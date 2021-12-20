Обзор Oklick HS-L810G. Игровые наушники с USB и подсветкой

Изучаемые сегодня наушники Oklick HS-L810G оснащены встроенной звуковой картой с поддержкой виртуального 7.1 звука. Многоцветная подсветка, микрофон, кабель длиной 2.1 метра и пульт управления ключевыми параметрами работы.

Комплектация

Средняя их стоимость составляет 1940 рублей.Комплект включает инструкцию на русском языке с описанием характеристик и особенностей управления. Упаковано в коробку с тематичным изображением.

Oklick HS-L810G обзор

Внешний вид

Массивные чашки круглой формы, выполненные из пластика с матовым покрытием. На внешнюю сторону нанесена накладка со шлифованным рисунком.

По периметру подсвечиваемая зона с рисунком в виде стеки. Многоцветная подсветка с возможностью отключения нажатием на кнопку.

Отключение подсветки может быть актуально, если наушники эксплуатируются с ноутбуком для экономии заряда батареи или в ночное время, чтобы не отвлекать окружающих.

Сама же подсветка в Oklick HS-L810G выполнена аккуратно, в целом дополняя общий сдержанный внешний вид.

Амбушюры выполнены из мягкой экокожи. Внутри пенный наполнитель. Решетка динамика защищена тканью.

Оголовье выполнено из двух стальных пластин, окрашенных в черный цвет. Они дают общую высокую жесткость конструкции, а также автоматическую регулировку под голову пользователя.

Внутри мягкая подкладка, отвечает за прижим к голове. Зафиксирована на подпружиненных подвесах.

Ножка микрофона у наушников несъемная. Гибкая, на ней зафиксирована капсула микрофона с зоной подсветки.

Все элементы управления перенесены на пульт управления, зафиксированный на кабеле. Тут регулятор громкости, кнопки выключения микрофона, перевода в беззвучный режим и отключения подсветки.

Расположение пульта оптимально для того, чтобы к нему не тянуться и при этом он не оттягивал кабель.

Тесты

Кабель без дополнительной защитной оплетки. Его длина 2.1 метра, позволяет подключаться к размещенному на полу системному блоку или игровой консоли с удобным размещением в кресле на расстоянии.

Определяются автоматически на разных типах устройств. У них встроенная звуковая карта с виртуальным 7.1 звуком. Звуковой баланс с акцентом на средние и низкие частоты. Насыщенно звучат выстрелы и динамичные моменты в играх. Есть эффект присутствия.

Явных огрехов при воспроизведении замечено не было. За счет полного охвата ушей идет пассивная звукоизоляция. В плане комфорта нареканий по ним нет. Подойдут пользователям разных возрастов.

Тест микрофона Oklick HS-L810G

Итоги

Отдельно приведем пример записи со встроенного микрофона.Oklick HS-L810G – игровые наушники накладного типа с USB-подключением. Подсветка, пульт ДУ, хорошее качество звука, выверенный внешний вид, двухконтурное оголовье и увеличенная длина кабеля.