Надежные и быстрые вентиляторы для корпуса и радиатора. Обзор PentaWave PF-P12E PWM

Поставляется в компактной коробке с темным оформлением. Тут описаны особенности исполнения и технические характеристики. Комплект включает винты, саморезы, удлинительный кабель, документацию.
Строгое внешнее исполнение, которое подойдет под стиль разных корпусов. Основная часть выполнена из пластика, по углам нанесены прорезиненные накладки.
Обращает внимание на себя большой вес, составляет он тут 225 граммов. Габаритная крышка двигателя по центру, под которой скрывается группа магнитов. В конструкции девять лопастей с насечками, которые призваны улучшить аэродинамику.
Установлен подшипник Dual NMB Ball Bearing. Скорость оборотов регулируется в диапазоне от 500 до 3000 оборотов в минуту.
Подключается при помощи кабеля длиной 15 сантиметров с возможностью последовательного соединения другого вентилятора. Такая длина упростит аккуратную укладку, а по необходимости использовать комплектный удлинитель.
Вместе с вентилятором владелец получает помимо обычных саморезов еще винты, которые сопровождаются гайками. Можно будет использовать винты как для радиатора, так и стенки корпуса.