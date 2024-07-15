Тихий и эффективный двухсекционный кулер. Обзор и тесты PCCooler RZ620

Поставляется в коробке из плотного картона, оформленной в темной стилистике. На ее боковой гани подробная таблица с техническими характеристиками. Комплект включает монтажные пластины для разных платформ, усиливающую пластину, крепежные скобы, кабель с реобасом, различные винту, тюбик с термопастой, руководство пользователя.
Высота системы с установленными вентиляторами составляет 158 мм с шириной 130 мм. Для двухсекционной конструкции он не массивен, это упрощает монтаж и улучшает совместимость с корпусами различного типоразмера.
Тут два симметричных блока радиатора, набранные из 54 пластин каждый. Нижние шесть пластин меньше по ширине. Боковые стороны у пластин с вырезами, образующими пирамидки, снижая сопротивление воздуха. Общая площадь отвода тепла более 11000 квадратных сантиметров, что для таких габаритов похвально.
Для окраски пластин используется специальный состав, который не снижает теплоотдачу, сохраняя эффективность характерную для «чистого» металла.
Пронизывают блоки шесть U-образных медных трубок. Пластины на них напрессованы, дополнительная пайка не применяется. Они распределены по ширине в центральной части.
Основание медное с никелированным покрытием. Размеры контактной площадки составляют 42х38 мм. Поверхность с микрогравировкой, без шероховатостей.
Комплектуется PCCooler RZ620 двумя 113 мм вентиляторами. Серповидные лопасти в количестве 9 штук и гидродинамическим подшипником. Рамка со скосом по периметру, увеличивая объем прокачиваемого воздуха. На уголках нанесены антивибрацонные накладки.
Скорость вращения регулируется в диапазоне от 500 до 2200 оборотов в минуту. В комплекте есть реобас для совместного подключения, который снижает скорость вращения 2000 оборотами. Помимо двух комплектных есть возможность поставить третий вентилятор.
На них прижимаем и устанавливаем опорные пластины.
Наносим равномерно термопасту на теплораспределительную крышку процессора.
Дальнейший монтаж проводим со снятыми вентялторами. Прижимаем радиатор при помощи крестовой отвертки.
Останется установить и подключить вентиляторы. Тут они крепятся при помощи металлических скоб.
Исполнение радиатора, где шесть нижних пластин меньше по площади обеспечивает совместимость с высокими планками оперативной памяти.
Тестирование PCCooler RZ620 велось с процессором AMD Ryzen 7600. Нагрев проводили в условиях открытого стенда.
Для начала замер на минимальных оборотах на расстоянии 20 сантиметров.
Далее замер при максимальных оборотах, без использования реобаса.