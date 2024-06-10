Доступный и эффективный башенный кулер. Обзор PCCooler RZ400 V2 BK

А входит в комплект усиливающая пластина, опорные планки и набор винтов, крепежные скобы для вентилятора, тюбик с термопастой, удлинитель для кабеля, руководство пользователя.
В этой модели ожидаемо используется опрессовка, без дополнительной пайки. Пластины и трубки окрашены в черный цвет, это гальваническое покрытие с черным никелем.
Сверху декоративная крышка, состоящая из нескольких элементов, усложняя внешний вид и делая его эффектнее. Крепятся все элементы при помощи защелок.
Контакт с теплораспределительной крышкой процессора осуществляется по технологии прямого контакта. Поверхность ровная и хорошо отполирована. На ее верхней части дополнительное оребрение и пластина с прижимными винтами.
Комплектуется система вентилятором диаметром 120 мм с шириной 25 мм. Его скорость оборотов регулируется в диапазоне от 500 до 2200 оборотов. К радиатору крепится при помощи металлических скоб. На уголках нанесены антивибрационные накладки.
PCCooler RZ400 V2 устанавливался на материнскую плату с сокетом AM5. На этой платформе используется встроенная в плату усиливающая пластина, в нее закручиваются винты, а уже на нее опорные пластины.
Наносим комплектную термопасту на крышку процессора. Дальнейший монтаж проводится со снятым вентилятором, равномерно прижимаем при помощи двух винтов. Подключаем 4-пиновый разъем к материнской плате.
В сборе система не перекрывает ближайший слот оперативной памяти, не будет проблем с установкой высоких планок.
Тестирование велось с процессором AMD Ryzen 7 7800X3D. В максимальной нагрузке в помещении не превышала 80 градусов. Для этой платформы это хороший результат.
Замер уровня шума проводился в условиях открытого стенда на расстоянии 30 сантиметров. Для начала на 1200 оборотах.
И в тех же условиях на 2200 оборотах.