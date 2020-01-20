Обзор Mpow M8. Защищенные TWS-наушники с aptX

2020-01-20, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Mpow M8; [58]
Наушники в форм-факторе TWS уже долгое время доступны не только для владельцев устройств Apple. Целый ряд производителей предлагают собственные решения, включая и недорогие варианты от китайских производителей. Сегодня у нас на тестах одна из таких новинок – Mpow M8 с поддержкой кодека aptX и выполненная в водонепроницаемом корпусе.

Mpow M8

Доступны они в официальном интернет-магазине MPOW на Aliexpress примерно за 2900 рублей - https://ali.ski/yMltS7

Mpow M8 обзор

Комплектация

Поставляются в компактной коробке с изображением наушников и данными по характеристикам. Комплект включает зарядный кабель, док-станцию, пару наушников, сменные амбушюры и компактное руководство пользователя.

Mpow M8

Внешний вид

Компактная док-станция с двумя посадочными местами под наушники. Магнитное крепление. Есть встроенный аккумулятор, используемый для восстановления заряда во время хранения.

Mpow M8

На боковой грани расположен светодиодный индикатор, отображающий уровень заряда аккумулятора. Зарядка проводится через актуальный разъем USB Type-C.

Mpow M8

Сами наушники Mpow M8 выполнены в миниатюрном корпусе с традиционной формой в виде капельки.

Mpow M8

Форма повторяет ушную раковину, обеспечивая оптимальное прилегание. Установлены силиконовые амбушюры. Есть пара сменных, отличающихся размерами.

Mpow M8

На внешней стороне текстурная вставка с логотипом производителя. Она совмещена с механической кнопкой. Во время зарядки она подсвечивается.

Mpow M8

Корпус наушников защищен по стандарту IPX-7. В них можно гулять под дождем, заниматься активным спортом.

Mpow M8

В каждом из наушников есть свой собственный микрофон. Работает система шумоподавления во время разговоров.

Mpow M8

На внутренней стороне помимо группы контактов расположены отметки по правой и левой стороне. Огрехов в качестве сборке не наблюдается.

Mpow M8

Тесты

Mpow M8

Mpow M8 для подключения используют актуальный протокол Bluetooth 5.0. Поддерживается кодек aptX с передачей звука в высоком качестве. Для его работы, напомним, нужна поддержка кодека и со стороны смартфона. В звуковой сцене сделан акцент на верхние и средние частоты. Басы выражены слабо, это в целом характерно для наушников в таком форм-факторе.

Mpow M8

Использовать можно как в паре, так и по отдельности. При движениях головы в стороны не выпадают. Полное отсутствие проводов. Встроенного аккумулятора хватает примерно на 5.5-6 часов беспрерывного прослушивания музыки. Продлить время можно будет поочередной установкой наушников в док-станцию.

Mpow M8

Есть функции управления. Можно отвечать на входящий вызов, ставить воспроизведение на паузу, переключать треки. Смена рабочего статуса наушников сопровождается голосовыми подсказками на английском языке.

Mpow M8

Итоги по Mpow M8

Mpow M8 оставили приятное впечатление. Поддержка кодека aptX и Bluetooth 5.0, компактные габариты, длительное время автономной работы, защита IPX-7, привлекательный внешний вид, микрофон с шумоподавлением, USB Type-C.

Комментарии и отзывы Mpow M8
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