Обзор Onikuma K1B Pro. Игровые наушники с микрофоном из Китая

Отметка о принадлежности периферии к игровому сегменту заметно отражается на стоимости конечного продукта. Но, как и во многих сферах всегда есть возможность сэкономить, один из путей выбор в пользу менее раскрученных брендов. Тестируемые сегодня наушники Onikuma K1B Pro доступны для заказа из Китая с доставкой. Сам же производитель уже длительное время занимается выпуском мышек и наушников.

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Onikuma K1B Pro обзор

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Комплектация

В комплекте покупатель получает разветвитель аудиоканалов и техническую документацию. Собрано все в коробке из плотного картона, предотвращающая тряску и возможные повреждения при транспортировке.

Внешний вид

Предлагается два варианта цветового исполнения: красная и синяя. Вместе с цветом оформления, также будет меняться и цвет подсветки.

Основным материалом выступает пластик. Внешние поверхности с матовым покрытием. При детальном визуальном осмотре участков с огрехами замечено не было.

Оголовье широкое, внутренняя часть с мягкой подкладкой, обтянуто экокожей. По краям хромированные декоративные элементы.

Длина регулируется, направляющие из металла. Положения с отсечками, выбранное в последующем смещаться не будет.

Чашки у Onikuma K1B Pro полигональной формы. По периметру декоративные «жабры», они при подключении подсвечиваются синей подсветкой.

Цвет подсветки не регулируется, как и эффекты, а также яркость. В целом же с учетом стоимости это вполне ожидаемо.

По центру чашек нанесен логотип производителя в виде тотема. Смотрится интересно. С внутренней стороны отметки по левой и правой сторонам.

Амбушюры из экокожи с мягкой подкладкой, по краям аккуратный стежок. Внутри решетку 50-мм динамика защищает тканевая сетка.

Слева на поворотной ножке зафиксирован микрофон с гибкой ножкой. Есть возможность выбора угла наклона. Капсюль микрофона подсвечивается.

Кабель несъемный. Тканевая защитная оплетка, сечение широкое, он не подвержен запутыванию. На кабеле Onikuma K1B Pro зафиксирован пульт ДУ с помощью, которого можно изменять громкость и выключать микрофон.

Тесты

Для работы звука и микрофона потребуется подключение или к спаренному аудиоразъему или раздельным каналам под микрофон и динамики. Плюс есть отдельная USB-линия она необходима только для работы подсветки.Как можно догадаться, использование 3.5 мм аудиоконнектора делает эти наушники универсальными. Они подойдут под различные устройства, включая планшеты и смартфоны. Хотя вариант с ношением вне помещения будет сомнителен ввиду общей массивности гарнитуры. Но, собственно, это и ожидаемо, наушники позиционируются как игровые. Финальное звучание будет зависеть от установленной в системе звуковой карты.

На голове наушники сидят удобно. Уши обхватывают полностью. Предлагается достаточный уровень возможностей по подстройке под индивидуальные особенности головы. Выбор в пользу амбушюр из кожзама ожидаемо создаст проблемы с запотеванием при длительном ношении.

Итоги по Onikuma K1B Pro

Громкость высокая. Шумов и артефактов на верхних уровнях нет. Основной акцент в звучании сделан на низкие частоты. Верхи срезаны. Есть эффект объемной сцены.Onikuma K1B Pro вариант для тех кто не готов к серьезным тратам на покупку наушников. Они предлагают хороший уровень звучания, агрессивный внешний вид с подсветкой, микрофон с кнопкой выключения, кабель с защитной оплеткой.