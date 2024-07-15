Тихий и эффективный двухсекционный кулер. Обзор и тесты PCCooler RZ620

В рамках «Лаборатории» мы провели тестирование башенной системы охлаждения PCCooler RZ620. Двухсекционная конструкция с двумя вентиляторами, конструкция которого была тщательно продумана инженерами для повышения эффективности отвода тепла при низком уровне шума. Он поддерживает все актуальные сокеты AMD и Intel, заявленный TDP на уровне 265 Вт.

PCCooler RZ620

Комплектация

PCCooler RZ620

Поставляется в коробке из плотного картона, оформленной в темной стилистике. На ее боковой гани подробная таблица с техническими характеристиками. Комплект включает монтажные пластины для разных платформ, усиливающую пластину, крепежные скобы, кабель с реобасом, различные винту, тюбик с термопастой, руководство пользователя.

PCCooler RZ620

Внешний вид

Основная конструкция и оба вентилятора окрашены преимущественно в строгий черный цвет. Тут минимум декора, только ограниченные по площади акцентные вставки по краям.

PCCooler RZ620

Высота системы с установленными вентиляторами составляет 158 мм с шириной 130 мм. Для двухсекционной конструкции он не массивен, это упрощает монтаж и улучшает совместимость с корпусами различного типоразмера.

PCCooler RZ620

Тут два симметричных блока радиатора, набранные из 54 пластин каждый. Нижние шесть пластин меньше по ширине. Боковые стороны у пластин с вырезами, образующими пирамидки, снижая сопротивление воздуха. Общая площадь отвода тепла более 11000 квадратных сантиметров, что для таких габаритов похвально.

PCCooler RZ620

Для окраски пластин используется специальный состав, который не снижает теплоотдачу, сохраняя эффективность характерную для «чистого» металла.

PCCooler RZ620

Пронизывают блоки шесть U-образных медных трубок. Пластины на них напрессованы, дополнительная пайка не применяется. Они распределены по ширине в центральной части.

PCCooler RZ620

Основание медное с никелированным покрытием. Размеры контактной площадки составляют 42х38 мм. Поверхность с микрогравировкой, без шероховатостей.

PCCooler RZ620

Комплектуется PCCooler RZ620 двумя 113 мм вентиляторами. Серповидные лопасти в количестве 9 штук и гидродинамическим подшипником. Рамка со скосом по периметру, увеличивая объем прокачиваемого воздуха. На уголках нанесены антивибрацонные накладки.

PCCooler RZ620

Скорость вращения регулируется в диапазоне от 500 до 2200 оборотов в минуту. В комплекте есть реобас для совместного подключения, который снижает скорость вращения 2000 оборотами. Помимо двух комплектных есть возможность поставить третий вентилятор.

Сборка

Система поддерживает все актуальные платформы и все необходимое для монтажа, включая термопасту идет в комплекте. Мы проводили монтаж на AMD AM5 сокет, с ним в качестве усиливающей пластины для фиксации опорных планок используется штатная на материнской плате.

PCCooler RZ620

На них прижимаем и устанавливаем опорные пластины.

PCCooler RZ620

Наносим равномерно термопасту на теплораспределительную крышку процессора.

PCCooler RZ620

Дальнейший монтаж проводим со снятыми вентялторами. Прижимаем радиатор при помощи крестовой отвертки.

PCCooler RZ620

Останется установить и подключить вентиляторы. Тут они крепятся при помощи металлических скоб.

PCCooler RZ620

Исполнение радиатора, где шесть нижних пластин меньше по площади обеспечивает совместимость с высокими планками оперативной памяти.

PCCooler RZ620

Тесты

PCCooler RZ620

Тестирование PCCooler RZ620 велось с процессором AMD Ryzen 7600. Нагрев проводили в условиях открытого стенда.

PCCooler RZ620

Для начала замер на минимальных оборотах на расстоянии 20 сантиметров.

PCCooler RZ620

Далее замер при максимальных оборотах, без использования реобаса.

PCCooler RZ620

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorPCCooler RZ620 – двухбашенный кулер с высокой эффективностью тепла и низким уровнем шума, совместимый с различными платформами и корпусами. Строгое внешнее исполнение, реобас и термопаста в комплекте, простой монтаж. В итоге получаем систему, которая успешно конкурирует и с более дорогими решениями.
PCCooler RZ620 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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