Обзор Oklick OK-440. Акустическая система 2.1 с Bluetooth

Вслед за обзором новой акустической системы Oklick OK-441 , мы детальном изучим систему Oklick OK-440, выполненной в формате 2.1. Как и рассмотренная ранее система, это мультимедийный центр с поддержкой беспроводным подключением к источнику сигнала, а также встроенным плеером c USB и картой памятью. Рекомендованная стоимость 2990 рублей.

Комплектация

Продажи стартовали, список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.Поставляется в коробке с подробной информацией по техническим характеристикам. Внутри сабвуфер и сателлиты зафиксированы в пенопласт, предотвращающей повреждения при транспортировке. Комплект включает также пульт ДУ, кабель AUX, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Выполнена Oklick OK-440 в формате 2.1 с основным сабвуфером и двумя сателлитами. Подключаются они при помощи RCA-разъема.

Длина кабеля позволяет разместить сателлиты на расстоянии от основного блока. Выполнены они в корпусе из МДФ.

70 мм динамик с защитной сеткой расположены на фронтальной стороне. Сверху глянцевая зона со стилизованным блоком. Есть четыре резиновые ножки, предотвращающая скольжение при размещении на ровной поверхности.

Общие габариты колонок составляют 105x185x125 мм. Габариты основного блока 180x310x310 мм.

На фронтальной панели сабвуфера выведен LED-дисплей, позволяющий контролировать текущий режим работы и просматривать общую информацию во время воспроизведения.

Ниже него группа из четырех механических кнопок с нанесенной маркировкой. Есть барабан регулировки громкости.

Нажатием на него переключается регулировка низких и высоких частот, а также баланса между колонками. Управление простое и интуитивное понятное.

На боковой грани Oklick OK-440 слот для карты памяти SD и USB под флеш-накопитель или жесткий диск.Сбоку 125 мм динамик, защищенный декоративной накладкой. С противоположной стороны отверстие фазоинвертора.

На панели разъемов доступно два RCA разъема под входной AUX-источник, выходы под сателлиты. Есть механический тумблер.

Для улучшения качества приема встроенного FM-тюнера доступна выдвижная антенна с изменением угла наклона.

Блок питания в системе встроенный. Общая мощность системы составляет 42 Вт. 18 Вт – сабвуфер, 12 Вт – сателлиты.

Есть четыре зоны со светодиодной подсветкой. Синее свечение с возможностью выключения. Выглядит стильно и молодежно.

Тесты

В комплекте есть пульт ДУ с набором кнопок для быстрого переключения режимов, изменения громкости, переключения трека, управления эквалайзером и навигации по трекам и радиостанциям.Oklick OK-440 поддерживает несколько источников сигнала, предлагаем рассмотреть возможные сценарии эксплуатации. Начнем с проводного AUX, с помощью кабеля систему можно будет подключить к настольному ПК, ноутбуку, консоли или телевизору. Использование распространённого аудиоразъема дает универсальность.

Второй сценарий — это подключение к смартфону или планшету по Bluetooth. Подключение активируется автоматически при выборе режима. Дальность стабильного подключения до 10 метров. Проблем с сопряжением и последующей эксплуатацией не наблюдалось.

Также акустическая система может самостоятельно воспроизводить треки, записанные на карту памяти или флеш-накопитель. Распознаются распространённые аудиоформаты, включая и те, которые вложены в папки.Есть встроенный FM-тюнер с возможностью сохранения радиостанций, найденных в эфире. Качество приема будет зависеть от условий, в которых эксплуатируется система. Переключение между радиостанциями быстрое.

Итоги по Oklick OK-440

Сцена с эффектом объемного звука. Насыщенные и глубокие басы с тонкой регулировкой уровня. Основной акцент сделан на средние и низкие частоты. Хороший запас по максимальной громкости. Артефакты и шумы отсутствуют.Oklick OK-440 в своем ценовом сегменте предлагает добротное исполнение, поддержку нескольких источников сигнала, возможность дистанционного управления и насыщенное звучание. Из особенностей отметим несколько зон со светодиодной подсветкой, корпус из МДФ и общую мощность в 42 Вт.