Обзор OPPO A1k. Недорогой смартфон с новым Android

Недавно мы делали обзор OPPO A5s – отличного смартфона со всем необходимым «на борту». Но ведь не все пользуются сканером отпечатков, да и двойную камеру, зачастую, считают излишеством. Специально для таких пользователей, компания OPPO выпустила модель A1k за 9 990 рублей. Бонусом же к новому смартфону идет переработанная оболочка ColorOS 6.0 на базе Android 9.0, которая не добралась пока даже до флагманов.

Комплектация

Содержимое коробки с OPPO A1k идентично комплектации A5s: «SIM-скрепка», кабель microUSB, блок питания на 2А, документация, прозрачный чехол хорошего качества из мягкого силикона и наклеенная на экран защитная пленка. Последнюю снимать не рекомендую, так как сам дисплей лишен олеофобного покрытия.

Дизайн

В продаже имеются черная модель и красная. Первая не выделяется ничем особенным – обычный матовый пластик, а вот вторая мне понравилась значительно больше.

Здесь используется перламутровое покрытие, переливающееся под лучами солнца, но оно не глянцевое, а значит не будет выскальзывать из рук и собирать отпечатки пальцев. Цвет яркий, с металлическим отливом. Камера со вспышкой расположены на горизонтальной площадке, выдающейся из корпуса примерно на 1 мм.

Большую часть фронтальной поверхности (87,5%) занимает дисплей с узкими боковыми рамками, но достаточно большим «подбородком».

В OPPO A1k использован оптимальный V-образный вырез, практический не скрывающий контент на экране, но разместивший внутри себя динамик, камеру, датчики приближения и освещения.

Телефон обладает средними размерами 154.5x73.8x8.4 мм и весит 170 г. Пользоваться одной рукой достаточно удобно.

Боковая рамка имеет тот же цвет, что и задняя панель.

Управление стандартное: справа клавиша питания, слева – раздельные кнопки регулировки громкости и негибридный слот для карт (2 nanoSIM + 1 microSD).

Снизу находится основной динамик, разъем microUSB, порт для наушников и микрофон, а верхняя грань свободна. Сборка качественная, смартфон выглядит монолитным.

Экран

У OPPO A1k IPS-экран с диагональю 6,1 дюйма, соотношением сторон 19.5:9 и разрешением 1560x720 (282 ppi). Этого вполне достаточно для комфортного просмотра контента: никаких угловатостей шрифтов или отдельных пикселей с расстояния 20 см вы не заметите, зато снизится нагрузка на «железо» и увеличится автономность. Дисплей прикрыт стеклом Gorilla Glass 3.

Качество изображения весьма хорошее: цвета насыщенные, сочные, контрастные. В настройках предусмотрена регулировка цветовой температуры, имеются ночные режимы. Диапазон яркости от 3 до 395 кд/кв.м, что подойдет как для работы ночью, так и солнечным днем, но под прямыми лучами все же будет слепнуть.

Яркость плавно регулируется по датчику освещенности. Экран отзывчивый, ложных срабатываний нет, углы обзора максимальные.

«Железо»

«Внутренности» смартфона, хоть и бюджетные, но далеко не самые плохие. «Рулит» процессами чип Helio P22 от Media Tek с 8 ядрами Cortex-A53, работающих с частотой 2,0 ГГц, а за графику отвечает ускоритель PowerVR GE8320. А вот оперативной памяти могли бы поставить и побольше: 2 ГБ сейчас имеют только самые бюджетные решения. Постоянной – 32 ГБ и есть возможность расширить ее за счет карты microSD ещё на 256 ГБ.

Смартфон с легкостью справляется как с тривиальными задачами вроде работы в браузере, съемкой фото и просмотром видео, так и с современными играми: WoT:Blitz, Dungeon Hunter 5, Raid, PUBG (средние настройки) и другие идут без подтормаживаний.

Не исключаю, что это заслуга, в том числе, и специальной утилиты Game Space, которая оптимизирует смартфон под запуск игрушек. А вот интерфейс, иногда, подлагивает, а приложения периодически открываются чересчур долго, что связано, скорее всего, с небольшим объемом оперативной памяти.

В «синтетике» смартфон показывает неплохие результаты: AnTuTu выдал 74 828 баллов, PC Mark – 5107 баллов и Geekbench – 792 балла (одноядерный тест) и 3124 балла (многоядерный тест). Во время тестов и игр корпус телефона практически не нагревается.

Гаджет поддерживает одновременную работу двух nanoSIM во всех сетях 4G+. Присутствует стандартный набор беспроводных модулей: Wi-Fi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS (с поддержкой всех спутниковых систем), электронный компас и FM-радио, а вот столь любимый в России NFC опять отсутствует.

Динамик вполне себе стандартный, позволяет смотреть видео без наушников, но слушать через него музыку – не лучшая идея. Сеть ловит хорошо, качества звука при разговоре приемлемое. При подключении наушников становится доступен эквалайзер.

Камеры

Главный модуль имеет сенсор на 8 Мп с апертурой f/2.2. Не стоит бояться малого разрешения – при хорошем освещении снимки получаются просто отличными: различимы небольшие детали, хорошая цветопередача, отсутствуют шумы, хорошо реализован алгоритм HDR. Фронтальный камера тут на 5 Мп со светосилой f/2.0 также отлично справляется с селфи. Но стоит начать смеркаться, как начинаются проблемы: фронталка начинает «мылить», а основная добавлять шумы. К сожалению, этим страдают все бюджетные устройства. Видео обе камеры снимают в максимальном разрешении Full HD, качество приемлемое, но на основной иногда начинает «шалить» автофокус, «теряя» объект.

Из «фишек» стоит отметить бьютификацию, убирающую изъяны на лице, «панораму», «портрет», размывающий задний фон (справляется не всегда, особенно основная камера) и цветовые фильтры. Для основной камеры доступен режим «эксперт», позволяющий выставить параметры съемки самостоятельно. Видео можно снимать как в обычном, так и в ускоренном режиме. Фронтальная камера позволяет осуществлять разблокировку смартфона по лицу, правда делает это с небольшой задержкой (менее 1 с) и в темноте не всегда срабатывает.

Автономность

Одно из преимуществ OPPO A1k – хорошая автономность. Батареи на 4000 мАч хватает на полный рабочий день при активном использовании, а если включить режим энергосбережения, то может хватить на 1,5 суток. Час игры в WoT расходует примерно 9% батареи. При включенном режиме энергосбережения, утилита PCMark Battery Life разряжает смартфон со 100% до 20% за 15,5 часов эмуляции. Полное восстановление энергии батареи занимает примерно за 3 часа. Ни быструю, ни беспроводную зарядку смартфон не поддерживает.

Программное обеспечение

OPPO A1k работает на новенькой операционке Android 9.0 Pie, под которую была весьма основательно переработана и фирменная оболочка ColorOS 6.0. Например, значки здесь стали квадратными, а не круглыми, а полоски яркости и звука широкими. Добавилась возможность выбора способа группировки иконок: на манер Android или iOS. Улучшилась смарт-панель, вызываемая с края экрана в любом приложении. Для запуска игр создали отдельное приложение, которое оптимизирует смартфон и блокирует нежелательные уведомления. Переработано меню, ставшее заметно удобнее и интуитивнее. Игры сразу запускаются в полноэкранном режиме, а заставить это сделать приложения можно непосредственно во время первого запуска.

Выводы

Интерфейс стал еще более приятным и дружественным к пользователю. На выделенном экране, «OPPO Ассистент» создает виджеты со всей необходимой информацией: календарь, погода, шагомер, фотографии, мероприятия, контакты и т.д. Функция «Разделенный дисплей» позволяет запустить сразу две программы. Во время игры или просмотра видео, SMS, сообщения мессенджеров и входящие звонки открываются в отдельном окошке. Чтобы освободить пространство на экране, навигационные клавиши можно заменить на свайпы. Пробуждается смартфон двойным касанием, а запускать некоторые приложения или управлять музыкой можно прямо на выключенном дисплее.OPPO A1k будет интересен тем, кому не нужны NFC, сканер отпечатков и многообъективная камера. При этом, здесь есть качественный «безграничный» экран, хорошая автономность, достаточное для современных игр «железо» и неплохое качество съемки. Кроме того, у данного смартфона можно найти все «умные фишки», которыми обладают флагманские устройства компании, а обновленная оболочка, так и вовсе эксклюзив. При всех достоинствах, цена в 9900 рублей вовсе не кусается, и OPPO A1k обязательно найдет «своего» пользователя.

Автор: Артем Костенко