Обзор игровых наушников Oklick HS-L450G ARROW

Тестируемые сегодня наушники Oklick HS-L450G ARROW относятся к недорогому сегменту. Тем не менее, тут есть встроенный микрофон, оголовье из проволоки и даже подсветка. Далеко не каждый готов серьезно потратиться на покупку периферии, да и не всегда есть достаточное количество доступных средств на покупку.

Комплектация

Тестируемые наушники уже доступны в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.Поставляются в ярко оформленной коробке с прозрачным окошком. Особенности конструкции и дизайна можно будет рассмотреть еще до распаковки. Комплект включает только набор документации.

Внешний вид

В Oklick HS-L450G ARROW используется хорошо знакомая по дорогим моделям конструкция двойного оголовья. Внешний контур из двух стальных дуг с прорезиненной оболочкой.

Внутренний контур зафиксирован подвижно, он отвечает за прижим к голове. Наушники сами обхватывают голову и обеспечивают оптимальный прижим.

Название отразилось в рисунке на боковых чашках. Нанесен сложный рисунок в виде стрелы, центральная часть которого подсвечивается красным цветом.

Свою долю брутальности придает металлическая пластина с четырьмя винтами. Остальная площадь чашки стилизована под сетку.

Используются амбушюры из экокожи. Внутри мягкая подкладка и тканевая сетка. Глубина достаточная.

На левой чашке зафиксирован несъемный микрофон. Отрегулировать его положение и направление не представляется возможным.

Не забыли про регулятор громкости, расположен он на боковом торце правой чашки.

Конструкция Oklick HS-L450G ARROW имеет хороший запас по прочности. Визуально наушники производят приятное впечатление.

Тесты

С левой чашки идет несъемный массивный кабель длиной 2.2мм с защитной оплеткой. Кабель устойчив к запутыванию и истиранию.Эта модель подключается к USB-порту компьютера или ноутбука. Так исключаются возможные проблемы с низким качеством встроенной звуковой карты. Определяются автоматически, опций управления не предусмотрено. После подключения сразу активируется подсветка.

Весят наушники около 360 граммов, тем не менее, сам этот вес не ощущается, равномерно распределяясь по точкам контакта. Длительное ношение может быть осложнено только запотеванием ушей в теплом помещении. На голове сидят отлично, не смещаются. Хороший уровень звукоизоляции.

Частотный диапазон воспроизведения от 20 до 20000 Гц. Основной упор в сцене сделан на низкие частоты. Oklick HS-L450G ARROW отлично подойдет под шутеры, танковые и авиа симуляторы. Есть эффект объемной сцены. Запас громкости высокий.

Итоги по Oklick HS-L450G ARROW

Микрофон всенаправленный, без шумоподавления. Для общения в играх вполне подойдет, но на чудеса рассчитывать не стоит.Oklick HS-L450G ARROW – вариант для тех, кто не готов серьезно потратиться на покупку игровых наушников. С этими наушниками пользователь получает необходимый базис для погружения в игровую атмосферу, не мешая окружающим. Подсветка, микрофон, кабель в тканевой оплетке, удобная и надежная конструкция.