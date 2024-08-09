Порт 2D-аркады с TurboGrafx-16. Обзор игры Parasol Stars: The Story of Bubble Bobble III

Игра Parasol Stars малоизвестный проект среди тех кто застал эпоху 8-битных консолей или увлекается ретро. Выходила игра на экзотичной консоли TurboGrafx-16. Не так давно Ratalaika выпустила третью часть этой игры Rainbow Islands. В которой игроку предлагается отправиться в яркое путешествие с братьями Бобби и Бабби для спасения соседних планет от зла. Для этого они будут использовать зонтики и магию.

Посетят они сразу восемь различных миров. Хотя будем честны, сюжет тут далеко на заднем плане, это путешествие идет без лишних слов, ознакомительных роликов и объяснения того что происходит. Освободили одну планету, бегом на следующую. Разнообразие в эту рутину внесет разное тематическое управление и не приедающийся саундтрек.

Это 2D-платформер, одновременно веселый и простой. Вместо пузырей главный герой использует зонтик, выполняющий функцию щита и наступательного оружия. Большую часть времени игрок будет прыгать и перемещаться по платформам, используя этот же зонтик. При этом стимулируется повторное перепрохождение с запоминанием расположения противников и построения площадок на уровне. Быстрее и лучше – больше очков.

Дополнительно к зонтику на уровнях можно найти ботинки, динамик и шарики. Они появляются после выполнения определенных действий. Также есть магические стихии – звезда, огонь, молния и вода. Собрав пять таких магических капель одного типа можно будет активировать суперудар. Все это при кажущейся простоте управления стимулирует продумывание стратегии движения и применения.

Мы не зря упоминали вначале двух братьев, тут есть возможность поиграть с другом на одном экране. Но есть много мелких недоработок по его реализации, ухудшающих впечатления от такого изучения. Предусмотрели возможность загрузить полученный результат в онлайн таблицы. Куда же без секретов и скрытых дверей, тут тоже это есть. Доступно два секретных мира. А также хорошая и плохая концовка.

Как в других игр от Ratalaika тут есть возможность сохранения, перемотки, доступно несколько фильтров и шейдеров. Доступен улучшенный режим движения и схема элементов управления с 1991 года. Для тех кто любит хардкор – аркадный режим с уменьшенной до одной жизнь и без возможности включить читы.

Особенности

Громкое возвращение франшизы Bubble Bobble;

Загадочный набор врагов, каждый из которых обладает уникальными способностями;

Режим для 2 игроков: двойное веселье с Bubby и Bobby!

Ослепительные зонтики с магическими силами;

Множество бонусов;

8 миров для сохранения, плюс 2 разблокируемых!

Параметры качества жизни, такие как сохранение состояний и возможность перемотки игрового процесса

Parasol Stars: The Story of Bubble Bobble III удалось удачно и аккуратно портировать с малораспостраненной игровой консоли, позволив опробовать проект широкой аудитории геймеров. Не устроить может короткий тайминг общего прохождения, а также неудобная реализация мультиплеера.