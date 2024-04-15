Недорогие TWS наушники с активным шумоподавлением. Обзор OneOdio SuperEQ S10

Наушники OneOdio SuperEQ S10, изучаемые сегодня, поддерживают игровой режим и активное шумоподавление. Новинка оснащена 10мм излучателями с диафрагмой из алюминиевого сплава. Для соединения со смартфоном они используют актуальный протокол Bluetooth 5.4 с кодеком SBC. И при этом относятся к недорогому ценовому сегменту.

Комплектация

Поставляются в компактной коробке из плотного картона. Комплект включает дополнительные пары силиконовых амбушюр, зарядный бокс, USB-кабель, руководство пользователя.

OneOdio SuperEQ S10 обзор

Внешний вид

Доступны наушники в белом и черном вариантах исполнения. В зависимости от выбранной версии меняется цвет наушников и кейса. Обе версии в основе используют глянцевый пластик и ожидаемо есть проблемы с загрязнением следами пальцев.

Наушники с традиционной формой, предполагающая установку на ножку динамика силиконовых амбушюр. Они обеспечивают плотное прилегание и дополнительную пассивную звукоизоляцию. В комплекте есть несколько пар, отличающихся габаритами для индивидуального подбора посадки.

С внешней стороны металлическое кольцо, которое совмещено с сенсорной кнопкой и здесь же находится микрофон, отвечающий за работу системы шумоподавления.

Набор действий управления позволяет переводить в сопряжение, ставить воспроизведение на паузу, переключать треки, отвечать на входящий вызов, включать игровой режим и изменять режим шумоподавления. Регулировка громкости не поддерживается.

Ножка вытянутая, по ее краям металлические контакты, через которые осуществляется зарядка, а в основании основной разговорный микрофон.

Тесты

Зарядный бокс у OneOdio SuperEQ S10 округлой формы, компактен и свободно помещается в карман шорт или штанов. Под откидной крышкой посадочные места под размещение наушников, они дополнительно фиксируются магнитами, предотвращая выпадение. Для зарядки используется разъем USB-C.Гарнитура использует модуль Bluetooth 5.4 с дальностью соединения до 15 метров. Набор кодеков только базовый, что с учетом стоимости ожидаемо. Проблем с подключением к разным типам устройств за время эксплуатации не было. Все управление реализовано только через сенсорную зону, отдельным программным обеспечением не сопровождается.

За звук в них отвечает 10 мм динамик с особым исполнением мембраны. Хотя на звуке это не отразилось, оно характерно для этого класса. Идет заметное акцентирование средних частот на фоне съеденных верхних. Басы есть, но слабые. При этом имеется запас по громкости и при выходе на верхние уровни они не дребезжат. Есть игровой режим, который снижает детализацию, но уменьшает задержки в передаче.

Поддерживается система активного шумоподавления. Работает корректно, но включение делает выводимый звук беднее, посторонних шумов при работе нет. Вполне можно использовать в поездках в общественном транспорте. Не забыта поддержка прозрачного режима с возможностью поговорить с собеседником не снимая наушников.

Итоги

Встроенный аккумулятор на высоком уровне громкости дает 3.5 часа работы, при комфортном среднем уровне работают 4 часа. В комплектном кейсе можно провести две полные зарядки, полный цикл в нем занимает час.OneOdio SuperEQ S10 – недорогие TWS-наушники с активным шумоподавлением. Свою стоимость отрабатывают честно, тот самый вариант который можно взять на каждый день для того чтобы послушать или поиграть по пути на работу или учебу. Из минусов они маркие и нет возможности регулировки громкости.