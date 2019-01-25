Обзор Onikuma K1B Pro. Игровые наушники с микрофоном из Китая

2019-01-25, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Onikuma K1B Pro; [469]
Отметка о принадлежности периферии к игровому сегменту заметно отражается на стоимости конечного продукта. Но, как и во многих сферах всегда есть возможность сэкономить, один из путей выбор в пользу менее раскрученных брендов. Тестируемые сегодня наушники Onikuma K1B Pro доступны для заказа из Китая с доставкой. Сам же производитель уже длительное время занимается выпуском мышек и наушников.

Onikuma K1B Pro

Приобрести наушники можно на Aliexpress в среднем за 1600 рублей - http://ali.ski/RSIaye. Наушники будут разыграны среди читателей и зрителей обзора. Выбор победителя пройдет 1 февраля в 12:00 (мск) в прямом эфире на Youtube. Для участия:
  • 1. Оставить свое мнение о коврике. С порядковым номером (1, 2, 3, 4...).
  • 2. Поделиться записью о конкурсе Вконтакте - https://vk.com/megaobzor?w=wall-818700_8231

Onikuma K1B Pro обзор

Комплектация

В комплекте покупатель получает разветвитель аудиоканалов и техническую документацию. Собрано все в коробке из плотного картона, предотвращающая тряску и возможные повреждения при транспортировке.

Onikuma K1B Pro

Внешний вид

Предлагается два варианта цветового исполнения: красная и синяя. Вместе с цветом оформления, также будет меняться и цвет подсветки.

Onikuma K1B Pro

Основным материалом выступает пластик. Внешние поверхности с матовым покрытием. При детальном визуальном осмотре участков с огрехами замечено не было.

Onikuma K1B Pro

Оголовье широкое, внутренняя часть с мягкой подкладкой, обтянуто экокожей. По краям хромированные декоративные элементы.

Onikuma K1B Pro

Длина регулируется, направляющие из металла. Положения с отсечками, выбранное в последующем смещаться не будет.

Onikuma K1B Pro

Чашки у Onikuma K1B Pro полигональной формы. По периметру декоративные «жабры», они при подключении подсвечиваются синей подсветкой.

Onikuma K1B Pro

Цвет подсветки не регулируется, как и эффекты, а также яркость. В целом же с учетом стоимости это вполне ожидаемо.

Onikuma K1B Pro

По центру чашек нанесен логотип производителя в виде тотема. Смотрится интересно. С внутренней стороны отметки по левой и правой сторонам.

Onikuma K1B Pro

Амбушюры из экокожи с мягкой подкладкой, по краям аккуратный стежок. Внутри решетку 50-мм динамика защищает тканевая сетка.

Onikuma K1B Pro

Слева на поворотной ножке зафиксирован микрофон с гибкой ножкой. Есть возможность выбора угла наклона. Капсюль микрофона подсвечивается.

Onikuma K1B Pro

Кабель несъемный. Тканевая защитная оплетка, сечение широкое, он не подвержен запутыванию. На кабеле Onikuma K1B Pro зафиксирован пульт ДУ с помощью, которого можно изменять громкость и выключать микрофон.

Onikuma K1B Pro

Для работы звука и микрофона потребуется подключение или к спаренному аудиоразъему или раздельным каналам под микрофон и динамики. Плюс есть отдельная USB-линия она необходима только для работы подсветки.

Тесты

Как можно догадаться, использование 3.5 мм аудиоконнектора делает эти наушники универсальными. Они подойдут под различные устройства, включая планшеты и смартфоны. Хотя вариант с ношением вне помещения будет сомнителен ввиду общей массивности гарнитуры. Но, собственно, это и ожидаемо, наушники позиционируются как игровые. Финальное звучание будет зависеть от установленной в системе звуковой карты.

Onikuma K1B Pro

На голове наушники сидят удобно. Уши обхватывают полностью. Предлагается достаточный уровень возможностей по подстройке под индивидуальные особенности головы. Выбор в пользу амбушюр из кожзама ожидаемо создаст проблемы с запотеванием при длительном ношении.

Onikuma K1B Pro

Громкость высокая. Шумов и артефактов на верхних уровнях нет. Основной акцент в звучании сделан на низкие частоты. Верхи срезаны. Есть эффект объемной сцены.

Итоги по Onikuma K1B Pro

Onikuma K1B Pro вариант для тех кто не готов к серьезным тратам на покупку наушников. Они предлагают хороший уровень звучания, агрессивный внешний вид с подсветкой, микрофон с кнопкой выключения, кабель с защитной оплеткой.

Комментарии:
Отслеживающая камера Intel помогает робо...
Отслеживающая камера Intel помогает робоКорпорация Intel объявила о выпуске новой камеры слежения RealSense T265, предназначенных для использован...
Бета-обновление iOS 12.2 предполагает ск...
Бета-обновление iOS 12.2 предполагает скВ отличие от других устройств Apple, включая iPhone и iPad, беспроводные наушники AirPods не поддерживают...
Задумал крупную покупку? Воспользуйся кр...
Задумал крупную покупку? Воспользуйся крСогласитесь, заработная плата обычных работников не позволяет быстро накопить большую сумму денег, чтобы,...
Заболел зуб? Не тяни с визитом к врачу...
Заболел зуб? Не тяни с визитом к врачуСогласитесь, сегодня не так много людей следят за здоровьем своих зубов. Многие думают, что, почистив зуб...
Купил дом? Пора заставить его мебелью...
Купил дом? Пора заставить его мебельюСогласитесь, практически каждый горожанин мечтает о приобретении, либо постройки своего частного загородн...
LG представит смартфон 5G с Snapdragon 8...
LG представит смартфон 5G с Snapdragon 8Компания LG официально заявила, что следующий флагман не будет иметь подключения 5G, и вместо этого компа...
Пятикамерный смартфон Elephone A5 скоро ...
Пятикамерный смартфон Elephone A5 скоро В сети появилось видео, на котором представленный в конце прошлого года смартфон Elephone A5 работает под...
Apple iPhone XR уже подешевел...
Apple iPhone XR уже подешевелНекоторое время на просторах интернета появилась новость о том, что некоторые крупные интернет-магазины п...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор Onikuma K1B Pro. Игровые наушники с микрофоном из КитаяОбзор Onikuma K1B Pro. Игровые наушники с микрофоном из Китая
Обзор GUTREND FUSION 150. Робот-пылесос с влажной и сухой уборкойОбзор GUTREND FUSION 150. Робот-пылесос с влажной и сухой уборкой
Обзор DELL INSPIRON 5370. Легкий и стильный ноутбук с Radeon 530Обзор DELL INSPIRON 5370. Легкий и стильный ноутбук с Radeon 530
Обзор Street Storm CVR-N8810W-G. Видеорегистратор с GPS и Wi-FiОбзор Street Storm CVR-N8810W-G. Видеорегистратор с GPS и Wi-Fi
Обзор Razer Seiren X. Микрофон для стримов на Twitch и YoutubeОбзор Razer Seiren X. Микрофон для стримов на Twitch и Youtube
Обзор Big Big Baller. Необычный геймплей...
Обзор Big Big Baller. Необычный геймплейКазуальные игры всегда стремятся удивить потенциального геймера своими механиками — иногда они действител...
Предварительный обзор ASUS Y406UA. Компа...
Предварительный обзор ASUS Y406UA. КомпаЕсть определенный сегмент пользователей, которым не нужен мощный ноутбук, им нужно решение для общения, р...
Honor View 20 официально представлен в Р...
Honor View 20 официально представлен в Р22 января в Москве состоялась презентация Honor View 20. Он стал первым смартфоном со встроенной фронталь...
Предварительный обзор Honor View 20. Тел...
Предварительный обзор Honor View 20. ТелНекоторое время назад, когда в сети только-только появилась информация о смартфонах с вырезом в дисплее в...
Обзор Paper.io 2. Захватываем территорию...
Обзор Paper.io 2. Захватываем территориюВ последнее время казуальные игры не выделяются какой-то уникальностью и напоминают друг друга практическ...
Предварительный обзор Cougar Immersa Pro...
Предварительный обзор Cougar Immersa ProДля подавляющего большинства современных геймеров игровая гарнитура является чем-то большим, нежели прост...
Обзор Color Bumb 3. Напрягаем ваш смартф...
Обзор Color Bumb 3. Напрягаем ваш смартфСкажу честно — большинство современных казуальных игр не вызывают у меня каких-то теплых чувств, не говор...
Предварительный обзор Lenovo ThinkPad X1...
Предварительный обзор Lenovo ThinkPad X1В последнее время пользователи привыкли думать, что единственным рабочим ноутбуком является MacBook. Но, ...
Обзор Slope Run. Простая и увлекательная...
Обзор Slope Run. Простая и увлекательнаяОт казуальных игр мы требуем либо простого и понятного геймплея, который позволит зайти в игру и сразу по...
Предварительный обзор ASUS StudioBook S....
Предварительный обзор ASUS StudioBook S.В последнее время мы все привыкли к тому, что для работы есть один ноутбук — MacBook Pro. Конечно, можно ...
Обзор Ace Combat 7: Skies Unknown. Лучши...
Обзор Ace Combat 7: Skies Unknown. ЛучшиМне всегда нравились японские разработчики своей любовью к деталям и мелочам, на которые обычно все закры...
Предварительный обзор Raijintek Delos RB...
Предварительный обзор Raijintek Delos RBВ последнее время производители компьютерного железа стали активно работать в направлении дизайнерских ре...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor