Сравнение Apple iPhone 13Pro Max 256GB и OnePlus 9 Pro 8/256GB. Тест камеры, автономность и оснащение

Как и с рассмотренной ранее парой между этими телефонами есть заметная разница в стоимости. Флагман от Apple в версии с объемом 256 Гбайт в рознице появляется с ценником 120.000 рублей. Из-за сложности с производством наблюдается превышение спроса над предложениями и найти его в доступе сложно. OnePlus за это время официально не появился, но представлен в «серой» рознице с ценником в 64.990 рублей за версию объемом 8/256 Гбайт.
Несмотря на то, что объективы у iPhone выступают от крышки больше, на OnePlus этот негативный момент тоже есть, хоть и выражен слабее.
К минусам iPhone 13 Pro Max отнесем проприетарный разъем, от которого производитель не торопится избавляться, как итог заметные отставания в скорости проводной передачи данных и ограниченные возможности по использованию таких аксессуаров как концентраторы.
OnePlus 9 Pro легче на 200 граммов и компактнее по толщине. В плане эксплуатации проблем с ним меньше, он свободнее помещается в карманы и само расположение элементов удобнее.
Отличия есть на фронтальной стороне. У iPhone сохранена «челка», используемая для работы Face Unlock, у OnePlus ограниченный участок с фронтальной камерой. Сама технология разблокировки со сканированием лица у Apple безопаснее, но нет дактилоскопического сенсора, который есть на телефоне конкурента. В условиях когда эпидемиологические ограничения требуют ношения маски, сканер пальца удобнее.
Диагональ экрана у телефонов схожа – 6.7 дюймов. Там и там теперь частота обновления по 120 Гц. Но отличается соотношение сторон 19.5:9 у iPhone 13 Pro Max и 20.1:9 у OnePlus 9 Pro. И различия есть в типе матрицы OLED против AMOLED. Оба дисплея дают высокое качество изображения и радуют высокой яркостью.
К условным минусам iPhone 13 Pro Max отнесем оперативную память, которая так уж сложилась не сильная сторона этих телефонов. 8/12 Гбайт LPDDR5 с частотой 2750 МГц на OnePlus и 6 Гбайт LPDDR4X с частотой на 2133 МГц на iPhone.
По времени автономной работы у Apple есть преимущества в несколько часов на максимальном уровне яркости дисплея в смешанных сценариях. Оба телефона поддерживают беспроводную зарядку, но на OnePlus 9 Pro есть реверсивная для зарядка аксессуаров или другого телефона, да и мощность отличается – 50 Вт против 7.5 Вт. Также за 40 минут этот смартфон с Warp 65 восстанавливает заряд полностью, iPhone на полный цикл требует почти 2 часа.
Телефото: 12 Мп против 8 Мп, там и там оптическая стабилизация и автофокус.
Сверхширикоугольный: 12 против 50 Мп.
Все представленные примеры можно просмотреть в отдельной папке в исходных файлах вместе с EXIF. Отдельно приведем данные с фронтальной камеры.
По видеосъемке возможности камеры интереснее на OnePlus 9 Pro, у этого телефона выше частота кадров на снимаемых роликах и более продвинутая система работы стабилизации, не ограничивая пользователя в разрешении и скорости съемки.