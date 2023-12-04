Театр с бумажными актерами для PS5 VR2. Обзор Paper Beast ENHANCED EDITION

Несколькими годами ранее владельцы первого шлема PS VR получили возможность поиграть в Paper Beast, проведя бумажных животных через пустыню. Не так давно студия выпустила версию ENHANCED EDITION под новое поколение PS VR2 и доступное на PlayStation 5. Отметим также, что игру теперь можно пройти и без наличия шлема, у нее два варианта отображения картинки.

Оригинал в свое время пропустил, даже несмотря на то что она попала в раздачу, сейчас же появилась возможность вернуться к этому опыту и игра была пройдена до получения платинового трофея. Для него здесь потребуется прохождение сюжета, выполнения ряда ситуативных действий и изучения местной песочницы.

Эта игра не похожа на игры, которые ранее были пройдены в шлеме виртуальной реальности. Здесь необычный геймплей и повествование, да и сам мир построен уникален. Игрок выступает в роли создателя или даже божества, перед которым ставится задача провести животных через пустыню, разделенную на восемь глав. Каждая из них дополнительно делится еще на несколько зон с последующей возможностью вернуться в выбранную. Хотя вариативности в сюжетной линии здесь нет, необходимо найти путь, освободив от препятствий на пути.

Как можно догадаться по названию, населяют игровой мир бумажные звери. Знакомство с первым начинается в самом начале игры. Большинство животных мирные, но есть и хищники, которые в качестве цели для охоты выбирают местных травоядных. В некоторых участках особенности поведения могут использоваться для решения поставленной загадки. Выглядят эти существа интересно, погружая в виртуальным мир. А за счет разницы в поведении создается общая целостность происходящего. Хотя можно придраться можно к тому что здесь нет внятного повествования.

Разнообразия в решении задач достаточно. Где-то нужно приманить мирных существ с помощью корма, где-то привязать для перемещения предметов к воздушному змею, а в одно переместить, сопротивляющихся верту животных, с помощью черепахи с детенышами.

Второй составляющей Paper Beast является режим песочницы в которой игрок сможет из небольшого участка пустыни создать собственный мир, используя набор предметов, животных и погодных явлений, которые будут разблокированы в основной сюжетной истории. Здесь можно наблюдать за особенностями поведения насекомых и животных, а также посмотреть как развиваются растения. Но проблема всего этого то что все это бесмысленно, попробовав раз возвращаться сюда стимула нет и нет целостности с основной сюжетной историей.

Paper Beast ENHANCED EDITION обзор

Итоги

Возросший уровень быстродействия позволил не жертвовать качеством графики, но в остальном это уже это знакомый проект, который и с учетом ранней покупки оригинала потребуется купить за полный ценник. Если же это не брать в расчет, это интересный опыт со шлемом виртуальной реальности.