Обзор OUKITEL K7 Power. Недорогой смартфон с батарейкой 10000 мАч

Не так давно компания OUKITEL сообщила о расширении модельной линейки смартфонов, выпустив OUKITEL K7 Power с аккумулятором в 10000 мАч. Это уже не первая подобная модель, они специализируются на моделях с увеличенным временем автономной работы. Новинка стала упрощенной версией K7, отличием стали уменьшенный объем памяти и меньшее разрешение экрана.

OUKITEL K7 Power обзор

К моменту публикации его продажи уже стартовали. Традиционным каналом продаж выступает Gearbest - http://grbe.st/ZKMtpe

Комплектация

Поставляется в коробке из белоснежного картона с минималистичным оформлением. Комплект включает зарядное устройство 9V/2A, кабель USB, переходник USB, скрепку для лотка, прозрачный силиконовый чехол, а также документацию.

Внешний вид

OUKITEL K7 Power заметно отличается от большинства актуальных моделей, брутальный и массивный корпус.

Его центральная часть представляет собой эко-кожу. По краям прорезиненный кант. В конструкции используются элементы из металла.

Жесткость у корпуса высокая. Отдельные элементы плотно подогнаны к друг другу. Официально для него не заявлена защита от воды и падений.

На нижнем торце microUSB с поддержкой OTG. По краям от него решетка динамика и основного микрофона. Динамик громкий.

Справа кнопки включения и регулировки громкости с аккуратным золотистым кантом по периметру. Зафиксированы в корпусе хорошо, не люфтят.

С противоположной стороны спаренный лоток под две SIM. Один из слотов можно будет задействовать для установки карты памяти.

Сохранен аудиоразъем, позволяющий подключить проводные наушники. На лицевой стороне сверху и снизу золотистые вставки.

Лицевая сторона OUKITEL K7 Power защищена стеклом. По краям аккуратный кант. Набор элементов классический, сверху: разговорная решетка динамика, объектив фронтальной камеры, датчики приближения и освещения.

Общие габариты составляют 168 x 78 x 14.5 мм при весе в 302.5 грамма. Управлять смартфоном одной рукой будет проблематично. В верхней части крышки блок камеры визуально отделен от основной части. Два объектива и светодиодная вспышка.

Ниже зона сканера отпечатка пальца, определяет и разблокирует быстро. В памяти можно хранить несколько пальцев.

Экран

В комплекте со смартфоном идет прозрачный силиконовый чехол.Установлен 6-дюймовый дисплей с разрешением 720 на 1440 пикселей. Соотношение сторон 18:9. Это S-IPS матрица с широкими углами обзора. Подсветка равномерна по всей площади. Поддерживается адаптивная регулировка. Визуально цветовой баланс смещен в холодные тона. Сенсорный слой OUKITEL K7 Power распознает до пяти одновременных касаний.

Начинка

Используется платформа MediaTek MT6750T. Восьмиядерный процессор с группами Cortex-A53. Графика Mali-T860 MP2. На борту 2 Гбайт оперативной и 16 Гбайт внутренней памяти. Проблем с работой приложений, браузера и клиентами социальных сетей не было.

Можно будет поиграть в PUBG на низких настройках графики.

Связь

Аккумулятор

Работает в LTE-диапазоне со скоростью загрузки до 150/50 Мбит/с. Wi-Fi модуль с двумя диапазонами: 2.4 и 5 ГГц. Bluetooth 4.1 с поддержкой A2DP. Навигационная система использует сигнал GPS и ГЛОНАСС.Автономную работу обеспечивает батарейка с емкостью 10000 мАч. Её хватает в обычном сценарии на 2-3 дня работы. 14.5 часов с постоянном работающим экраном на максимальном уровне яркости. Поддерживается быстрая зарядка, восстанавливающая за 3.5 часа. За первый час будет восстановлены первые 50%. Телефон можно будет использовать в качестве PowerBank.

Камера

Основная камера Sony IMX214 с разрешением 13 Мп, дополнена 2 Мп модулем. В приложении доступны режимы размытия, панорама и профессиональный. Предлагается традиционный набор настроек.

Фронтальная камера с разрешением 5 Мп. Сенсор GC5025. Есть опция украшения лица.

Дневная съемка OUKITEL K7 Power

Видео пишутся в разрешении HD. Качество съемки среднее.

Ночная съемка OUKITEL K7 Power

Софт

Предустановлена операционная система Android 8.1 с чистым интерфейсом. В памяти отсутствуют сторонние приложения. За время тестирования было получено обновление, повышающее стабильность.

Итоги по OUKITEL K7 Power

OUKITEL K7 Power можно рассматривать и как основной смартфон, когда одним из главных приоритетов ставится время автономной работы, а также как дополнительный, это своего рода продвинутый PowerBank. Характеристики хорошо сбалансированы, брутальный внешний вид, качественная сборка, чистая операционная система, сканер отпечатка пальца. Не устроить могут microUSB и отсутствие NFC.