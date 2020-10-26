Обзор Palit GeForce RTX 3090 GamingPro OC (NED3090S19SB-132BA). Тесты видеокарты в 8К-разрешении

Выход флагманских видеокарт 30 серии от NVIDIA открыл путь в 8К-гейминг, который, к слову, остается недоступным в новых консолях Sony и Microsoft. Свое изучение мы начали с Palit GeForce RTX 3090 GamingPro OC, и этот тест проводили в паре с 8К-монитором, все игры в обзоре проверялись только в нем. В будущем мы вернемся к этой видеокарте и проведем сравнительное тестирование быстродействия в 4К.

Palit GeForce RTX 3090 GamingPro OC обзор

Из-за ограниченного количества видеокарт и повышенного спроса, который, судя по всему, не ожидали ключевые российские сети, весь объем был уже приобретен пользователями.

Комплектация

Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.Упакована в коробку, оформленную в космической тематике. На обратной стороне приведены общие данные и обращение с просьбой о подписке на официальные аккаунты в социальных сетях. Комплект включает переходник с двух 6-пиновых на один 8-пиновый разъем, держатель для видеокарты, набор винтов для ее установки, инструкцию

Внешний вид

В сравнении с 20-серией, система охлаждения ожидаемо претерпела изменения. И они явно стали плюсом не только по визуальной составляющей, но и эффективности отвода тепла.

Сохранена связка их трех вентиляторов. 95-миллиметровый типоразмер. Это фирменные TurboFan с двойным шарикоподшипником.

Кожух у нее пластиковый. На внешнюю сторону нанесена накладка под металл. В центре логотип игровой серии GamingPro.

Подсвечивается эта часть и по три линии сверху и снизу от центрального блока. Они могут работать как с общим эффектом свечения, так и выводить многоцветный эффект.

Подсветку будет видно только при вертикальном размещении в корпусе. В распространенном горизонтальном она скрыта от глаз.

Питание в Palit GeForce RTX 3090 GamingPro OC подается через связку из двух 8-пиновых разъемов. Выводить третий тут не стали. В сети мы встречали опасения по нагреву разъемов и кабелей при уменьшении количества. Здесь за время тестов не заметили проблем. Заявленный уровень TDP составляет 350 Вт. Для нее рекомендованы блоки питания мощностью от 750 Вт.

Обратная сторона с защитной пластиной. Как у референсной карты, часть площади представляет собой вентиляционную решетку в виде сот.

Нанесен схематичный декоративный рисунок. Логотипы GamingPro и GeForce RTX. Длина видеокарты составляет 294 мм. Высота 60 мм.

На панель разъемов выведены три DisplayPort и один HDMI. Поддерживается вывод контента в 8К-разрешении. Остальная площадь вентиляционная решетка. Занимает две планки расширения, но с учетом необходимости доступа воздуха к вентиляторам и высоты кожуха охлаждения, нужно будет оставлять соседние порты.

Для предотвращения провисания при установке в корпусе она комплектуется поддерживающей пластиной из оргстекла.

Карта сопровождается разъемом NV Link. Можно будет объединить две такие видеокарты с использованием технологии 2-way NVIDIA SLI.

Под радиатором находится двухсекционный массивный радиатор с медными трубками, распределенными по всей площади. Контакт осуществляется с графическим чипом, памятью и силовыми элементами.

Построена Palit GeForce RTX 3090 GamingPro OC на базе графического ядра GA102-300-A. Выполнено по 8 нм техпроцессу. Содержит оно 328 тензорных ядер, 10 496 шейдерных ALU и 82 RT-ядра.

Установлено 24 Гбайт графической памяти типа GDDR6X. Работает на частоте 19500 МГц. Это чипы от Micron.

16-фазная подсистема питания. Используются 50А силовые сборки. Два контроллера NCP81610. Вылетов из игр и проблем за время длительных тестов в высоком разрешении замечено не было.

Софт и разгон

С официального сайта для нее можно загрузить фирменный центр управления. Он дает опции мониторинга и разгона компонентов. С ее помощью мы смогли получить прибавку 500 МГц по памяти и 100 МГц по ядру.

Тесты Palit GeForce RTX 3090 GamingPro OC

Температура

Шум

FireStrike Extreme

TimeSpy

3DMark

Тесты в играх Palit GeForce RTX 3090 GamingPro OC

Battlefield V 8K: Palit GeForce RTX 3090 GamingPro OC

World of Tanks 8K: Palit GeForce RTX 3090 GamingPro OC

Far Cry New Dawn 8K: Palit GeForce RTX 3090 GamingPro OC

Metro Exodus 8K: Palit GeForce RTX 3090 GamingPro OC

Batman: Arkham Knight 8K: Palit GeForce RTX 3090 GamingPro OC

Rise of Tomb Raider 8K: Palit GeForce RTX 3090 GamingPro OC

Итоги по Palit GeForce RTX 3090 GamingPro OC

Palit GeForce RTX 3090 GamingPro OC – видеокарта флагманского уровня, позволяющая играть в 8К-разрешении и 4K с высокой частотой кадров. Она же позволяет получить заметную прибавку при 3D-рендере и обработке видеоконтента в таких программах, как Adobe Premier. Тестируемая видеокарта от Palit продемонстрировала высокую эффективность установленной системы охлаждения и стабильную работу при продолжительной нагрузке.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".