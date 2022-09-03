Обзор Nitro XR343CKP. Тест 34-дюймового игрового IPS-монитора 180 Гц

Чаще всего игровые мониторы с поддержкой высокой частоты обновления идут с VA-матрицей, но при большой диагонали и изогнутой панели все ее недостатки только усиливаются. Изучаемый сегодня Nitro XR343CKP лишен проблем с углами обзора и искажением отображения цветов, построен с использованием IPS-матрицы с разрешением 3440х1440 и частотой обновления 180 Гц. Эта модель поддерживает стандарт VESA Display HDR400 и адаптивную синхронизацию AMD FreeSync Premium.

Nitro XR343CKP

Средняя стоимость его в российских магазинах составляет 80 тысяч рублей.

Комплектация

Упакован в коробку из неокрашенного картона со схематичным изображением, информацией по техническим характеристикам и логотипом бренда.

Комплект включает блок питания, HDMI и DisplayPort кабели, USB-кабель, держатель для наушников и различную документацию.

Nitro XR343CKP

Внешний вид

Монитор поставляется изначально собранным и готовым к эксплуатации. С учетом диагонали в 34-дюйма его подставка достаточно минималистична.

Nitro XR343CKP

Выполнена она из металла. В основании направленные в сторону лучи и дополнительный упор в тыльной части. Исполнение подставки позволяет разместить его вплотную к стене.

Nitro XR343CKP

Есть пластиковая рамка для сбора питающих и интерфейсных кабелей в пучок. На колонне фиксируется крючок для размещения наушников.

Nitro XR343CKP

Подставка даст возможность изменить высоту расположения панели, наклонить ее по горизонтали, а также вперед и назад от -5 до 35 градусов. Стоит на подставке устойчиво.

Nitro XR343CKP

Задняя часть корпуса монитора выполнена из пластика черного цвета с матовым покрытием. Есть стилизованные вентиляционные решетки.

Nitro XR343CKP

Справа - кнопки для управления и пятипозиционный джойстик с функцией встроенного меню. Слева - два скоростных разъема USB.

Nitro XR343CKP

Еще два разъема на внутренней панели портов ввода/вывода. Для подключения источника сигнала доступны два DisplayPort 1.4 и два HDMI 2.0, USB-C с поддержкой DP и PD 85 Вт.

Nitro XR343CKP

Панель изогнута с радиусом 1900 мм. Это nano-IPS с максимальной яркостью 400 кд/м2. Подсветка равномерна по всей площади. У нее максимальные углы обзора.

Nitro XR343CKP

Помимо отмеченной вначале поддержки AMD FreeSync Premium, также при подключении к DisplayPort корректно работал NVIDIA G-SYNC.

Nitro XR343CKP

Отметим узкие боковые рамки, позволяющие рассматривать Nitro XR343CKP для сеттинга из нескольких панелей.

Nitro XR343CKP

Есть пара встроенных динамиков мощностью по 7 Вт. Громкость и качество воспроизводимого звука выше, чем тот, что обычно выдают мониторы.

Nitro XR343CKP

На верхнем торце датчик освещенности, используемый для автоматической подстройки яркости в зависимости от текущей уровня света в помещении.

Настройки

Доступно быстрое меню с предустановленным набором режимов: экшен, гонки, спорт, стандарт, эко, графика, HDR и пользовательский.

Nitro XR343CKP

Также доступен экран полных настроек. Управление яркостью, контрастностью, усилением черного. Включается/выключается ACM, HDR, датчик света, высокая резкость, синий спектр света.

Nitro XR343CKP

Управление цветовым балансом. Готовые наборы и возможность ручной корректировки.

Nitro XR343CKP

Корректировка уровня громкости встроенных динамиков. Также вывод звука можно отключить.

Nitro XR343CKP

Игровой набор настроек включает управление временем отклика, AMD FreeSync Premium, вывод счетчика кадров, прицела, режима VRB.

Nitro XR343CKP

Управление общими параметрами монитора и вывода OSD-меню.

Nitro XR343CKP

Софт

Для системы Windows доступен виджет, позволяющий переключать режимы работы и проводить дополнительные настройки.

Nitro XR343CKP

Доступен выбор приложений, в которых будет автоматически включаться требуемый режим работы.

Nitro XR343CKP

Разделение экрана на несколько зон с комбинированием изображения с нескольких источников.

Nitro XR343CKP

Выбор вида прицела, цвета и его положения на экране.

Nitro XR343CKP

Целевая точка, снайперский режим и ночное видение активируются и с помощью горячих клавиш на клавиатуре. Опыт эксплуатации Nitro XR343CKP использовался с системой, работающей на базе процессора Intel Core i5-12600K и видеокарты GeForce RTX 3080. Эта система в разрешении 3440х1440 пикселей позволяла получать высокий фреймрейт. Также была активирована адаптивная синхронизация NVIDIA G-SYNC.

Nitro XR343CKP

Играли на нем в BattleField 2042, RDR 2 и новый Way of the Hunter. В отличие от VA-панелей тут отсутствует смазанность и медленный переход между темными и светлыми оттенками. Широкая панель при этом позволяет эффективно контролировать не только центральную часть, но и боковые зоны.

Nitro XR343CKP

Также хорошо себя показал при выполнении рабочих задач. Соотношение сторон 21:9 дает возможность на одном рабочем пространстве разместить 2-3 приложения. Печатать, читать новостную ленту или другую документацию.

Nitro XR343CKP

Отдельно отметить работу с Adobe Premier. В этом инструменте удобно распределяются окна с необходимыми инструментами, также удобное и быстрое перемещение по всему таймлайну.

Nitro XR343CKP

Тесты

Мы изучили качество выводимого изображения с помощью калибратора в режиме «стандарт» с заводскими настройками.

Nitro XR343CKP

Полный цветовой охват матрицы составил 100% пространства sRGB, 90% Adobe RGB, 95% DCI-P3, 87% NTSC.

Nitro XR343CKP

Гамма-кривы близки к эталонному уровню. Расхождения минимальны.

Nitro XR343CKP

Уровень максимальной яркости превышает заявленный, составляет 415 кд/м2.

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorNitro XR343CKP – 34-дюймовый игровой монитор, оснащенный высококачественной IPS-матрицей с частотой обновления 180 Гц и HDR400. К плюсам отнесем высокое качество исполнения, эргономичную подставку, качество заводской настройки матрицы и точность передачи цветов, равномерность подсветки по всей площади, поддержка AMD FreeSync Premium и не отмеченный официально NVIDIA G-SYNC, встроенный скоростной USB-хаб и набор портов для подключения источника сигнала. Проблем и сбоев замечено не было.
Nitro XR343CKP получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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