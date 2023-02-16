Обзор OneOdio A10. Беспроводные наушники Hi-Res с ANC

Комплект их включает метровый аудиокабель, USB-C кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.
Сборка проведена на хорошем уровне. В конструкции есть как пластиковые, так и металлические элементы.
Продумали вопрос удобства транспортировки. Помимо комплектного чехла с замком-молнией, здесь можно складывать и поворачивать обе чашки.
Это же дает для владельца OneOdio A10 возможность подстраивать положение чашек, обеспечивая оптимальную посадку и прижим к ушам. Направляющие для изменения длины оголовья с усиливающими металлическими пластинами.
Внешняя часть чашек с узнаваемым для этого бренда оформлением. Это металлические накладки с шероховатым текстурным рисунком и логотипом в центре.
Набор кнопок управления выведен на нижнем торце чашки. С помощью них идет изменение громкости, переключение и изменение режимов работы ANC, сопряжение со смартфоном и выключение питания.
Для зарядки используется актуальный USB-C, необходимый тип кабеля идет в комплекте. Есть аудиоразъем для резервного подключения к источнику звука.
Система шумоподавления ANC здесь поддерживает несколько режимов работы. Это само шумоподавление и режим прозрачности. К работе системы шумоподавления претензий нет, посторонние шумы в активном состоянии отсутствуют.
В плане посадки форма и габариты подойдут как подросткам, так и взрослым людям. У них мягкие амбушюры из экокожи с мягкой подкладкой. На улице можно будет носить с зимней шапкой.
По автономности производитель заявляет от 40 часов с активным ANC и 52 часа с отключенным. Согласно личному опыту, данные по заявленной автономности соответствуют действительности.