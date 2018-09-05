Обзор игровых наушников Oklick HS-L450G ARROW

2018-09-05, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Oklick HS-L450G ARROW; [290]
Тестируемые сегодня наушники Oklick HS-L450G ARROW относятся к недорогому сегменту. Тем не менее, тут есть встроенный микрофон, оголовье из проволоки и даже подсветка. Далеко не каждый готов серьезно потратиться на покупку периферии, да и не всегда есть достаточное количество доступных средств на покупку.

Oklick HS-L450G ARROW

Тестируемые наушники уже доступны в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляются в ярко оформленной коробке с прозрачным окошком. Особенности конструкции и дизайна можно будет рассмотреть еще до распаковки. Комплект включает только набор документации.

Oklick HS-L450G ARROW

Внешний вид

В Oklick HS-L450G ARROW используется хорошо знакомая по дорогим моделям конструкция двойного оголовья. Внешний контур из двух стальных дуг с прорезиненной оболочкой.

Oklick HS-L450G ARROW

Внутренний контур зафиксирован подвижно, он отвечает за прижим к голове. Наушники сами обхватывают голову и обеспечивают оптимальный прижим.

Oklick HS-L450G ARROW

Название отразилось в рисунке на боковых чашках. Нанесен сложный рисунок в виде стрелы, центральная часть которого подсвечивается красным цветом.

Oklick HS-L450G ARROW

Свою долю брутальности придает металлическая пластина с четырьмя винтами. Остальная площадь чашки стилизована под сетку.

Oklick HS-L450G ARROW

Используются амбушюры из экокожи. Внутри мягкая подкладка и тканевая сетка. Глубина достаточная.

Oklick HS-L450G ARROW

На левой чашке зафиксирован несъемный микрофон. Отрегулировать его положение и направление не представляется возможным.

Oklick HS-L450G ARROW

Не забыли про регулятор громкости, расположен он на боковом торце правой чашки.

Oklick HS-L450G ARROW

Конструкция Oklick HS-L450G ARROW имеет хороший запас по прочности. Визуально наушники производят приятное впечатление.

Oklick HS-L450G ARROW

С левой чашки идет несъемный массивный кабель длиной 2.2мм с защитной оплеткой. Кабель устойчив к запутыванию и истиранию.

Тесты

Эта модель подключается к USB-порту компьютера или ноутбука. Так исключаются возможные проблемы с низким качеством встроенной звуковой карты. Определяются автоматически, опций управления не предусмотрено. После подключения сразу активируется подсветка.

Oklick HS-L450G ARROW

Весят наушники около 360 граммов, тем не менее, сам этот вес не ощущается, равномерно распределяясь по точкам контакта. Длительное ношение может быть осложнено только запотеванием ушей в теплом помещении. На голове сидят отлично, не смещаются. Хороший уровень звукоизоляции.

Oklick HS-L450G ARROW

Частотный диапазон воспроизведения от 20 до 20000 Гц. Основной упор в сцене сделан на низкие частоты. Oklick HS-L450G ARROW отлично подойдет под шутеры, танковые и авиа симуляторы. Есть эффект объемной сцены. Запас громкости высокий.

Oklick HS-L450G ARROW

Микрофон всенаправленный, без шумоподавления. Для общения в играх вполне подойдет, но на чудеса рассчитывать не стоит.

Итоги по Oklick HS-L450G ARROW

Oklick HS-L450G ARROW – вариант для тех, кто не готов серьезно потратиться на покупку игровых наушников. С этими наушниками пользователь получает необходимый базис для погружения в игровую атмосферу, не мешая окружающим. Подсветка, микрофон, кабель в тканевой оплетке, удобная и надежная конструкция.

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