Обзор PCcooler GI-CL240vc. Недорогая система водяного охлаждения

Тестируемая сегодня система жидкостного охлаждения PCcooler GI-CL240vc является одной из самых доступных из представленных в российских магазинах. Приобрести можно ее за 3300 рублей, при этом уровень заявленного TDP составляет 250 Вт. Поддерживает платформы Intel и AMD, а также фиксированную многоцветную подсветку. Тесты системы велись с процессором Intel Core i5-12600K.

PCcooler GI-CL240vc

Комплектация

PCcooler GI-CL240vc

Упакован в коробку из плотного картона с изображением системы в сборе. Комплект включает тюбик с термопастой, монтажные наборы под разные сокеты, переходник для подачи питания с MOLEX, два вида усиливающих пластин, инструкцию по сборке и два вентилятора.

PCcooler GI-CL240vc

Внешний вид

Выполнена система в закрытом контуре. Длина соединительных трубок 400 мм, идут с защитной нейлоновой оплеткой.

PCcooler GI-CL240vc

Радиатор выполнен из алюминия, окрашенного в черный цвет. Его толщина 27 мм. Пространство между каналами заполнены гофролентой.

PCcooler GI-CL240vc

Трубки к радиатору и помпе фиксируются в жестких фитингах. В местах соединения дополнительно обтянуты термоусадкой.

PCcooler GI-CL240vc

Два вентилятора с регулируемой скоростью вращения в диапазоне от 800 до 1600 оборотов в минуту. Создают максимальное давление до 2.36mm H20.

PCcooler GI-CL240vc

Лопасти и центральная часть выполнены из полупрозрачного пластика. Вся активная площадь подсвечивается. На моторный блок нанесена наклейка с логотипом бренда.

PCcooler GI-CL240vc

От каждого вентилятора отходит по одному кабелю с 4-пиновым PWM. Присутствует запас по длине и переходник на MOLEX или объединение в общую линию.

PCcooler GI-CL240vc

Водоблок у PCcooler GI-CL240vc в форме «шайбы». Используется 3-фазная помпа с низким уровнем шума. Керамическая ось и графеновая смазка.

PCcooler GI-CL240vc

Основание медное с системой микроканалов. Плоскость ровная, качество заводской обработки высокое.

PCcooler GI-CL240vc

На крышке подсвечиваемая по периметру зона и логотип бренда в центре. Как и у вентиляторов подсветка многоцветная. Эффект ее фиксированный, без возможности синхронизации.

Сборка

В комплекте есть все необходимое для проведения сборки и установки на актуальные сокеты Intel и AMD. Мы вели монтаж на плату с сокетом LGA-1700. Первоначально зафиксировали комплектные вентиляторе на радиаторе.

PCcooler GI-CL240vc

На внутреннюю сторону водоблока фиксируются металлические пластины, соответствующие выбранному сокету. Далее наносится термопаста на теплораспределительную крышку процессора. Остается равномерно прижать водоблок с помощью подпружиненных винтов к усиливающей пластине на обратной стороне материнской платы. В установленном виде не перекрывает силовую цепь на плате и ближайшие слоты оперативной памяти.

PCcooler GI-CL240vc

Тесты

Тестирование PCcooler GI-CL240vc велось с процессором Intel Core i5-12600K. Замер температуры в ходе синтетического нагрева велось в корпусе с закрытой боковой крышкой.

PCcooler GI-CL240vc

Intel Core i5-12600K - 4500 МГц

PCcooler GI-CL240vc

Intel Core i5-12600K - 5000 МГц

PCcooler GI-CL240vc

Замер шума

PCcooler GI-CL240vc

Итоги

PCcooler GI-CL240vc – недорогая система жидкостного охлаждения с закрытым контуром. Алюминиевый радиатор с толщиной 27 мм, водоблок с трехфазным двигателем, совместимость с актуальными процессорами AMD и Intel, термопаста в комплекте, трубки длиной 400 мм, фиксируемая многоцветная подсветка.
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