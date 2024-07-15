Тихий и эффективный двухсекционный кулер. Обзор и тесты PCCooler RZ620

В рамках «Лаборатории» мы провели тестирование башенной системы охлаждения PCCooler RZ620. Двухсекционная конструкция с двумя вентиляторами, конструкция которого была тщательно продумана инженерами для повышения эффективности отвода тепла при низком уровне шума. Он поддерживает все актуальные сокеты AMD и Intel, заявленный TDP на уровне 265 Вт.

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона, оформленной в темной стилистике. На ее боковой гани подробная таблица с техническими характеристиками. Комплект включает монтажные пластины для разных платформ, усиливающую пластину, крепежные скобы, кабель с реобасом, различные винту, тюбик с термопастой, руководство пользователя.

Внешний вид

Основная конструкция и оба вентилятора окрашены преимущественно в строгий черный цвет. Тут минимум декора, только ограниченные по площади акцентные вставки по краям.

Высота системы с установленными вентиляторами составляет 158 мм с шириной 130 мм. Для двухсекционной конструкции он не массивен, это упрощает монтаж и улучшает совместимость с корпусами различного типоразмера.

Тут два симметричных блока радиатора, набранные из 54 пластин каждый. Нижние шесть пластин меньше по ширине. Боковые стороны у пластин с вырезами, образующими пирамидки, снижая сопротивление воздуха. Общая площадь отвода тепла более 11000 квадратных сантиметров, что для таких габаритов похвально.

Для окраски пластин используется специальный состав, который не снижает теплоотдачу, сохраняя эффективность характерную для «чистого» металла.

Пронизывают блоки шесть U-образных медных трубок. Пластины на них напрессованы, дополнительная пайка не применяется. Они распределены по ширине в центральной части.

Основание медное с никелированным покрытием. Размеры контактной площадки составляют 42х38 мм. Поверхность с микрогравировкой, без шероховатостей.

Комплектуется PCCooler RZ620 двумя 113 мм вентиляторами. Серповидные лопасти в количестве 9 штук и гидродинамическим подшипником. Рамка со скосом по периметру, увеличивая объем прокачиваемого воздуха. На уголках нанесены антивибрацонные накладки.

Сборка

Скорость вращения регулируется в диапазоне от 500 до 2200 оборотов в минуту. В комплекте есть реобас для совместного подключения, который снижает скорость вращения 2000 оборотами. Помимо двух комплектных есть возможность поставить третий вентилятор.Система поддерживает все актуальные платформы и все необходимое для монтажа, включая термопасту идет в комплекте. Мы проводили монтаж на AMD AM5 сокет, с ним в качестве усиливающей пластины для фиксации опорных планок используется штатная на материнской плате.

На них прижимаем и устанавливаем опорные пластины.

Наносим равномерно термопасту на теплораспределительную крышку процессора.

Дальнейший монтаж проводим со снятыми вентялторами. Прижимаем радиатор при помощи крестовой отвертки.

Останется установить и подключить вентиляторы. Тут они крепятся при помощи металлических скоб.

Исполнение радиатора, где шесть нижних пластин меньше по площади обеспечивает совместимость с высокими планками оперативной памяти.

Тесты

Тестирование PCCooler RZ620 велось с процессором AMD Ryzen 7600. Нагрев проводили в условиях открытого стенда.

Для начала замер на минимальных оборотах на расстоянии 20 сантиметров.

Далее замер при максимальных оборотах, без использования реобаса.

Итоги

PCCooler RZ620 – двухбашенный кулер с высокой эффективностью тепла и низким уровнем шума, совместимый с различными платформами и корпусами. Строгое внешнее исполнение, реобас и термопаста в комплекте, простой монтаж. В итоге получаем систему, которая успешно конкурирует и с более дорогими решениями.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".