Обзор Nitro XR343CKP. Тест 34-дюймового игрового IPS-монитора 180 Гц

Чаще всего игровые мониторы с поддержкой высокой частоты обновления идут с VA-матрицей, но при большой диагонали и изогнутой панели все ее недостатки только усиливаются. Изучаемый сегодня Nitro XR343CKP лишен проблем с углами обзора и искажением отображения цветов, построен с использованием IPS-матрицы с разрешением 3440х1440 и частотой обновления 180 Гц. Эта модель поддерживает стандарт VESA Display HDR400 и адаптивную синхронизацию AMD FreeSync Premium.

Комплектация

Средняя стоимость его в российских магазинах составляет 80 тысяч рублей.Упакован в коробку из неокрашенного картона со схематичным изображением, информацией по техническим характеристикам и логотипом бренда.

Комплект включает блок питания, HDMI и DisplayPort кабели, USB-кабель, держатель для наушников и различную документацию.

Внешний вид

Монитор поставляется изначально собранным и готовым к эксплуатации. С учетом диагонали в 34-дюйма его подставка достаточно минималистична.

Выполнена она из металла. В основании направленные в сторону лучи и дополнительный упор в тыльной части. Исполнение подставки позволяет разместить его вплотную к стене.

Есть пластиковая рамка для сбора питающих и интерфейсных кабелей в пучок. На колонне фиксируется крючок для размещения наушников.

Подставка даст возможность изменить высоту расположения панели, наклонить ее по горизонтали, а также вперед и назад от -5 до 35 градусов. Стоит на подставке устойчиво.

Задняя часть корпуса монитора выполнена из пластика черного цвета с матовым покрытием. Есть стилизованные вентиляционные решетки.

Справа - кнопки для управления и пятипозиционный джойстик с функцией встроенного меню. Слева - два скоростных разъема USB.

Еще два разъема на внутренней панели портов ввода/вывода. Для подключения источника сигнала доступны два DisplayPort 1.4 и два HDMI 2.0, USB-C с поддержкой DP и PD 85 Вт.

Панель изогнута с радиусом 1900 мм. Это nano-IPS с максимальной яркостью 400 кд/м2. Подсветка равномерна по всей площади. У нее максимальные углы обзора.

Помимо отмеченной вначале поддержки AMD FreeSync Premium, также при подключении к DisplayPort корректно работал NVIDIA G-SYNC.

Отметим узкие боковые рамки, позволяющие рассматривать Nitro XR343CKP для сеттинга из нескольких панелей.

Есть пара встроенных динамиков мощностью по 7 Вт. Громкость и качество воспроизводимого звука выше, чем тот, что обычно выдают мониторы.

Настройки

На верхнем торце датчик освещенности, используемый для автоматической подстройки яркости в зависимости от текущей уровня света в помещении.Доступно быстрое меню с предустановленным набором режимов: экшен, гонки, спорт, стандарт, эко, графика, HDR и пользовательский.

Также доступен экран полных настроек. Управление яркостью, контрастностью, усилением черного. Включается/выключается ACM, HDR, датчик света, высокая резкость, синий спектр света.

Управление цветовым балансом. Готовые наборы и возможность ручной корректировки.

Корректировка уровня громкости встроенных динамиков. Также вывод звука можно отключить.

Игровой набор настроек включает управление временем отклика, AMD FreeSync Premium, вывод счетчика кадров, прицела, режима VRB.

Управление общими параметрами монитора и вывода OSD-меню.

Софт

Для системы Windows доступен виджет, позволяющий переключать режимы работы и проводить дополнительные настройки.

Доступен выбор приложений, в которых будет автоматически включаться требуемый режим работы.

Разделение экрана на несколько зон с комбинированием изображения с нескольких источников.

Выбор вида прицела, цвета и его положения на экране.

Целевая точка, снайперский режим и ночное видение активируются и с помощью горячих клавиш на клавиатуре. Опыт эксплуатации Nitro XR343CKP использовался с системой, работающей на базе процессора Intel Core i5-12600K и видеокарты GeForce RTX 3080. Эта система в разрешении 3440х1440 пикселей позволяла получать высокий фреймрейт. Также была активирована адаптивная синхронизация NVIDIA G-SYNC.

Играли на нем в BattleField 2042, RDR 2 и новый Way of the Hunter. В отличие от VA-панелей тут отсутствует смазанность и медленный переход между темными и светлыми оттенками. Широкая панель при этом позволяет эффективно контролировать не только центральную часть, но и боковые зоны.

Также хорошо себя показал при выполнении рабочих задач. Соотношение сторон 21:9 дает возможность на одном рабочем пространстве разместить 2-3 приложения. Печатать, читать новостную ленту или другую документацию.

Отдельно отметить работу с Adobe Premier. В этом инструменте удобно распределяются окна с необходимыми инструментами, также удобное и быстрое перемещение по всему таймлайну.

Тесты

Мы изучили качество выводимого изображения с помощью калибратора в режиме «стандарт» с заводскими настройками.

Полный цветовой охват матрицы составил 100% пространства sRGB, 90% Adobe RGB, 95% DCI-P3, 87% NTSC.

Гамма-кривы близки к эталонному уровню. Расхождения минимальны.

Итоги

Уровень максимальной яркости превышает заявленный, составляет 415 кд/м2.Nitro XR343CKP – 34-дюймовый игровой монитор, оснащенный высококачественной IPS-матрицей с частотой обновления 180 Гц и HDR400. К плюсам отнесем высокое качество исполнения, эргономичную подставку, качество заводской настройки матрицы и точность передачи цветов, равномерность подсветки по всей площади, поддержка AMD FreeSync Premium и не отмеченный официально NVIDIA G-SYNC, встроенный скоростной USB-хаб и набор портов для подключения источника сигнала. Проблем и сбоев замечено не было.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".