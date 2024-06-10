Доступный и эффективный башенный кулер. Обзор PCCooler RZ400 V2 BK

Тестируемое сегодня башенное охлаждение PCCooler RZ400 V2 рассчитано на отвод тепла от процессоров с TDP до 230 Вт. Он поддерживает все актуальные сокеты, включая Intel LGA1700 и AMD AM5. Помимо изучаемой нами версии в черном исполнении, есть также в белом, позволяя подобрать под общий сеттинг шасси и других компонентов.

PCCooler RZ400 V2 обзор

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона. На лицевой стороне изображение системы в сборе, с обратной детальные данные по техническим характеристикам. Внутри башня и вентилятор зафиксированы в пористый наполнитель, а комплектующие собраны в отдельной секции.

Внешний вид

А входит в комплект усиливающая пластина, опорные планки и набор винтов, крепежные скобы для вентилятора, тюбик с термопастой, удлинитель для кабеля, руководство пользователя.Односекционная конструкция с высотой 155 мм. Собрана из 50 пластин толщиной 0.4 мм и расстоянием 2 мм между ними, которые пронизывают четыре U-образные тепловые трубки диаметром 6 мм. Общая площадь рассеивания 7150 квадратных сантиметров.

В этой модели ожидаемо используется опрессовка, без дополнительной пайки. Пластины и трубки окрашены в черный цвет, это гальваническое покрытие с черным никелем.

Сверху декоративная крышка, состоящая из нескольких элементов, усложняя внешний вид и делая его эффектнее. Крепятся все элементы при помощи защелок.

Контакт с теплораспределительной крышкой процессора осуществляется по технологии прямого контакта. Поверхность ровная и хорошо отполирована. На ее верхней части дополнительное оребрение и пластина с прижимными винтами.

Комплектуется система вентилятором диаметром 120 мм с шириной 25 мм. Его скорость оборотов регулируется в диапазоне от 500 до 2200 оборотов. К радиатору крепится при помощи металлических скоб. На уголках нанесены антивибрационные накладки.

Сборка

PCCooler RZ400 V2 устанавливался на материнскую плату с сокетом AM5. На этой платформе используется встроенная в плату усиливающая пластина, в нее закручиваются винты, а уже на нее опорные пластины.

Наносим комплектную термопасту на крышку процессора. Дальнейший монтаж проводится со снятым вентилятором, равномерно прижимаем при помощи двух винтов. Подключаем 4-пиновый разъем к материнской плате.

В сборе система не перекрывает ближайший слот оперативной памяти, не будет проблем с установкой высоких планок.

Тесты

Тестирование велось с процессором AMD Ryzen 7 7800X3D. В максимальной нагрузке в помещении не превышала 80 градусов. Для этой платформы это хороший результат.

Замер уровня шума проводился в условиях открытого стенда на расстоянии 30 сантиметров. Для начала на 1200 оборотах.

И в тех же условиях на 2200 оборотах.

Итоги

PCCooler RZ400 V2 –эффективное башенное охлаждение для AMD и Intel процессоров. Аккуратное внешнее исполнение, термопаста в комплекте и простой монтаж, вентилятор с умеренным шумом на максимальных оборотах, совместимость с высокими планками оперативной памяти.