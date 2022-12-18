Обзор Panda Punch. Пиксельный платформер-головоломка…

Пару дней назад стартовала игра Panda Punch от разработчиков из Ninja Rabbit. Это платформер-головоломка с 58 уровнями, ловушками, разнообразными врагами и секретами. Вышла она на консолях прошлого и текущего поколений, портативной Nintendo Switch и ПК.

Мы ее изучали на Playstation 5 с получением платинового трофея, который в данном проекте требует прохождения только 30% игры и после него остается большая часть уровней и три босса.

Сюжет

Сюжет здесь не замысловатый, игроку предлагается в очередной раз спасти мир. В этот раз это будет вымышленная сказочная локация, на которую напали разнообразные роботы. Главным героем выступает красная панда с бионической лапой.

Это остров, состоящий из нескольких отдельных зон, состоящий в целом из 58 уровней. Между ними предлагается последовательно перемещаться, как фишка по карте в настольных играх.

Сочетаются несколько стилей оформления. Это лес, горы, пещеры и джунгли. Выполнено все в пиксельном стиле. Внешнее исполнение Panda Punch нам понравилось, не малую часть в это вносить ностальгия.

Геймплей

При появлении в локации от игрока требуется пройти до точки выхода, на пути будут ждать платформы, перемещаемые блоки, ловушки и враги. С каждым уровнем сложность загадок будет возрастать, но в целом с ними разобраться не сложно. Сам процесс не надоедает, от уровня к уровню набор загадок и действий меняется.

После первого босса герой получает новые умения. Как пример, вместо того чтобы толкать кубики и блоки, появляется возможность их переносить. И так в ходе прохождения будут разблокироваться разные умения.

Собираемые же монеты на уровне и секретные медали можно будет потратить на улучшения в магазине. Можно выбирать между увеличением количества жизней и наносимым уроном. Количество ресурсов ограничено, прокачать все и сразу не получится, нужно подбирать направление под стиль игры.

Итоги

Panda Punch – платформер-головоломка с пиксельной графикой и чиптюновым звуком, позволяющий скрасить пару вечеров с прохождением разнообразных локаций, решением загадок и вызовом при борьбе с одним из четырех боссов. Бонусом можно в течение 1.5-2 часов получить платиновый трофей, который тут будет получен после успешной битвы с первым боссом, и не является финалом для дальнейшего прохождения.