Надежные и быстрые вентиляторы для корпуса и радиатора. Обзор PentaWave PF-P12E PWM

Провели тестирование вентиляторов PentaWave PF-P12E PWM с двойным подшипником и другими конструктивными решениями, призванными снизить уровень шума и увеличить ресурс службы. Они могут использоваться как корпусные или ставится на радиатор жидкостного охлаждения. Сопровождаются 4-летней гарантией.

Комплектация

Поставляется в компактной коробке с темным оформлением. Тут описаны особенности исполнения и технические характеристики. Комплект включает винты, саморезы, удлинительный кабель, документацию.

PentaWave PF-P12E PWM обзор

Внешний вид

Строгое внешнее исполнение, которое подойдет под стиль разных корпусов. Основная часть выполнена из пластика, по углам нанесены прорезиненные накладки.

Обращает внимание на себя большой вес, составляет он тут 225 граммов. Габаритная крышка двигателя по центру, под которой скрывается группа магнитов. В конструкции девять лопастей с насечками, которые призваны улучшить аэродинамику.

Установлен подшипник Dual NMB Ball Bearing. Скорость оборотов регулируется в диапазоне от 500 до 3000 оборотов в минуту.

Подключается при помощи кабеля длиной 15 сантиметров с возможностью последовательного соединения другого вентилятора. Такая длина упростит аккуратную укладку, а по необходимости использовать комплектный удлинитель.

Вместе с вентилятором владелец получает помимо обычных саморезов еще винты, которые сопровождаются гайками. Можно будет использовать винты как для радиатора, так и стенки корпуса.

Тесты

1000 оборотов в минуту

Замер уровня шума PentaWave PF-P12E PWM проводили на скорости 1000, 1500 и 3000 оборотов в минуту на расстоянии 20 сантиметров.

1500 оборотов в минуту

3000 оборотов в минуту

Итоги

PentaWave PF-P12E PWM –надежные вентиляторы с высоким уровнем производительности и умеренным уровнем шума. Отличный вариант для использования как в качестве корпусных, а также для апгрейда жидкостной системы охлаждения с повышением ее эффективности отвода тепла и снижения уровня шума.