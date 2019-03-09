Обзор Oklick OK-440. Акустическая система 2.1 с Bluetooth

2019-03-09, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Oklick OK-440; [432]
Вслед за обзором новой акустической системы Oklick OK-441, мы детальном изучим систему Oklick OK-440, выполненной в формате 2.1. Как и рассмотренная ранее система, это мультимедийный центр с поддержкой беспроводным подключением к источнику сигнала, а также встроенным плеером c USB и картой памятью. Рекомендованная стоимость 2990 рублей.

Oklick OK-440

Продажи стартовали, список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется в коробке с подробной информацией по техническим характеристикам. Внутри сабвуфер и сателлиты зафиксированы в пенопласт, предотвращающей повреждения при транспортировке. Комплект включает также пульт ДУ, кабель AUX, руководство пользователя и гарантийный талон.

Oklick OK-440

Внешний вид

Выполнена Oklick OK-440 в формате 2.1 с основным сабвуфером и двумя сателлитами. Подключаются они при помощи RCA-разъема.

Oklick OK-440

Длина кабеля позволяет разместить сателлиты на расстоянии от основного блока. Выполнены они в корпусе из МДФ.

Oklick OK-440

70 мм динамик с защитной сеткой расположены на фронтальной стороне. Сверху глянцевая зона со стилизованным блоком. Есть четыре резиновые ножки, предотвращающая скольжение при размещении на ровной поверхности.

Oklick OK-440

Общие габариты колонок составляют 105x185x125 мм. Габариты основного блока 180x310x310 мм.

Oklick OK-440

На фронтальной панели сабвуфера выведен LED-дисплей, позволяющий контролировать текущий режим работы и просматривать общую информацию во время воспроизведения.

Oklick OK-440

Ниже него группа из четырех механических кнопок с нанесенной маркировкой. Есть барабан регулировки громкости.

Oklick OK-440

Нажатием на него переключается регулировка низких и высоких частот, а также баланса между колонками. Управление простое и интуитивное понятное.

Oklick OK-440

На боковой грани Oklick OK-440 слот для карты памяти SD и USB под флеш-накопитель или жесткий диск.

Сбоку 125 мм динамик, защищенный декоративной накладкой. С противоположной стороны отверстие фазоинвертора.

Oklick OK-440

На панели разъемов доступно два RCA разъема под входной AUX-источник, выходы под сателлиты. Есть механический тумблер.

Oklick OK-440

Для улучшения качества приема встроенного FM-тюнера доступна выдвижная антенна с изменением угла наклона.

Oklick OK-440

Блок питания в системе встроенный. Общая мощность системы составляет 42 Вт. 18 Вт – сабвуфер, 12 Вт – сателлиты.

Oklick OK-440

Есть четыре зоны со светодиодной подсветкой. Синее свечение с возможностью выключения. Выглядит стильно и молодежно.

Oklick OK-440

В комплекте есть пульт ДУ с набором кнопок для быстрого переключения режимов, изменения громкости, переключения трека, управления эквалайзером и навигации по трекам и радиостанциям.

Тесты

Oklick OK-440 поддерживает несколько источников сигнала, предлагаем рассмотреть возможные сценарии эксплуатации. Начнем с проводного AUX, с помощью кабеля систему можно будет подключить к настольному ПК, ноутбуку, консоли или телевизору. Использование распространённого аудиоразъема дает универсальность.

Oklick OK-440

Второй сценарий — это подключение к смартфону или планшету по Bluetooth. Подключение активируется автоматически при выборе режима. Дальность стабильного подключения до 10 метров. Проблем с сопряжением и последующей эксплуатацией не наблюдалось.

Oklick OK-440

Также акустическая система может самостоятельно воспроизводить треки, записанные на карту памяти или флеш-накопитель. Распознаются распространённые аудиоформаты, включая и те, которые вложены в папки.

Есть встроенный FM-тюнер с возможностью сохранения радиостанций, найденных в эфире. Качество приема будет зависеть от условий, в которых эксплуатируется система. Переключение между радиостанциями быстрое.

Сцена с эффектом объемного звука. Насыщенные и глубокие басы с тонкой регулировкой уровня. Основной акцент сделан на средние и низкие частоты. Хороший запас по максимальной громкости. Артефакты и шумы отсутствуют.

Итоги по Oklick OK-440

Oklick OK-440 в своем ценовом сегменте предлагает добротное исполнение, поддержку нескольких источников сигнала, возможность дистанционного управления и насыщенное звучание. Из особенностей отметим несколько зон со светодиодной подсветкой, корпус из МДФ и общую мощность в 42 Вт.

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