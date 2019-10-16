Обзор OPPO Reno 2Z 8/128GB. Среднебюджетный смартфон во флагманском исполнении

Мы привыкли к тому, что действительно красивый дизайн в смартфонах достается исключительно флагманским моделям. Порой и вовсе кажется, что производители даже не пытаются придумать хоть что-то интересное для среднебюджетных моделей. Компания OPPO пытается доказать обратное и представляет доступную модель OPPO Reno2 Z в стильном дизайне и достойными фотовозможностями.

Комплектация

Нам удалось заполучить OPPO Reno2 Z за неделю до его официальной презентации в Лондоне, и заранее все собственноручно протестировать. Какие у него преимущества и где таятся недостатки? Расскажем в этом обзоре.OPPO Reno2 Z поставляется в большой перелевающейся коробке, в которой находится сам смартфон, неплохой чехол, блок питания, кабель USB Type-C, хорошие наушники и вся необходимая документация. Кстати защитная пленка на смартфон наклеена прямо с завода и она действительно качественная.

Самобытный дизайн

При первом взгляде на Reno2 Z сразу видно, что при разработке устройства дизайнеры не пытались подсмотреть фишки у других производителей, а просто сделали что-то свое. Задняя крышка выполнена полностью из изогнутого стекла Gorilla Glass 5. Всего будут доступны две расцветки: Сияющая ночь и лунный свет. Каждый вариант по-своему хорош и имеет необычный тип градиента. В нашем случае цвет переливается от кристально белого до янтарного оттенка. Выглядит красиво.

Хорошая новость для перфекционистов . Все камеры в смартфоне утоплены в корпус и не выступают из него даже ни на миллиметр. Для того, чтобы уберечь камеры от царапин, на задней крышке предусмотрен небольшой выступ в виде полусферы. По уровню прочности он близок в алмазу.

Если вы все-таки предпочитаете носить смартфон в чехле, то Reno2 Z поставляется вместе с силиконовым кейсом, задняя часть которой отделана искусственной кожей с вертикальной строчкой по центру. Выглядит в разы интереснее обычных силиконовый чехлов.

Сам корпус имеет закругленные края, а его толщина составляет 8.7 мм, и за счет этого он отлично лежит в руке. Вес смартфона равен 195 г.

По разъемам здесь полный порядок. Для зарядки используется USB Type-C, а наушники можно подключить напрямую по разъему 3.5 мм mini-jack. Кстати наушники, которые идут в комплекте со смартфоном достойно звучат.

Единственное за что цепляется глаз при виде смартфона, так это нижняя грань, которая толще остальных.

Абсолютно безрамочный дисплей

Reno2 Z оснащен полностью безрамочным дисплеем на 6,5 дюйма с разрешением 2340 х 1080 пикселей, который занимает 91.1% от всей площади передней панели. Матрица у него AMOLED, а значит все цвета отображаются наиболее насыщенными. Максимальный уровень яркости составляет 430нит. По поводу дисплея от себя скажем, что по умолчанию он немного «синит», поэтому в настойках лучше увести цветовую гамму в теплые оттенки.Встроенный сканер отпечатков пальцев прямо в дисплей уже становится нормой, но почему-то далеко не в каждом смартфоне эта технология работает на адекватном уровне. Благо с Reno2 Z все хорошо. Большая часть попыток распознавания проходит достаточно точно и резво.

Выдвигающаяся фронтальная камера

Для того чтобы поместить полноценный дисплей без каких-либо «челок» и «капелек», фронтальную камеру сделали выдвижной. При необходимости она выдвигается за доли секунд и также быстро задвигается.

Разработчики также предусмотрели систему защиту от случайных падений. Так, если смартфон выпадет из рук, то камера быстро спрячется внутрь. Сам механизм достаточно надежен и рассчитан на больше сотни тысяч выдвижений.Касательно функции разблокировки смартфона по лицу, то она происходит достаточно четко и быстро даже при недостаточном освещении. Сама камера имеет разрешение на 16 мегапикселей и диафрагму f2.0. Все снимки получаются резкими, детализированными. Также в камере предусмотрен портретный режим, который красиво размывает задний фон в стиле Боке.

Четыре основные камеры

Камера состоит из четырых модулей: основной SONY IMX586 на 48 Мпикс с диафрагмой f/1.7, широкоугольный на 8 Мпикс с диафрагмой f2.2 и углом обзора 119 градусов, монообъектив на 2 Мпикс для нового портретного режима O6 и портретный объектив на 2 Мпикс для портретного режима O7.

Камера оснащена двухкратным оптическим зумом и цифровым увеличением до х10.

Для съемки в темноте смартфон оснащен режимом Ultra Dark. С помощью него можно делать снимки на длительной выдержке и видеть больше деталей на снимках в условиях недостаточной освещенности.

Железо

Смартфон работает на восьмиядерном процессоре MTK Helio P90 2.2 ГГц, который построен на 12-нанометровом техпроцессоре. Объем оперативной памяти составляет 8 Гбайт, а внутренняя память 128 Гбайт. При желании память можно еще расширить на 256 Гбайт при помощи слота для microSD, при этом жертвовать второй SIM-картой не придется.

Процессор в смартфоне не самый топовый, но поиграть с комфортном в какой-нибудь PUBG Mobile на средних настройках не станет проблемой. Плюс в Reno2 Z предусмотрен игровой режим, который оптимизирует систему, освобождает оперативную память и ставит уведомления в режим «Не беспокоить».

Емкий аккумулятор и полная зарядка за полтора часа

Емкость аккумулятора составляет 4000 мАч. С учетом оптимизации системы и энергоэффективного процессора, батареи спокойно хватало на весь день при самом активном использовании. Смартфон поддерживает фирменную технологию быстрой зарядки VOOC 3.0. Она позволяет зарядить устройство с нуля до 40% за полчаса или до 100% за полтора часа.

Итоги

В этот раз OPPO выдала по-настоящему интересный смартфон, доказывающий, что даже не самое дорогое устройство может обладать уникальным дизайном, который будет собирать заинтересованные взгляды прохожих. К его плюсам можно отнести: качественный безрамочный дисплей, выдвигающаяся фронтальная камера, неплохие камеры, емкий аккумулятор, поддержка быстрой зарядки и достаточный запас производительности. Из минусов мы выявили толстую нижнюю грань.