей предлагают собственные решения, включая и недорогие варианты от китайских производителей. Сегодня у нас на тестах одна из таких новинок – Mpow M8 с поддержкой кодека aptX и выполненная в водонепроницаемом корпусе.

Mpow M8 обзор

Доступны они в официальном интернет-магазине MPOW на Aliexpress примерно за 2900 рублей - https://ali.ski/yMltS7

Комплектация

Поставляются в компактной коробке с изображением наушников и данными по характеристикам. Комплект включает зарядный кабель, док-станцию, пару наушников, сменные амбушюры и компактное руководство пользователя.

Внешний вид

Компактная док-станция с двумя посадочными местами под наушники. Магнитное крепление. Есть встроенный аккумулятор, используемый для восстановления заряда во время хранения.

На боковой грани расположен светодиодный индикатор, отображающий уровень заряда аккумулятора. Зарядка проводится через актуальный разъем USB Type-C.

Сами наушники Mpow M8 выполнены в миниатюрном корпусе с традиционной формой в виде капельки.

Форма повторяет ушную раковину, обеспечивая оптимальное прилегание. Установлены силиконовые амбушюры. Есть пара сменных, отличающихся размерами.

На внешней стороне текстурная вставка с логотипом производителя. Она совмещена с механической кнопкой. Во время зарядки она подсвечивается.

Корпус наушников защищен по стандарту IPX-7. В них можно гулять под дождем, заниматься активным спортом.

В каждом из наушников есть свой собственный микрофон. Работает система шумоподавления во время разговоров.

На внутренней стороне помимо группы контактов расположены отметки по правой и левой стороне. Огрехов в качестве сборке не наблюдается.

Тесты

Mpow M8 для подключения используют актуальный протокол Bluetooth 5.0. Поддерживается кодек aptX с передачей звука в высоком качестве. Для его работы, напомним, нужна поддержка кодека и со стороны смартфона. В звуковой сцене сделан акцент на верхние и средние частоты. Басы выражены слабо, это в целом характерно для наушников в таком форм-факторе.

Использовать можно как в паре, так и по отдельности. При движениях головы в стороны не выпадают. Полное отсутствие проводов. Встроенного аккумулятора хватает примерно на 5.5-6 часов беспрерывного прослушивания музыки. Продлить время можно будет поочередной установкой наушников в док-станцию.

Есть функции управления. Можно отвечать на входящий вызов, ставить воспроизведение на паузу, переключать треки. Смена рабочего статуса наушников сопровождается голосовыми подсказками на английском языке.

Итоги по Mpow M8

Mpow M8 оставили приятное впечатление. Поддержка кодека aptX и Bluetooth 5.0, компактные габариты, длительное время автономной работы, защита IPX-7, привлекательный внешний вид, микрофон с шумоподавлением, USB Type-C.