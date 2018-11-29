Обзор Xiaomi Mi8 Pro 8/128GB. Технологичный Android флагман

В наше распоряжение попала премиальная версия флагманского смартфона Xiaomi Mi8 Pro, привлекшего внимание уникальным исполнением задней крышки и встроенным в экран дактилоскопическим сенсором. Продажи его стартовали в конце ноября, и он уже стал доступен в российских магазинах.

Xiaomi Mi8 Pro обзор

Изучали мы на примере версии с 8 Гбайт оперативной и 128 Гбайт внутренней памяти. Обзор Xiaomi Mi8 у нас также доступен в «Лаборатории», разница между ними составляет практически 10000 рублей, стоит ли это того, предлагаем разобраться вместе с вами.

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона с минималистичным темным оформлением. В комплекте покупатель получает зарядное устройство, USB Type-C кабель, переходник на аудиоразъем, скрепку для лотка SIM и документацию.

Внешний вид

Решение с прозрачной крышкой выглядит уникально на фоне общего засилья схожих по исполнению моделей. Под ней расположена декоративная вставка, скрывающая внутренние компоненты.

Детализированная проработка создаёт полную иллюзию микросхем и соединений. Дополнительно по поверхности распределены текстовые вставки со знаковыми данными, касающимися как самого смартфона, так и бренда.

Стекло защищенно от сколов и появления царапин. Боковые грани Xiaomi Mi8 Pro закруглены. Сборка проведена качественно, цельная конструкция без зазоров и люфта отдельных элементов.

Есть еще ряд удачных дизайнерских решений, подчеркивающих уникальность серии, как пример кнопка включения, окрашенная в красный цвет, и окантовка по периметру камеры.

На нижнем торце по центру выведен USB Type-C, по краям от которого микрофон и динамик. Громкость высокая, звучит хорошо. Аудиоразъема нет, но его не было и в оригинальном Mi8.

Справа качелька регулировки громкости. Сканер отпечатка пальца встроен в экран. Срабатывает точно, по скорости уступает отдельно устанавливаемому. Во время активации на экране в активной зоне отображается эффектная анимация.

Поддерживается разблокировка лица, она в этой модели претерпела изменения, 3D-технология с защитой от обхода с помощью снимков и фотографий. Работает и днем, и ночью.

В верхней зоне экрана у Xiaomi Mi8 Pro «монобровь» с объективом фронтальной камеры, решеткой разговорного динамика, инфракрасный датчик, датчики приближения и освещения.

Общие габариты составляют 154.9 x 74.8 x 7.6 мм при весе в 177 граммов. В руке лежит удобно, в плане эргономики вопросов к нему нет.

Экран

6.2-дюймовый Super AMOLED дисплей с разрешением 2248 на 1080 пикселей. Хорошо настроен цветовой баланс, высокая контрастность и широкие углы обзора.

Поддерживается стандарт HDR10, видео ролики выглядят на нем превосходно. Длительная эксплуатации не вызывала раздражение глаз. Сенсорный слой на нажатия реагирует точно.

Начинка

Используется уже знакомая флагманская платформа Qualcomm Snapdragon 845 с графикой Adreno 630. Доступны 8 Гбайт оперативной и 128 Гбайт внутренней памяти. Смартфон обеспечивает стабильные 60 кадров в играх с высокими настройками графики. В синтетических тестах занимает верхние строчки синтетических тестов.

Связь

Камера

Интерфейс камеры Xiaomi Mi8 Pro

4G модуль со всем спектром российских частот, скорость загрузки файлов высокая. Поддерживается VoLTE. Bluetooth 5.0 с поддержкой AptX HD. Wi-Fi работает в двух диапазонах.Интерфейс камеры Xiaomi Mi8 Pro хорошо знаком тем, кто уже имел опыт работы с MIUI прошивкой.

Дневная съемка Xiaomi Mi8 Pro

Основная камера поддерживает съемку в разрешении 4К со скоростью 30 кадров в секунду. Есть оптическая стабилизация. Используется кодек H.265.

Ночная съемка в движении Xiaomi Mi8 Pro

Ночная съемка Xiaomi Mi8 Pro

Модуль с разрешением 12 Мп с 1.4мкм пикселями, диафрагма F/1.8. Четырехосевой оптический стабилизатор. Вторая камера также с разрешением 12 Мп и диафрагмой F/2.0.

Фронтальная камера Xiaomi Mi8 Pro

Фронтальная камера с разрешением 20 Мп. Поддерживаются AI режимы обработки снимков и украшения лица.

Аккумулятор

В сравнении с оригинальным Mi8, уменьшилась емкость аккумулятор до 3000 мАч. Постоянно работающий экран с максимальным уровнем яркости потребует сеанса зарядки через 6 часов. В играх разрядится через 4.5 часа. Около 12 часов воспроизведения видео в высоком качестве. Поддерживается технология быстрой зарядки Qualcomm Quick Charge 4.0.

Софт

Софт Xiaomi Mi8 Pro. Оболочка MIUI

На момент выхода теста установлен Android 8.1 с оболочкой MIUI 9.6. Обновление до Android 9 с MIUI 10 выйдет позже. Каких-либо уникальных изменений в программную оболочку не вносилось.

Итоги по Xiaomi Mi8 Pro

Xiaomi Mi8 Pro или Xiaomi Mi8? Оба телефона предлагают высокий уровень быстродействия, отличное оснащение и качество съемки. Оригинальный Mi8 подойдет для большинства пользователей, решив весь круг задач. Mi8 Pro скорее создавался под ограниченное число поклонников бренда Xiaomi, предложив уникальный внешний вид задней крышки, улучшенную технологию Face Unlock, уменьшенную емкость аккумулятора и встроенный в экран дактилоскопический сенсор.