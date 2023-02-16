Обзор OneOdio A10. Беспроводные наушники Hi-Res с ANC

Наушники OneOdio A10 выполнены в беспроводном формате с накладными чашами и оснащены 40 мм излучателями с Hi-Res звуком. Поддерживают Bluetooth 5.0 и проводной способ подключения, вызов голосового ассистента, до 50 часов автономной работы, а также систему активного шумоподавления. При этом заказать их можно с Aliexpress за 4000 рублей, что по современным меркам недорого за такой объем предлагаемых технологий.

Комплектация

Коробка из окрашенного в черный цвет картона, выглядит премиально. На ее обратной стороне приведены подробные данные по техническим характеристикам. Внутри нее находятся в жестком кейсе, который в дальнейшем можно будет использовать для транспортировки.

Комплект их включает метровый аудиокабель, USB-C кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Выглядят добротно. В оформлении сочетаются накладки с текстурным рисунком, черный и темно-синие цвета.

Сборка проведена на хорошем уровне. В конструкции есть как пластиковые, так и металлические элементы.

Продумали вопрос удобства транспортировки. Помимо комплектного чехла с замком-молнией, здесь можно складывать и поворачивать обе чашки.

Это же дает для владельца OneOdio A10 возможность подстраивать положение чашек, обеспечивая оптимальную посадку и прижим к ушам. Направляющие для изменения длины оголовья с усиливающими металлическими пластинами.

Внешняя часть чашек с узнаваемым для этого бренда оформлением. Это металлические накладки с шероховатым текстурным рисунком и логотипом в центре.

Набор кнопок управления выведен на нижнем торце чашки. С помощью них идет изменение громкости, переключение и изменение режимов работы ANC, сопряжение со смартфоном и выключение питания.

Тесты

Для зарядки используется актуальный USB-C, необходимый тип кабеля идет в комплекте. Есть аудиоразъем для резервного подключения к источнику звука.Оснащены OneOdio A10 динамиками диаметром 40 мм. За беспроводное соединение отвечает модуль CSR8635 с поддержкой кодеков AAC и SBC. Качество воспроизводимого звука хорошее. Есть детализация на средних и высоких частотах. При плотном прижиме чашек к ушам заметен и мягкий бас. Отлично подходят для прослушивания музыки со стриминговых сервисов, подкастов и просмотра роликов.

Система шумоподавления ANC здесь поддерживает несколько режимов работы. Это само шумоподавление и режим прозрачности. К работе системы шумоподавления претензий нет, посторонние шумы в активном состоянии отсутствуют.

В плане посадки форма и габариты подойдут как подросткам, так и взрослым людям. У них мягкие амбушюры из экокожи с мягкой подкладкой. На улице можно будет носить с зимней шапкой.

По автономности производитель заявляет от 40 часов с активным ANC и 52 часа с отключенным. Согласно личному опыту, данные по заявленной автономности соответствуют действительности.

OneOdio A10 обзор

Итоги

OneOdio A10 в ценовом сегменте до 5 тысяч рублей дают хорошее качество звука, длительное время автономной работы и зарядку через USB-C, технологию активного шумоподавления ANC и эффектный внешний вид.