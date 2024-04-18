Надежные и быстрые вентиляторы для корпуса и радиатора. Обзор PentaWave PF-P12E PWM

Провели тестирование вентиляторов PentaWave PF-P12E PWM с двойным подшипником и другими конструктивными решениями, призванными снизить уровень шума и увеличить ресурс службы. Они могут использоваться как корпусные или ставится на радиатор жидкостного охлаждения. Сопровождаются 4-летней гарантией.

PentaWave PF-P12E PWM

Комплектация

PentaWave PF-P12E PWM

Поставляется в компактной коробке с темным оформлением. Тут описаны особенности исполнения и технические характеристики. Комплект включает винты, саморезы, удлинительный кабель, документацию.

PentaWave PF-P12E PWM

PentaWave PF-P12E PWM обзор

Внешний вид

PentaWave PF-P12E PWM

Строгое внешнее исполнение, которое подойдет под стиль разных корпусов. Основная часть выполнена из пластика, по углам нанесены прорезиненные накладки.

PentaWave PF-P12E PWM

Обращает внимание на себя большой вес, составляет он тут 225 граммов. Габаритная крышка двигателя по центру, под которой скрывается группа магнитов. В конструкции девять лопастей с насечками, которые призваны улучшить аэродинамику.

PentaWave PF-P12E PWM

Установлен подшипник Dual NMB Ball Bearing. Скорость оборотов регулируется в диапазоне от 500 до 3000 оборотов в минуту.

PentaWave PF-P12E PWM

Подключается при помощи кабеля длиной 15 сантиметров с возможностью последовательного соединения другого вентилятора. Такая длина упростит аккуратную укладку, а по необходимости использовать комплектный удлинитель.

PentaWave PF-P12E PWM

Вместе с вентилятором владелец получает помимо обычных саморезов еще винты, которые сопровождаются гайками. Можно будет использовать винты как для радиатора, так и стенки корпуса.

PentaWave PF-P12E PWM

Тесты

Замер уровня шума PentaWave PF-P12E PWM проводили на скорости 1000, 1500 и 3000 оборотов в минуту на расстоянии 20 сантиметров.

1000 оборотов в минуту

PentaWave PF-P12E PWM

1500 оборотов в минуту

PentaWave PF-P12E PWM

3000 оборотов в минуту

PentaWave PF-P12E PWM

Итоги

PentaWave PF-P12E PWM –надежные вентиляторы с высоким уровнем производительности и умеренным уровнем шума. Отличный вариант для использования как в качестве корпусных, а также для апгрейда жидкостной системы охлаждения с повышением ее эффективности отвода тепла и снижения уровня шума.
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