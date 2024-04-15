Недорогие TWS наушники с активным шумоподавлением. Обзор OneOdio SuperEQ S10

Наушники с традиционной формой, предполагающая установку на ножку динамика силиконовых амбушюр. Они обеспечивают плотное прилегание и дополнительную пассивную звукоизоляцию. В комплекте есть несколько пар, отличающихся габаритами для индивидуального подбора посадки.
С внешней стороны металлическое кольцо, которое совмещено с сенсорной кнопкой и здесь же находится микрофон, отвечающий за работу системы шумоподавления.
Набор действий управления позволяет переводить в сопряжение, ставить воспроизведение на паузу, переключать треки, отвечать на входящий вызов, включать игровой режим и изменять режим шумоподавления. Регулировка громкости не поддерживается.
Ножка вытянутая, по ее краям металлические контакты, через которые осуществляется зарядка, а в основании основной разговорный микрофон.
Зарядный бокс у OneOdio SuperEQ S10 округлой формы, компактен и свободно помещается в карман шорт или штанов. Под откидной крышкой посадочные места под размещение наушников, они дополнительно фиксируются магнитами, предотвращая выпадение. Для зарядки используется разъем USB-C.
За звук в них отвечает 10 мм динамик с особым исполнением мембраны. Хотя на звуке это не отразилось, оно характерно для этого класса. Идет заметное акцентирование средних частот на фоне съеденных верхних. Басы есть, но слабые. При этом имеется запас по громкости и при выходе на верхние уровни они не дребезжат. Есть игровой режим, который снижает детализацию, но уменьшает задержки в передаче.
Поддерживается система активного шумоподавления. Работает корректно, но включение делает выводимый звук беднее, посторонних шумов при работе нет. Вполне можно использовать в поездках в общественном транспорте. Не забыта поддержка прозрачного режима с возможностью поговорить с собеседником не снимая наушников.
Встроенный аккумулятор на высоком уровне громкости дает 3.5 часа работы, при комфортном среднем уровне работают 4 часа. В комплектном кейсе можно провести две полные зарядки, полный цикл в нем занимает час.