Добротные игровые наушники для PlayStation 5. Обзор Nacon RIG 400 HS

С момента моего тестирования гарнитуры Plantronics RIG 400 прошло уже более 7 лет и эта гарнитура продолжает успешно работать и спустя это время. К сожалению этот производитель свернул линейку игровых аксессуаров, на некоторое время бренд ушел с полок. Выпуском этих аксессуаров занималась NACON, она же с недавних пор представила линейку игровых гарнитур на российском рынке, поэтому не мог отказать себе в удовольствии изучить Nacon RIG 400 HS, тем более за прошедшие семь лет для меня актуальные стали консольные игры, а эта гарнитура имеет официальную лицензирование PlayStation 4 и 5.

Nacon RIG 400 HS

Комплектация

Упакованы в коробку оформленную в характерных для аксессуаров Sony цветовую палитру. Внутри зафиксированы в подложку из картона и дополнительно защищены пленкой. Комплект включает ножку микрофона и документацию.

Nacon RIG 400 HS

Nacon RIG 400 HS обзор

Внешний вид

Производитель придерживается общей стилистики и узнаваемого внешнего оформления, выделяющего на фоне остальных гарнитур. Это оголовье с вырезами и полигональными формами к тому же облегчающими их визуально.

Nacon RIG 400 HS

Представлены в нескольких цветовых вариантах исполнения. Белая под сеттинг PS5 и черная под PS4. По личным впечатлениям, белая смотрится лучше.

Nacon RIG 400 HS

Внешние поверхности с матовой текстурой, неподверженной загрязнению следами пальцев. На внутренней стороне оголовья вставка из пенного материала, обшитого тканью.

Nacon RIG 400 HS

Вместо распространённого решения с направляющими для изменения оголовья тут используется система с тремя пазами, позволяющими снять и установить чашки в нужное положение. Так выбранная форма всегда будет сохраняться и нет лишней нагрузки на тонкие элементы конструкции.

Nacon RIG 400 HS

Сами чашки у Nacon RIG 400 HS круглой формы. На них текстурный рисунок в виде ряда продольных канавок. По тактильным ощущениям шероховаты. Амбушюры из того же материала, что и внутренняя вставка на оголовье. Быстро возвращают свою формы, достаточно глубокие для того чтобы обхватывать уши.

Nacon RIG 400 HS

На нижнем торце левой чашки гнездо, используемое для подключения комплектной ножки микрофона. Она гибкая, сам капсюль из пластика.

Nacon RIG 400 HS

Интерфейсный кабель выходит из двух чашек, объединяясь в общий отступя 25 сантиметров. Общая длина его 130 см. В месте соединения пульт ДУ с регулятором громкости и кнопкой отключения микрофона. На конце 4-пиновый 3.5 мм аудиоразъем.

Тесты

Для подключения используется универсальный интерфейс. При эксплуатации с консолью подключение идет к разъему, находящемуся в основании геймпада. Проверили работу и с DualShock 4 и DualSense, проблем не было. Отдельная настройка не требовалась. При этом за счет меньше длины в сравнении с компьютерными гарнитурами, не будет мешающихся проводов. Это же позволяет удобно эксплуатировать ее со смартфонами, планшетами и ноутбуками.

Nacon RIG 400 HS

За воспроизведение в ней отвечает 40 мм излучатель. Звучание в целом сбалансированное, без преобладания низов и с большим акцентированием середины с верхами. Запас громкости тут достаточный для комфортной игры. С Nacon RIG 400 HS поиграли в Battlefield 2042 и Last of Us 2 Remastered.

Nacon RIG 400 HS

Они легкие. На голове ощущаются невесомыми, длительные игровые сессии не создадут проблем. Нет проблем с запотеванием ушей.

Nacon RIG 400 HS

При этом есть возможность снять микрофон и он будет мешаться в тех сценариях когда не требуется общение в чатах. Пример его работы ниже.

Тест микрофона Nacon RIG 400 HS

Итоги

Nacon RIG 400 HS – игровая гарнитура с универсальным интерфейсом, оптимизированная для эксплуатации с консолями и носимыми устройствами. Легкий вес, аккуратное внешние исполнение с общим сеттингом под PlayStation, тканевые амбушюры, съемный микрофон.
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