Обзор Onikuma K1B Pro. Игровые наушники с микрофоном из Китая

Отметка о принадлежности периферии к игровому сегменту заметно отражается на стоимости конечного продукта. Но, как и во многих сферах всегда есть возможность сэкономить, один из путей выбор в пользу менее раскрученных брендов. Тестируемые сегодня наушники Onikuma K1B Pro доступны для заказа из Китая с доставкой. Сам же производитель уже длительное время занимается выпуском мышек и наушников.
Приобрести наушники можно на Aliexpress в среднем за 1600 рублей - http://ali.ski/RSIaye. Наушники будут разыграны среди читателей и зрителей обзора. Выбор победителя пройдет 1 февраля в 12:00 (мск) в прямом эфире на Youtube. Для участия:
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Onikuma K1B Pro обзор
КомплектацияВ комплекте покупатель получает разветвитель аудиоканалов и техническую документацию. Собрано все в коробке из плотного картона, предотвращающая тряску и возможные повреждения при транспортировке.
Внешний видПредлагается два варианта цветового исполнения: красная и синяя. Вместе с цветом оформления, также будет меняться и цвет подсветки.
Основным материалом выступает пластик. Внешние поверхности с матовым покрытием. При детальном визуальном осмотре участков с огрехами замечено не было.
Оголовье широкое, внутренняя часть с мягкой подкладкой, обтянуто экокожей. По краям хромированные декоративные элементы.
Длина регулируется, направляющие из металла. Положения с отсечками, выбранное в последующем смещаться не будет.
Чашки у Onikuma K1B Pro полигональной формы. По периметру декоративные «жабры», они при подключении подсвечиваются синей подсветкой.
Цвет подсветки не регулируется, как и эффекты, а также яркость. В целом же с учетом стоимости это вполне ожидаемо.
По центру чашек нанесен логотип производителя в виде тотема. Смотрится интересно. С внутренней стороны отметки по левой и правой сторонам.
Амбушюры из экокожи с мягкой подкладкой, по краям аккуратный стежок. Внутри решетку 50-мм динамика защищает тканевая сетка.
Слева на поворотной ножке зафиксирован микрофон с гибкой ножкой. Есть возможность выбора угла наклона. Капсюль микрофона подсвечивается.
Кабель несъемный. Тканевая защитная оплетка, сечение широкое, он не подвержен запутыванию. На кабеле Onikuma K1B Pro зафиксирован пульт ДУ с помощью, которого можно изменять громкость и выключать микрофон.
Для работы звука и микрофона потребуется подключение или к спаренному аудиоразъему или раздельным каналам под микрофон и динамики. Плюс есть отдельная USB-линия она необходима только для работы подсветки.
ТестыКак можно догадаться, использование 3.5 мм аудиоконнектора делает эти наушники универсальными. Они подойдут под различные устройства, включая планшеты и смартфоны. Хотя вариант с ношением вне помещения будет сомнителен ввиду общей массивности гарнитуры. Но, собственно, это и ожидаемо, наушники позиционируются как игровые. Финальное звучание будет зависеть от установленной в системе звуковой карты.
На голове наушники сидят удобно. Уши обхватывают полностью. Предлагается достаточный уровень возможностей по подстройке под индивидуальные особенности головы. Выбор в пользу амбушюр из кожзама ожидаемо создаст проблемы с запотеванием при длительном ношении.
Громкость высокая. Шумов и артефактов на верхних уровнях нет. Основной акцент в звучании сделан на низкие частоты. Верхи срезаны. Есть эффект объемной сцены.