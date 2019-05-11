Обзор OPPO A5s. Недорогой смартфон с «замашками» флагмана

Прошли те времена, когда «фишки» флагманских смартфонов посещали бюджетники лишь спустя несколько лет. Сейчас этот процесс происходит за несколько месяцев, и яркий тому пример – обновленный смартфон OPPO A5s. При цене в 11 990 этот гаджет может похвастаться безрамочным дисплеем с каплевидным вырезом, двойной камерой, сканером отпечатков пальцев, распознаванием по лицу и наличием функционала на основе ИИ. А ведь всей этой «красотой» еще вчера обладали только топовые модели смартфонов. Так, может, и не стоит вовсе переплачивать за новинки, а можно лишь немного подождать? Давайте разбираться.

Комплектация

Комплект поставки смартфонов OPPO мне всегда нравился: даже с самыми бюджетными устройствами идет защитная пленка и чехол. Последний выполнен из силикона, и, в отличие от предшественника, где забыли прорезать отверстие под сканер отпечатков, у A5s подобных проблем нет.

Остальное наполнение стандартно: кабель microUSB (производители отчего-то упорно не хотят отказываться от этого разъема на бюджетных моделях), блок питания на 2А, что вдвое больше, чем у OPPO A5, «SIM-скрепка» и набор документации. Гарнитуру сюда не положили, а жаль, у OPPO этот аксессуар всегда качественный.

Дизайн

Дизайн изменился, став более классическим: вместо переливающихся граней, позволяющих получить уникальную игру света, здесь использован обычный глянцевый пластик без каких-либо изысков. Кроме того, он просто катастрофически быстро собирает отпечатки и царапины, поэтому использовать его без чехла настоятельно не рекомендую.

Однородный черный (или красный) цвет разбавляют лишь золотая окантовка модуля камер и сканера, да серебристый логотип. Камеры со вспышкой горизонтально располагаются в верхнем левом углу и немного выдаются из корпуса. Указательный палец четко ложится на датчик, находящийся в верхней части задней панели.

82% фронтальной поверхности занимает экран с узкими боковыми рамками, но достаточно «мощным подбородком». Сверху же использован самый лучший, на мой взгляд, вариант «моноброви» - каплевидный вырез.

Он скрывает минимум информации на экране, при этом позволяя разместить внутри все необходимое: фронтальную камеру, динамик, датчики приближения и освещения. Телефон имеет габариты 156x75.4x8.2 мм и весит 170 г. Пользоваться одной рукой им вполне комфортно.

Боковая рамка окрашена в цвет задней панели, но имеет матовую текстуру. Справа расположена клавиша питания (немного ниже, чем нужно), слева – раздельные клавиши регулировки громкости, а над ними трехсекционный слот (2 nanoSIM + 1 microSD).

Внизу находится решетка основного динамика, порт microUSB, разъем mini jack и единственный микрофон так что не ждите аппаратного шумоподавления. К сборке никаких претензий нет – все качественно собрано, ничего не люфтит и не скрипит.

Экран

Смартфон обладает вытянутым дисплеем с диагональю 6,2 дюйма и соотношением сторон 19,5:9. Разрешение составляет 1560x720 пикселей (271 ppi), при этом «лесенки», угловатость шрифтов и прочие артефакты мне удалось разглядеть лишь под лупой, зато меньшее разрешение позволяет снизить «тормоза» в тяжелых играх и продлить автономную работу телефона. Сверху экран закрыт закаленным стеклом Corning Gorilla Glass 3.

По качеству картинки это пусть и не лучший экран в мире, но более чем достойный: еще несколько лет назад такие встречались лишь в дорогих моделях. Матрица построена на технологии InCell IPS и обладает отличной цветопередачей (92% sRGB и 68% AdobeRGB) и неплохой контрастностью (1280:1). Цветовая температура «по умолчанию» 8000 K, однако, в настройках можно ее изменить в сторону холодного или теплого тонов. Есть так же несколько ночных режимов.

«Железо»

У дисплея отсутствует воздушная прослойка, углы обзора максимальные, изображение сочное и яркое. Диапазон яркости от 2,8 до 390 кд/кв.м, чего достаточно для удобной работы как в полной темноте, так и солнечным днем. У предыдущей модели были проблемы с автоматической регулировкой, здесь же подстройка при смене освещения происходит сразу же и плавно. Поддерживается до 10 одновременных касаний, экран отзывчивый, ложных срабатываний нет. Поверх экрана наклеена глянцевая защитная пленка.Интересно, но OPPO A5s, по сравнению с предыдущей моделью сменил платформу. Теперь его «сердцем» является 8-ядерный чип Mediatek MT7665: 4 ядра Cortex-A53 по 2,3 ГГц и 4 ядра – по 1.8 ГГц. Объем оперативной памяти тут может быть 2 ГБ (в нашем случае), 3 ГБ или 4 ГБ, постоянной – 32 ГБ или 64 ГБ. Для расширения последней предусмотрен слот microSD с поддержкой карт памяти до 256 ГБ.

Несмотря на вдвое меньшее количество оперативки, мой семпл, по сравнению с OPPO A5, набрал заметно больше очков в тестах AnTuTu (84 800 против 76 000) и PC Mark (5330 против 4950). В реальной эксплуатации интерфейс немного подтормаживает. Скорее всего, это связано с малым количеством оперативной памяти. При этом, многие «тяжелые» игры идут даже на максималках без «тормозов» (WoT:Blitz, Dungeon Hunter 5, Raid и другие). PUBG все еще не позволил выставить настройки графики выше «средних», но на них работал плавно. Во время работы смартфон практически не греется: даже при выполнении стресс-теста температура корпуса не поднималась выше 39 градусов.

Установленный в смартфоне радиомодуль поддерживает работу двух nanoSIM во всех сетях 4G+. Имеются также модули Wi-Fi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS (с поддержкой всех спутниковых систем), электронный компас и FM-радио, а вот NFC опять отсутствует. Сканер отпечатков работает четко, мгновенно «пробуждая» смартфон даже мокрыми пальцами.

Динамики средние по громкости и качеству: можно смотреть видео без наушников, но от прослушивая музыки лучше отказаться. На улице сказывается отсутствие шумоподавления, и собеседника слышно не идеально, в менее шумных местах слышимость отличная. Для прослушивания в наушниках есть «улучшатель», кроме того, имеется поддержка кодеков aptX, aptX HD и LDAC.

Камеры

Спереди установлен модуль на 8 Мп с диафрагмой f/2.0, сзади – сдвоенный на 13 Мп + 2 Мп с диафрагмами f/2.2 и f/2.4, дополнительный объектив используется для создания эффекта боке (алгоритмы работают очень качественно). Очень понравилось, как обе камеры снимают при хорошем освещении: различимы мельчайшие детали, хорошая цветопередача, нет шумов, видео в разрешении 4K тоже радует глаз.

Но как только освещение становится хуже, начинаются проблемы: фронтальная камера начинает «мылить», а основная активно добавляет шумы. Имеются тут и свои «фишки»: интеллектуальный «улучшайзер», HDR-режим, цветовые фильтры и разблокировка по лицу. Стоит отдать должное, все вышеперечисленное работает довольно качественно.

Автономность

Одно из главных преимуществ OPPO A5s – высокая автономномсть. Аккумулятор на 4230 мАч в сочетании с энергоэффективным «железом» и программной оптимизацией на основе ИИ, позволяют ему работать двое суток при активной эксплуатации. Час игры снимает около 8% заряда. Тест PCMark Battery Life (при включенной функции энергосбережения) сумел разрядить смартфон со 100% до 20% за 15,4 часов эмуляции интенсивной работы! Обратная сторона медали – зарядка тут занимает около 3,5 часов, а поддержку Quick Charge в данном смартфоне решили не делать.

Программное обеспечение

Oppo A5s работает на Android 8.1 Oreo, поверх которой установлена фирменная оболочка ColorOS 5.2.1, по внешнему виду сильно напоминающая iOS. Она удобная, быстрая и красивая.

Хотелось бы отметить наличие собственного «OPPO Ассистента», который выводит всю полезную информацию (погоду, шаги, последние фото, мероприятия, избранные контакты и т.д.) на отдельный экран. «Разделенный экран» позволяет запускать одновременно два приложения. Меню быстрого доступа вызывается в любом приложении и позволяет запускать менеджер сообщений или файлов прямо посреди просмотра видео или игры, а также запустить избранное приложение, создать скриншот или начать запись происходящего на экране.

Выводы

Навигационные клавиши можно заменить жестами, что освобождает еще больше пространства на экране. Включить смартфон можно двойным касанием, а также запускать некоторые приложения и управлять музыкой прямо по выключенному дисплею. Специальный «Игровой режим» разгоняет частоты для ресурсоемких приложений и блокирует нежелательные уведомления. Описать все достоинства этой оболочки мне не хватит отведенного места, замечу лишь, что она действительно упрощает взаимодействие с телефоном.Подводя итоги, хочется сказать, что разница между современными «бюджетниками» и топовыми смартфонами сейчас стала небольшой. Безусловно, во флагманах лучше камеры (и больше их количество), интерфейс работает плавнее, а синтетические тесты выдают больше «попугаев». Но все уникальные «фишки», за которые раньше и покупали дорогие гаджеты, сейчас практически мгновенно попадают в смартфоны среднего и начального уровня. Если же говорить конкретно об OPPO A5s, то данный смартфон - хороший пример эволюции удачной модели. Экран стал еще более «безграничным», «железо» ускорилось, камеры стали лучше. А в целом, это все тот же недорогой смартфон с «фишками» флагманов и емкой батареей. Что самое приятное, цена на старте продаж заметно ниже, чем у предшественника: 11 990 рублей за версию с 2/32 ГБ оперативки и 13 990 рублей за версию с 4/32 ГБ. А еще ходят слухи, что при покупке на официальном сайте получаешь классный рюкзак в подарок, который сам по себе стоит около трех тысяч.Автор: Артем Костенко