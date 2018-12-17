Обзор OUKITEL K7 Power. Недорогой смартфон с батарейкой 10000 мАч

Не так давно компания OUKITEL сообщила о расширении модельной линейки смартфонов, выпустив OUKITEL K7 Power с аккумулятором в 10000 мАч. Это уже не первая подобная модель, они специализируются на моделях с увеличенным временем автономной работы. Новинка стала упрощенной версией K7, отличием стали уменьшенный объем памяти и меньшее разрешение экрана.
К моменту публикации его продажи уже стартовали. Традиционным каналом продаж выступает Gearbest - http://grbe.st/ZKMtpe
OUKITEL K7 Power обзор
КомплектацияПоставляется в коробке из белоснежного картона с минималистичным оформлением. Комплект включает зарядное устройство 9V/2A, кабель USB, переходник USB, скрепку для лотка, прозрачный силиконовый чехол, а также документацию.
Внешний видOUKITEL K7 Power заметно отличается от большинства актуальных моделей, брутальный и массивный корпус.
Его центральная часть представляет собой эко-кожу. По краям прорезиненный кант. В конструкции используются элементы из металла.
Жесткость у корпуса высокая. Отдельные элементы плотно подогнаны к друг другу. Официально для него не заявлена защита от воды и падений.
На нижнем торце microUSB с поддержкой OTG. По краям от него решетка динамика и основного микрофона. Динамик громкий.
Справа кнопки включения и регулировки громкости с аккуратным золотистым кантом по периметру. Зафиксированы в корпусе хорошо, не люфтят.
С противоположной стороны спаренный лоток под две SIM. Один из слотов можно будет задействовать для установки карты памяти.
Сохранен аудиоразъем, позволяющий подключить проводные наушники. На лицевой стороне сверху и снизу золотистые вставки.
Лицевая сторона OUKITEL K7 Power защищена стеклом. По краям аккуратный кант. Набор элементов классический, сверху: разговорная решетка динамика, объектив фронтальной камеры, датчики приближения и освещения.
Общие габариты составляют 168 x 78 x 14.5 мм при весе в 302.5 грамма. Управлять смартфоном одной рукой будет проблематично. В верхней части крышки блок камеры визуально отделен от основной части. Два объектива и светодиодная вспышка.
Ниже зона сканера отпечатка пальца, определяет и разблокирует быстро. В памяти можно хранить несколько пальцев.
В комплекте со смартфоном идет прозрачный силиконовый чехол.
ЭкранУстановлен 6-дюймовый дисплей с разрешением 720 на 1440 пикселей. Соотношение сторон 18:9. Это S-IPS матрица с широкими углами обзора. Подсветка равномерна по всей площади. Поддерживается адаптивная регулировка. Визуально цветовой баланс смещен в холодные тона. Сенсорный слой OUKITEL K7 Power распознает до пяти одновременных касаний.
Начинка
Используется платформа MediaTek MT6750T. Восьмиядерный процессор с группами Cortex-A53. Графика Mali-T860 MP2. На борту 2 Гбайт оперативной и 16 Гбайт внутренней памяти. Проблем с работой приложений, браузера и клиентами социальных сетей не было.
Можно будет поиграть в PUBG на низких настройках графики.
СвязьРаботает в LTE-диапазоне со скоростью загрузки до 150/50 Мбит/с. Wi-Fi модуль с двумя диапазонами: 2.4 и 5 ГГц. Bluetooth 4.1 с поддержкой A2DP. Навигационная система использует сигнал GPS и ГЛОНАСС.
АккумуляторАвтономную работу обеспечивает батарейка с емкостью 10000 мАч. Её хватает в обычном сценарии на 2-3 дня работы. 14.5 часов с постоянном работающим экраном на максимальном уровне яркости. Поддерживается быстрая зарядка, восстанавливающая за 3.5 часа. За первый час будет восстановлены первые 50%. Телефон можно будет использовать в качестве PowerBank.
КамераОсновная камера Sony IMX214 с разрешением 13 Мп, дополнена 2 Мп модулем. В приложении доступны режимы размытия, панорама и профессиональный. Предлагается традиционный набор настроек.
Фронтальная камера с разрешением 5 Мп. Сенсор GC5025. Есть опция украшения лица.
Видео пишутся в разрешении HD. Качество съемки среднее.
Дневная съемка OUKITEL K7 Power
Ночная съемка OUKITEL K7 Power
СофтПредустановлена операционная система Android 8.1 с чистым интерфейсом. В памяти отсутствуют сторонние приложения. За время тестирования было получено обновление, повышающее стабильность.