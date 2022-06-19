Обзор PCcooler GI-CL240vc. Недорогая система водяного охлаждения

Упакован в коробку из плотного картона с изображением системы в сборе. Комплект включает тюбик с термопастой, монтажные наборы под разные сокеты, переходник для подачи питания с MOLEX, два вида усиливающих пластин, инструкцию по сборке и два вентилятора.
Радиатор выполнен из алюминия, окрашенного в черный цвет. Его толщина 27 мм. Пространство между каналами заполнены гофролентой.
Трубки к радиатору и помпе фиксируются в жестких фитингах. В местах соединения дополнительно обтянуты термоусадкой.
Два вентилятора с регулируемой скоростью вращения в диапазоне от 800 до 1600 оборотов в минуту. Создают максимальное давление до 2.36mm H20.
Лопасти и центральная часть выполнены из полупрозрачного пластика. Вся активная площадь подсвечивается. На моторный блок нанесена наклейка с логотипом бренда.
От каждого вентилятора отходит по одному кабелю с 4-пиновым PWM. Присутствует запас по длине и переходник на MOLEX или объединение в общую линию.
Водоблок у PCcooler GI-CL240vc в форме «шайбы». Используется 3-фазная помпа с низким уровнем шума. Керамическая ось и графеновая смазка.
Основание медное с системой микроканалов. Плоскость ровная, качество заводской обработки высокое.
На крышке подсвечиваемая по периметру зона и логотип бренда в центре. Как и у вентиляторов подсветка многоцветная. Эффект ее фиксированный, без возможности синхронизации.
На внутреннюю сторону водоблока фиксируются металлические пластины, соответствующие выбранному сокету. Далее наносится термопаста на теплораспределительную крышку процессора. Остается равномерно прижать водоблок с помощью подпружиненных винтов к усиливающей пластине на обратной стороне материнской платы. В установленном виде не перекрывает силовую цепь на плате и ближайшие слоты оперативной памяти.