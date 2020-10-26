Обзор Palit GeForce RTX 3090 GamingPro OC (NED3090S19SB-132BA). Тесты видеокарты в 8К-разрешении

Выход флагманских видеокарт 30 серии от NVIDIA открыл путь в 8К-гейминг, который, к слову, остается недоступным в новых консолях Sony и Microsoft. Свое изучение мы начали с Palit GeForce RTX 3090 GamingPro OC, и этот тест проводили в паре с 8К-монитором, все игры в обзоре проверялись только в нем. В будущем мы вернемся к этой видеокарте и проведем сравнительное тестирование быстродействия в 4К.

Palit GeForce RTX 3090 GamingPro OC

Из-за ограниченного количества видеокарт и повышенного спроса, который, судя по всему, не ожидали ключевые российские сети, весь объем был уже приобретен пользователями.

Palit GeForce RTX 3090 GamingPro OC обзор

Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Упакована в коробку, оформленную в космической тематике. На обратной стороне приведены общие данные и обращение с просьбой о подписке на официальные аккаунты в социальных сетях. Комплект включает переходник с двух 6-пиновых на один 8-пиновый разъем, держатель для видеокарты, набор винтов для ее установки, инструкцию

Palit GeForce RTX 3090 GamingPro OC

Внешний вид

В сравнении с 20-серией, система охлаждения ожидаемо претерпела изменения. И они явно стали плюсом не только по визуальной составляющей, но и эффективности отвода тепла.

Palit GeForce RTX 3090 GamingPro OC

Сохранена связка их трех вентиляторов. 95-миллиметровый типоразмер. Это фирменные TurboFan с двойным шарикоподшипником.

Palit GeForce RTX 3090 GamingPro OC

Кожух у нее пластиковый. На внешнюю сторону нанесена накладка под металл. В центре логотип игровой серии GamingPro.

Palit GeForce RTX 3090 GamingPro OC

Подсвечивается эта часть и по три линии сверху и снизу от центрального блока. Они могут работать как с общим эффектом свечения, так и выводить многоцветный эффект.

Palit GeForce RTX 3090 GamingPro OC

Подсветку будет видно только при вертикальном размещении в корпусе. В распространенном горизонтальном она скрыта от глаз.

Palit GeForce RTX 3090 GamingPro OC

Питание в Palit GeForce RTX 3090 GamingPro OC подается через связку из двух 8-пиновых разъемов. Выводить третий тут не стали. В сети мы встречали опасения по нагреву разъемов и кабелей при уменьшении количества. Здесь за время тестов не заметили проблем. Заявленный уровень TDP составляет 350 Вт. Для нее рекомендованы блоки питания мощностью от 750 Вт.

Palit GeForce RTX 3090 GamingPro OC

Обратная сторона с защитной пластиной. Как у референсной карты, часть площади представляет собой вентиляционную решетку в виде сот.

Palit GeForce RTX 3090 GamingPro OC

Нанесен схематичный декоративный рисунок. Логотипы GamingPro и GeForce RTX. Длина видеокарты составляет 294 мм. Высота 60 мм.

Palit GeForce RTX 3090 GamingPro OC

На панель разъемов выведены три DisplayPort и один HDMI. Поддерживается вывод контента в 8К-разрешении. Остальная площадь вентиляционная решетка. Занимает две планки расширения, но с учетом необходимости доступа воздуха к вентиляторам и высоты кожуха охлаждения, нужно будет оставлять соседние порты.

Palit GeForce RTX 3090 GamingPro OC

Для предотвращения провисания при установке в корпусе она комплектуется поддерживающей пластиной из оргстекла.

Palit GeForce RTX 3090 GamingPro OC

Карта сопровождается разъемом NV Link. Можно будет объединить две такие видеокарты с использованием технологии 2-way NVIDIA SLI.

Palit GeForce RTX 3090 GamingPro OC

Под радиатором находится двухсекционный массивный радиатор с медными трубками, распределенными по всей площади. Контакт осуществляется с графическим чипом, памятью и силовыми элементами.

Palit GeForce RTX 3090 GamingPro OC

Построена Palit GeForce RTX 3090 GamingPro OC на базе графического ядра GA102-300-A. Выполнено по 8 нм техпроцессу. Содержит оно 328 тензорных ядер, 10 496 шейдерных ALU и 82 RT-ядра.

Palit GeForce RTX 3090 GamingPro OC

Установлено 24 Гбайт графической памяти типа GDDR6X. Работает на частоте 19500 МГц. Это чипы от Micron.

Palit GeForce RTX 3090 GamingPro OC

16-фазная подсистема питания. Используются 50А силовые сборки. Два контроллера NCP81610. Вылетов из игр и проблем за время длительных тестов в высоком разрешении замечено не было.

Palit GeForce RTX 3090 GamingPro OC

Софт и разгон

С официального сайта для нее можно загрузить фирменный центр управления. Он дает опции мониторинга и разгона компонентов. С ее помощью мы смогли получить прибавку 500 МГц по памяти и 100 МГц по ядру.

Palit GeForce RTX 3090 GamingPro OC

Тесты Palit GeForce RTX 3090 GamingPro OC

Температура

Palit GeForce RTX 3090 GamingPro OC

Шум

Palit GeForce RTX 3090 GamingPro OC

FireStrike Extreme

Palit GeForce RTX 3090 GamingPro OC

TimeSpy

Palit GeForce RTX 3090 GamingPro OC

3DMark

Palit GeForce RTX 3090 GamingPro OC

Тесты в играх Palit GeForce RTX 3090 GamingPro OC

Battlefield V 8K: Palit GeForce RTX 3090 GamingPro OC

Palit GeForce RTX 3090 GamingPro OC

World of Tanks 8K: Palit GeForce RTX 3090 GamingPro OC

Palit GeForce RTX 3090 GamingPro OC

Far Cry New Dawn 8K: Palit GeForce RTX 3090 GamingPro OC

Palit GeForce RTX 3090 GamingPro OC

Metro Exodus 8K: Palit GeForce RTX 3090 GamingPro OC

Palit GeForce RTX 3090 GamingPro OC

Batman: Arkham Knight 8K: Palit GeForce RTX 3090 GamingPro OC

Palit GeForce RTX 3090 GamingPro OC

Rise of Tomb Raider 8K: Palit GeForce RTX 3090 GamingPro OC

Palit GeForce RTX 3090 GamingPro OC

Итоги по Palit GeForce RTX 3090 GamingPro OC

Золото. Выбор редакции MegaObzorPalit GeForce RTX 3090 GamingPro OC – видеокарта флагманского уровня, позволяющая играть в 8К-разрешении и 4K с высокой частотой кадров. Она же позволяет получить заметную прибавку при 3D-рендере и обработке видеоконтента в таких программах, как Adobe Premier. Тестируемая видеокарта от Palit продемонстрировала высокую эффективность установленной системы охлаждения и стабильную работу при продолжительной нагрузке.
Palit GeForce RTX 3090 GamingPro OC получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы Palit GeForce RTX 3090 GamingPro OC
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