Обзор OPPO A5s. Недорогой смартфон с «замашками» флагмана

2019-05-11, Автор - Эдуард Иванов; Продукт - OPPO A5s; [497]
Прошли те времена, когда «фишки» флагманских смартфонов посещали бюджетники лишь спустя несколько лет. Сейчас этот процесс происходит за несколько месяцев, и яркий тому пример – обновленный смартфон OPPO A5s. При цене в 11 990 этот гаджет может похвастаться безрамочным дисплеем с каплевидным вырезом, двойной камерой, сканером отпечатков пальцев, распознаванием по лицу и наличием функционала на основе ИИ. А ведь всей этой «красотой» еще вчера обладали только топовые модели смартфонов. Так, может, и не стоит вовсе переплачивать за новинки, а можно лишь немного подождать? Давайте разбираться.

OPPO A5s

Комплектация

Комплект поставки смартфонов OPPO мне всегда нравился: даже с самыми бюджетными устройствами идет защитная пленка и чехол. Последний выполнен из силикона, и, в отличие от предшественника, где забыли прорезать отверстие под сканер отпечатков, у A5s подобных проблем нет.

OPPO A5s

Остальное наполнение стандартно: кабель microUSB (производители отчего-то упорно не хотят отказываться от этого разъема на бюджетных моделях), блок питания на 2А, что вдвое больше, чем у OPPO A5, «SIM-скрепка» и набор документации. Гарнитуру сюда не положили, а жаль, у OPPO этот аксессуар всегда качественный.

OPPO A5s

Дизайн

Дизайн изменился, став более классическим: вместо переливающихся граней, позволяющих получить уникальную игру света, здесь использован обычный глянцевый пластик без каких-либо изысков. Кроме того, он просто катастрофически быстро собирает отпечатки и царапины, поэтому использовать его без чехла настоятельно не рекомендую.

OPPO A5s

Однородный черный (или красный) цвет разбавляют лишь золотая окантовка модуля камер и сканера, да серебристый логотип. Камеры со вспышкой горизонтально располагаются в верхнем левом углу и немного выдаются из корпуса. Указательный палец четко ложится на датчик, находящийся в верхней части задней панели.

OPPO A5s

82% фронтальной поверхности занимает экран с узкими боковыми рамками, но достаточно «мощным подбородком». Сверху же использован самый лучший, на мой взгляд, вариант «моноброви» - каплевидный вырез.

OPPO A5s

Он скрывает минимум информации на экране, при этом позволяя разместить внутри все необходимое: фронтальную камеру, динамик, датчики приближения и освещения. Телефон имеет габариты 156x75.4x8.2 мм и весит 170 г. Пользоваться одной рукой им вполне комфортно.

OPPO A5s

Боковая рамка окрашена в цвет задней панели, но имеет матовую текстуру. Справа расположена клавиша питания (немного ниже, чем нужно), слева – раздельные клавиши регулировки громкости, а над ними трехсекционный слот (2 nanoSIM + 1 microSD).

OPPO A5s

Внизу находится решетка основного динамика, порт microUSB, разъем mini jack и единственный микрофон так что не ждите аппаратного шумоподавления. К сборке никаких претензий нет – все качественно собрано, ничего не люфтит и не скрипит.

OPPO A5s

Экран

Смартфон обладает вытянутым дисплеем с диагональю 6,2 дюйма и соотношением сторон 19,5:9. Разрешение составляет 1560x720 пикселей (271 ppi), при этом «лесенки», угловатость шрифтов и прочие артефакты мне удалось разглядеть лишь под лупой, зато меньшее разрешение позволяет снизить «тормоза» в тяжелых играх и продлить автономную работу телефона. Сверху экран закрыт закаленным стеклом Corning Gorilla Glass 3.

OPPO A5s

По качеству картинки это пусть и не лучший экран в мире, но более чем достойный: еще несколько лет назад такие встречались лишь в дорогих моделях. Матрица построена на технологии InCell IPS и обладает отличной цветопередачей (92% sRGB и 68% AdobeRGB) и неплохой контрастностью (1280:1). Цветовая температура «по умолчанию» 8000 K, однако, в настройках можно ее изменить в сторону холодного или теплого тонов. Есть так же несколько ночных режимов.

OPPO A5s

У дисплея отсутствует воздушная прослойка, углы обзора максимальные, изображение сочное и яркое. Диапазон яркости от 2,8 до 390 кд/кв.м, чего достаточно для удобной работы как в полной темноте, так и солнечным днем. У предыдущей модели были проблемы с автоматической регулировкой, здесь же подстройка при смене освещения происходит сразу же и плавно. Поддерживается до 10 одновременных касаний, экран отзывчивый, ложных срабатываний нет. Поверх экрана наклеена глянцевая защитная пленка.

«Железо»

Интересно, но OPPO A5s, по сравнению с предыдущей моделью сменил платформу. Теперь его «сердцем» является 8-ядерный чип Mediatek MT7665: 4 ядра Cortex-A53 по 2,3 ГГц и 4 ядра – по 1.8 ГГц. Объем оперативной памяти тут может быть 2 ГБ (в нашем случае), 3 ГБ или 4 ГБ, постоянной – 32 ГБ или 64 ГБ. Для расширения последней предусмотрен слот microSD с поддержкой карт памяти до 256 ГБ.

OPPO A5s

Несмотря на вдвое меньшее количество оперативки, мой семпл, по сравнению с OPPO A5, набрал заметно больше очков в тестах AnTuTu (84 800 против 76 000) и PC Mark (5330 против 4950). В реальной эксплуатации интерфейс немного подтормаживает. Скорее всего, это связано с малым количеством оперативной памяти. При этом, многие «тяжелые» игры идут даже на максималках без «тормозов» (WoT:Blitz, Dungeon Hunter 5, Raid и другие). PUBG все еще не позволил выставить настройки графики выше «средних», но на них работал плавно. Во время работы смартфон практически не греется: даже при выполнении стресс-теста температура корпуса не поднималась выше 39 градусов.

OPPO A5s

Установленный в смартфоне радиомодуль поддерживает работу двух nanoSIM во всех сетях 4G+. Имеются также модули Wi-Fi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS (с поддержкой всех спутниковых систем), электронный компас и FM-радио, а вот NFC опять отсутствует. Сканер отпечатков работает четко, мгновенно «пробуждая» смартфон даже мокрыми пальцами.

OPPO A5s

Динамики средние по громкости и качеству: можно смотреть видео без наушников, но от прослушивая музыки лучше отказаться. На улице сказывается отсутствие шумоподавления, и собеседника слышно не идеально, в менее шумных местах слышимость отличная. Для прослушивания в наушниках есть «улучшатель», кроме того, имеется поддержка кодеков aptX, aptX HD и LDAC.

OPPO A5s

Камеры

Спереди установлен модуль на 8 Мп с диафрагмой f/2.0, сзади – сдвоенный на 13 Мп + 2 Мп с диафрагмами f/2.2 и f/2.4, дополнительный объектив используется для создания эффекта боке (алгоритмы работают очень качественно). Очень понравилось, как обе камеры снимают при хорошем освещении: различимы мельчайшие детали, хорошая цветопередача, нет шумов, видео в разрешении 4K тоже радует глаз.

OPPO A5s

OPPO A5s

OPPO A5s

OPPO A5s

OPPO A5s

OPPO A5s

OPPO A5s

OPPO A5s

OPPO A5s

OPPO A5s

Но как только освещение становится хуже, начинаются проблемы: фронтальная камера начинает «мылить», а основная активно добавляет шумы. Имеются тут и свои «фишки»: интеллектуальный «улучшайзер», HDR-режим, цветовые фильтры и разблокировка по лицу. Стоит отдать должное, все вышеперечисленное работает довольно качественно.

Автономность

Одно из главных преимуществ OPPO A5s – высокая автономномсть. Аккумулятор на 4230 мАч в сочетании с энергоэффективным «железом» и программной оптимизацией на основе ИИ, позволяют ему работать двое суток при активной эксплуатации. Час игры снимает около 8% заряда. Тест PCMark Battery Life (при включенной функции энергосбережения) сумел разрядить смартфон со 100% до 20% за 15,4 часов эмуляции интенсивной работы! Обратная сторона медали – зарядка тут занимает около 3,5 часов, а поддержку Quick Charge в данном смартфоне решили не делать.

OPPO A5s

Программное обеспечение

Oppo A5s работает на Android 8.1 Oreo, поверх которой установлена фирменная оболочка ColorOS 5.2.1, по внешнему виду сильно напоминающая iOS. Она удобная, быстрая и красивая.

OPPO A5s

Хотелось бы отметить наличие собственного «OPPO Ассистента», который выводит всю полезную информацию (погоду, шаги, последние фото, мероприятия, избранные контакты и т.д.) на отдельный экран. «Разделенный экран» позволяет запускать одновременно два приложения. Меню быстрого доступа вызывается в любом приложении и позволяет запускать менеджер сообщений или файлов прямо посреди просмотра видео или игры, а также запустить избранное приложение, создать скриншот или начать запись происходящего на экране.

OPPO A5s

Навигационные клавиши можно заменить жестами, что освобождает еще больше пространства на экране. Включить смартфон можно двойным касанием, а также запускать некоторые приложения и управлять музыкой прямо по выключенному дисплею. Специальный «Игровой режим» разгоняет частоты для ресурсоемких приложений и блокирует нежелательные уведомления. Описать все достоинства этой оболочки мне не хватит отведенного места, замечу лишь, что она действительно упрощает взаимодействие с телефоном.

Выводы

Подводя итоги, хочется сказать, что разница между современными «бюджетниками» и топовыми смартфонами сейчас стала небольшой. Безусловно, во флагманах лучше камеры (и больше их количество), интерфейс работает плавнее, а синтетические тесты выдают больше «попугаев». Но все уникальные «фишки», за которые раньше и покупали дорогие гаджеты, сейчас практически мгновенно попадают в смартфоны среднего и начального уровня. Если же говорить конкретно об OPPO A5s, то данный смартфон - хороший пример эволюции удачной модели. Экран стал еще более «безграничным», «железо» ускорилось, камеры стали лучше. А в целом, это все тот же недорогой смартфон с «фишками» флагманов и емкой батареей. Что самое приятное, цена на старте продаж заметно ниже, чем у предшественника: 11 990 рублей за версию с 2/32 ГБ оперативки и 13 990 рублей за версию с 4/32 ГБ. А еще ходят слухи, что при покупке на официальном сайте получаешь классный рюкзак в подарок, который сам по себе стоит около трех тысяч.
Автор: Артем Костенко

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