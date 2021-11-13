Сравнение Apple iPhone 13Pro Max 256GB и OnePlus 9 Pro 8/256GB. Тест камеры, автономность и оснащение

Ранее мы уже проводили сравнительное тестирование OnePlus 9 Pro и iPhone 12 Pro Max, изучив вопросы быстродействия, эксплуатации и изучив возможности съемки. Сегодня героями станут два флагманских телефона iPhone 13 Pro Max и OnePlus 9 Pro. Мы установили последние патчи и провели сводное тестирование, предварительно эксплуатируя их в течение трех недель на постоянной основе.

Apple iPhone 13Pro Max или OnePlus 9 Pro

Как и с рассмотренной ранее парой между этими телефонами есть заметная разница в стоимости. Флагман от Apple в версии с объемом 256 Гбайт в рознице появляется с ценником 120.000 рублей. Из-за сложности с производством наблюдается превышение спроса над предложениями и найти его в доступе сложно.
OnePlus за это время официально не появился, но представлен в «серой» рознице с ценником в 64.990 рублей за версию объемом 8/256 Гбайт.

Комплектация

К ценнику выше за Apple стоит сразу добавить дополнительные расходы на зарядное устройство и чехол. Без последнего конструкция телефона не позволит эксплуатировать его безопасно и комфортно. OnePlus пока не экономит, владелец получает зарядник Warp 65 с фирменной быстрой зарядкой и простой силиконовый чехол.

Внешний вид

Оценивать внешний вид можно только на основе личных ощущений. Оба телефона имеют схожие черты, касающиеся отсутствия аудиоразъема и выступающего блока основной камеры.

Apple iPhone 13Pro Max или OnePlus 9 Pro

Несмотря на то, что объективы у iPhone выступают от крышки больше, на OnePlus этот негативный момент тоже есть, хоть и выражен слабее.

Apple iPhone 13Pro Max или OnePlus 9 Pro

К минусам iPhone 13 Pro Max отнесем проприетарный разъем, от которого производитель не торопится избавляться, как итог заметные отставания в скорости проводной передачи данных и ограниченные возможности по использованию таких аксессуаров как концентраторы.

Apple iPhone 13Pro Max или OnePlus 9 Pro

OnePlus 9 Pro легче на 200 граммов и компактнее по толщине. В плане эксплуатации проблем с ним меньше, он свободнее помещается в карманы и само расположение элементов удобнее.

Apple iPhone 13Pro Max или OnePlus 9 Pro

Отличия есть на фронтальной стороне. У iPhone сохранена «челка», используемая для работы Face Unlock, у OnePlus ограниченный участок с фронтальной камерой. Сама технология разблокировки со сканированием лица у Apple безопаснее, но нет дактилоскопического сенсора, который есть на телефоне конкурента. В условиях когда эпидемиологические ограничения требуют ношения маски, сканер пальца удобнее.

Экран

Apple iPhone 13Pro Max или OnePlus 9 Pro

Диагональ экрана у телефонов схожа – 6.7 дюймов. Там и там теперь частота обновления по 120 Гц. Но отличается соотношение сторон 19.5:9 у iPhone 13 Pro Max и 20.1:9 у OnePlus 9 Pro. И различия есть в типе матрицы OLED против AMOLED. Оба дисплея дают высокое качество изображения и радуют высокой яркостью.

Apple iPhone 13Pro Max или OnePlus 9 Pro

Начинка

Прямое сравнение по уровню быстродействия не в пользу Qualcomm Snapdragon 888, в синтетических тестах его обходит Apple A15 Bionic. Но проблема в том, что нет возможности прямого сравнение на одной операционной системе. Каждый из них для своей платформы выдает рекордные уровни скорости обработки данных и не создают проблем с плавностью работы системы.

Apple iPhone 13Pro Max или OnePlus 9 Pro

К условным минусам iPhone 13 Pro Max отнесем оперативную память, которая так уж сложилась не сильная сторона этих телефонов. 8/12 Гбайт LPDDR5 с частотой 2750 МГц на OnePlus и 6 Гбайт LPDDR4X с частотой на 2133 МГц на iPhone.

Apple iPhone 13Pro Max или OnePlus 9 Pro

По времени автономной работы у Apple есть преимущества в несколько часов на максимальном уровне яркости дисплея в смешанных сценариях. Оба телефона поддерживают беспроводную зарядку, но на OnePlus 9 Pro есть реверсивная для зарядка аксессуаров или другого телефона, да и мощность отличается – 50 Вт против 7.5 Вт. Также за 40 минут этот смартфон с Warp 65 восстанавливает заряд полностью, iPhone на полный цикл требует почти 2 часа.

Apple iPhone 13Pro Max или OnePlus 9 Pro

Камеры

Исходники фото и видео iPhone 13Pro Max и OnePlus 9 Pro
Основной модуль на Apple iPhone 13 Pro Max с разрешением 12 Мп, на OnePlus 9 Pro стоит камера с разрешением 48 Мп (по умолчанию снимает в меньшем разрешении объединяя соседние пиксели).

Apple iPhone 13Pro Max или OnePlus 9 Pro

Apple iPhone 13Pro Max или OnePlus 9 Pro

Apple iPhone 13Pro Max или OnePlus 9 Pro

Apple iPhone 13Pro Max или OnePlus 9 Pro

Apple iPhone 13Pro Max или OnePlus 9 Pro

Apple iPhone 13Pro Max или OnePlus 9 Pro

Телефото: 12 Мп против 8 Мп, там и там оптическая стабилизация и автофокус.

Apple iPhone 13Pro Max или OnePlus 9 Pro

Apple iPhone 13Pro Max или OnePlus 9 Pro

Сверхширикоугольный: 12 против 50 Мп.

Apple iPhone 13Pro Max или OnePlus 9 Pro

Apple iPhone 13Pro Max или OnePlus 9 Pro

Все представленные примеры можно просмотреть в отдельной папке в исходных файлах вместе с EXIF. Отдельно приведем данные с фронтальной камеры.

Apple iPhone 13Pro Max или OnePlus 9 Pro

Apple iPhone 13Pro Max или OnePlus 9 Pro

По видеосъемке возможности камеры интереснее на OnePlus 9 Pro, у этого телефона выше частота кадров на снимаемых роликах и более продвинутая система работы стабилизации, не ограничивая пользователя в разрешении и скорости съемки.

Day shooting OnePlus 9 Pro vs Apple iPhone 13 Pro Max

Night shooting OnePlus 9 Pro vs Apple iPhone 13 Pro Max

А вот по фронтальной камере возможности интереснее на iPhone 13 Pro Max. Приведем пример съемки в сложных условиях.

Front camera night OnePlus 9 Pro vs Apple iPhone 13 Pro Max

Итоги и что выбрать?

Оба телефона хорошо технически оснащены и предлагают своим потенциальным пользователям передовые возможности. Но между этими моделями есть заметная разница в стоимости, iPhone дороже в два раза, при этом уступая в вопросах удобства и скорости зарядки и видеосъемки на основных модулях. OnePlus уступает по качеству фронтальной камеры и не поддерживает E-SIM. На финальный же выбор впервую очередь будет влиять операционная система, поэтому для начала ответьте для себя на вопрос – Android или iOS?
Комментарии и отзывы Apple iPhone 13Pro Max 256GB
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