Сравнение OnePlus 6T 8/128GB и Xiaomi Mi8 Pro 8/128GB. Камера, быстродействие, удобство и внешний вид

В конце 2018 года мы проводили тестирование смартфонов OnePlus 6T 8/128GB Xiaomi Mi8 Pro 8/128GB . Оба они стали улучшенными версиями флагмана с целым рядом отличий от оригинальных версий флагманов. Обе эти модели объединяет не только используемая платформа Qualcomm, но и целый ряд аппаратных и функциональных особенностей. Сегодня мы предлагаем сравнить возможности этих моделей, основываясь на опыте 2 месяцев эксплуатации.

Сравнение OnePlus 6T и Xiaomi Mi8 Pro

Телефон Xiaomi Mi8 Pro при покупке в официальной российской рознице будет дешевле, но тут стоит учитывать, что OnePlus 6T еще официально не стартовал.Изучать будем на примере версий со схожими объемами оперативной памяти и внутреннего накопителя. Смартфоны также доступны с объемом 6 Гбайт, они позволят сэкономить без видимой разницы по уровню быстродействия.

Комплектация

Внешний вид

Комплект схож, оба телефона в базовой комплектации предлагают силиконовый чехол, адаптер питания с быстрой зарядкой, кабель USB Type-C и переходник на аудиоразъем.Xiaomi Mi8 Pro предложил интересное исполнение задней крышки, скрыв под прозрачным слоем схематичное изображение печатной платы и элементов. Выглядит это как минимум интересно и необычно.

OnePlus 6T идет, в свою очередь, со стеклянной крышкой и интересным эффектом с градиентом. В плане общего восприятия это решение сделано добротнее.

Габариты при этом в целом схожие, но стоит брать в расчет разницу в диагонали экрана, 6.21 против 6.41.

Разница отыграна шириной рамок вокруг экрана, у Xiaomi они шире. Еще одним видимым отличием стали «монобровь» и «капелька».

Можно по-разному относиться к этим решениям. Но у «капельки» полезная площадь экрана больше, также меньше скрываются иконки уведомлений.

У OnePlus набор из кнопки включения и качельки регулировки громкости, дополнен переключателем режимов звуковых уведомлений. Мелочь, но достаточно полезная.

OnePlus 6T и Xiaomi Mi8 Pro оснащены дактилоскопическим сенсором, встроенным в дисплей. Работает такая разблокировка корректно, сопровождается визуальной анимацией.Оба телефона лишены отдельного аудиоразъема, предлагается воспользоваться переходником на аудиоразъем или беспроводными моделями.

Экран

В целом же они производят приятное впечатление, явных проблем с эргономикой не наблюдается, но вероятнее всего, для исключения выскальзывания и загрязнения потребуют использование чехла.Соотношение сторон у смартфонов разное. 19.5:9 против 18.5:9. 6.41 против 6.21. Разрешение по вертикали 2340 на 2248 пикселей. Экран добротный, есть хороший запас яркости. Экран подойдет для работы с разноплановым контентом. Явные визуальные отличия выделить тут будет сложно.

Начинка

Используется флагманский процессор Qualcomm с большим объемом памяти. Быстродействия этих телефонов хватит с запасом. Они справляются с современными играми, требующими высоких ресурсов. Накопитель под хранение данных быстрый.

Набор модулей схож. Поддерживаются бесконтактные платежи, LTE с полным спектром используемых в России частот.

Аккумулятор

Камера

Емкость аккумулятора больше у OnePlus 6T, 3700 мАч против 3000 мАч. Это проявляется в дополнительном времени работы. Xiaomi Mi8 Pro проигрывал и в вопросе оптимизации на момент выхода теста. К вечеру смартфон разряжался и требовал зарядку. Оба телефона поддерживают технологию быстрой зарядки.А вот по качеству снимков явно выигрывает Xiaomi Mi8 Pro. Больше режимов, точнее работает автоматическая фокусировка. Хотя в последних обновлениях в OnePlus заметно подтянули съемку в плохих условиях освещения.

Сравнение OnePlus 6T и Xiaomi Mi8 Pro

Разрешение фронтальной камеры выше: 20 Мп против 16 Мп. Предлагаются предметы украшения лица.

Дневная запись OnePlus 6T Ночная запись Oneplus 6T Фронтальная камера ночь OnePlus 6T Дневная съемка Xiaomi Mi8 Pro Ночная съемка в движении Xiaomi Mi8 Pro Фронтальная камера Xiaomi Mi8 Pro

Софт

Что выбрать - OnePlus 6T или Xiaomi Mi8 Pro?

Съемка видео ведется в разрешении 4К.OnePlus 6T изначально поставляется с предустановленной системой Android 9. Xiaomi Mi8 Pro, на момент съемки, Android 8.1. Оболочка больше по душе Oxygen OS, она не перегружена украшательствами, не копирует стилистику иконок iOS и обновления получает быстрей. В целом же тут вопрос личных предпочтений.Оба телефона имеют как свои сильные, так и слабые стороны. Xiaomi Mi8 Pro будет интересен в вопросе качества работы основной и фронтальной камеры, также это возможность сэкономить. OnePlus 6T предлагает преимущества в виде увеличенного времени автономной работы, больше полезной площади экрана, чистая оболочка с быстрыми уведомлениями.