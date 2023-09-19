Беспроводные наушники для спорта с открытой передачей звука. Обзор Oneodio OpenRock S

Изучаемые беспроводные наушники Oneodio OpenRock S ориентированы на любителей спорта и активного образа жизни. В этой модели используется открытая передача звука, не создавая дискомфорта во время бега, выполнения упражнений и прогулок. Из особенностей выделены динамики 16.2 мм с технологией True Bass и улучшенной передачей звука, продвинутое шумоподавление, модуль Bluetooth 5.3 и водонепроницаемость.

Комплектация

Комплект включает зарядный кейс, USB-С кабель, руководство пользователя, буклет и гарантийный талон. Поставляются в коробке из плотного картона с информацией по особенностям исполнения.

Oneodio OpenRock S обзор

Внешний вид

Зарядный кейс вытянутой формы с небольшой толщиной. Внутри него наушники размещаются горизонтально, дополнительно фиксируются при помощи магнитов. Крышка самопроизвольно не открывается.

На ее лицевой стороне вытянутый светодиодный индикатор рабочего состояния и заряда аккумулятора. Логотип бренда нанесен на крышку.

С обратной стороны по центру разъем USB-С, используемый для зарядки встроенного в кейс аккумулятора. Здесь поддерживается быстрая зарядка.

Корпус наушников выполнен из пластика. Они защищены от попадания пыли и воды, соответствуя требованиям IPX5.

Oneodio OpenRock S помимо изучаемых нами в черном цвете также доступны в светлом (хаки). Состоит корпус из основной части и загнутой ножки, сделанной из силикона.

В отличие от привычного формата исполнения тут нет ножки, эти наушники не помещаются в ушную раковину. При этом решетка динамика защищена металлической сеткой и размещена на внутренней стороне корпуса. Звук передается открытым типом.

Оснащены четырьмя динамиками, используемыми для работы технологии шумоподавления, устраняя фоновый шум при телефонных разговорах.

На внешней стороне корпуса находится сенсорная зона управления. Двойными касаниями можно отвечать и сбрасывать входящий вызов, ставить воспроизведение на паузу, переключать треки. Тройное нажатие активирует голосовой помощник.

Тесты

При одновременном касании к двум чашкам идет смена пресета эквалайзера между ROCK и RELAX.Для соединения Oneodio OpenRock S используют модуль Bluetooth 5.3 с поддержкой кодеков AAC и SBC. Данная модель не сопровождается приложением, управление и переключение режимов идет только комбинациями клавиш. Может эксплуатироваться с различными типами устройств, запоминая синхронизацию для последующего быстрого переключения между ними.

За воспроизведение в этой гарнитуре отмечает динамик диаметром 16.2 мм, больше чем у большинства TWS-гарнитур. Отличается здесь и способ передачи звука, вместо посадки в ушную раковину идет открытая передача звука. Само его расположение сделано с учетом направленного потока, при этом окружающие не слышат то что воспроизводится. Отметим наличие выраженных низких частот, особенно при выборе режима ROCK. Пресет RELAX более спокойный, он подойдет для фоновой музыки для медитаций и йоги. Громкости тут достаточно.

Для того чтобы разобраться с посадкой необходимо будет ознакомиться с инструкцией. В ходе тестов брали их собой для тренировки и при пробежках они не выпадали. При этом за счет того что не контактируют с ушным каналом, нет и запотевания. Но время на привыкание все же потребуется.

Тест микрофона Oneodio OpenRock S

Итоги

На полном заряде при среднем уровне громкости работают около 12 часов, это примерно неделя тренировок в течение одного или полутора часов. При этом с учетом того что они при хранении в зарядном кейсе, заряд будет восстанавливаться. Сам кейс даст три полных цикла.Для передачи звука во время разговоров используется технология шумоподавления, работающая на основе группы из четырех микрофонов.Oneodio OpenRock S станут хорошей альтернативой традиционным TWS-наушникам в тех сценариях. Удобная посадка без давления на ушной канал, звучание с низкими частотами, два режима работы, сенсорное управление, длительное время автономной работы, водонепроницаемость. Из особенностей отметим необходимость времени для того чтобы освоиться с надеванием и снятием.