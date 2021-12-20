Обзор Oklick HS-L810G. Игровые наушники с USB и подсветкой

Средняя их стоимость составляет 1940 рублей.
По периметру подсвечиваемая зона с рисунком в виде стеки. Многоцветная подсветка с возможностью отключения нажатием на кнопку.
Отключение подсветки может быть актуально, если наушники эксплуатируются с ноутбуком для экономии заряда батареи или в ночное время, чтобы не отвлекать окружающих.
Сама же подсветка в Oklick HS-L810G выполнена аккуратно, в целом дополняя общий сдержанный внешний вид.
Амбушюры выполнены из мягкой экокожи. Внутри пенный наполнитель. Решетка динамика защищена тканью.
Оголовье выполнено из двух стальных пластин, окрашенных в черный цвет. Они дают общую высокую жесткость конструкции, а также автоматическую регулировку под голову пользователя.
Внутри мягкая подкладка, отвечает за прижим к голове. Зафиксирована на подпружиненных подвесах.
Ножка микрофона у наушников несъемная. Гибкая, на ней зафиксирована капсула микрофона с зоной подсветки.
Все элементы управления перенесены на пульт управления, зафиксированный на кабеле. Тут регулятор громкости, кнопки выключения микрофона, перевода в беззвучный режим и отключения подсветки.
Расположение пульта оптимально для того, чтобы к нему не тянуться и при этом он не оттягивал кабель.
Кабель без дополнительной защитной оплетки. Его длина 2.1 метра, позволяет подключаться к размещенному на полу системному блоку или игровой консоли с удобным размещением в кресле на расстоянии.
Определяются автоматически на разных типах устройств. У них встроенная звуковая карта с виртуальным 7.1 звуком. Звуковой баланс с акцентом на средние и низкие частоты. Насыщенно звучат выстрелы и динамичные моменты в играх. Есть эффект присутствия.
Явных огрехов при воспроизведении замечено не было. За счет полного охвата ушей идет пассивная звукоизоляция. В плане комфорта нареканий по ним нет. Подойдут пользователям разных возрастов.
Отдельно приведем пример записи со встроенного микрофона.