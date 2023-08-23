Заявка на лучший воздушный кулер. Обзор и тесты PentaWave Z06D

Тестируемая сегодня система охлаждения процессора PentaWave Z06D успела наделать шума еще до своего появления на российском рынке. Эта модель в ходе первых тестов продемонстрировала эффективный отвод тепла от процессоров с TDP превышающим 300 Вт. Это двухбашенная конструкция с шестью 6-мм тепловыми трубками и медным основанием, выполненная с применением пайки в местах соединения пластин и трубок, сопровождаемая 5-летней гарантией и поддерживающая все актуальные сокеты.

PentaWave Z06D

Комплектация

Поставляется кулер в габаритной коробке с подробной информацией по характеристикам и особенностям исполнения. Внутреннее пространство заполнено вспененным полиэтиленом, предотвращающим появление повреждений при транспортировке.

PentaWave Z06D

Комплект включает тюбик с термопастой PentaWave P7 (7,4 Вт/м°К), различные крепежные элементы, усиливающие пластины под разные типы сокетов, скобы для вентиляторов, прижимные пластины, а также руководство пользователя.

PentaWave Z06D

PentaWave Z06D обзор

Внешний вид

Данная система помимо изучаемой нами в черном исполнении, также доступна в белом. Внешний вид у нее выдержанный, без броских элементов в оформлении.

PentaWave Z06D

Для покраски используется специальный порошковый состав, который не ухудшает отвод тепла. Сами же пластины дополнительно никелированы.

PentaWave Z06D

Высота системы в сборе составляет 158 мм. Это двухбашенная конструкция из симметрично расположенных секций. Состоит каждый из 58 алюминиевых пластин толщиной 0.4 мм. Расстояние между пластинами составляет 1.7 мм.

PentaWave Z06D

По торцам для увеличения эффективности продувки есть вырезы в виде зубцов с канавками по всей длине.

PentaWave Z06D

Общая площадь отвода тепла составляет 11 057 квадратных сантиметров. Пронизывают пластины шесть тепловых трубок диаметром 6 мм. Распределены они вдоль всей длины радиаторов.

PentaWave Z06D

Отметим, не часто встречаемую, пропайку пластин к радиатору. Это дополнительно повысит эффективность отвода тепла.

PentaWave Z06D

Концы трубок у PentaWave Z06D запаяны и закрыты цельной металлической пластиной со штампованным узором по краям.

PentaWave Z06D

В районе основания они опрессовны. Сами трубки плотно прилегают к основанию, без видимых зазоров. Площадь контактной поверхности составляет 40 на 41 мм. Оно медное с высоким качеством полировки.

PentaWave Z06D

Система комплектуется двумя вентиляторами PentaWave PF-K12B с регулируемой скоростью вращения в диапазоне от 600 до 1950 оборотов в минуту. Они создают давление 2.21 мм H2O.

PentaWave Z06D

Как и основная часть конструкции окрашены в черный цвет. На боковых сторонах есть рисунок, повторяющий стиль рисунка на верхней пластине радиатора.

PentaWave Z06D

Все четыре уголка с антивибрационными накладками. Крепятся они при помощи стальных скоб. Подключаются при помощи кабеля с 4-пиновым коннектором, предусмотрена возможность последовательного соединения к одному разъему на материнской плате.

Сборка

PentaWave Z06D поддерживает сокеты Intel LGA 1700, 1200, 115x, 20xx и AMD AM4, AM5. Монтаж вели на плату с сокетом LGA1700. Первым шагом установили усиливающую пластину из металла.

PentaWave Z06D

К ней через пластиковые проставки соединяется опорная пластина.

PentaWave Z06D

Наносим термопасту, напомним, что тюбик с качественной пастой идет в комплекте.

PentaWave Z06D

Для прижима конструкции потребуется снять вентиляторы. Нужна будет крестовая отвертка.

PentaWave Z06D

После этого останется установить два вентилятора и подключить их к материнской плате.

PentaWave Z06D

Исполнение этой башни позволяет устанавливать оперативную память высотой 44 мм.

PentaWave Z06D

Тесты

Тестирование вели с процессором Intel Core i5-12400. Для начала приведем данные по температуре в режиме синтетического нагрева CPU+FPU с AIDA64.

PentaWave Z06D

На расстоянии 20 сантиметров в режиме штатной нагрузки уровень шума составляет 35.7 дБ.

PentaWave Z06D

При синтетической нагрузке с максимальной скоростью вращения не поднимался выше 38 дБ.

PentaWave Z06D

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorPentaWave Z06D – эффективная и тихая двухсекционная башня, обеспечивающая стабильную работу топовых процессоров Intel и AMD. Простой монтаж, качественная термопаста в комплекте, строгое внешнее исполнение, низкий уровень шума в нагрузке, хорошая эффективность отвода тепла на малых оборотах. Из ограничений сложности с монтажом планок оперативной памяти с высокими радиаторами.
PentaWave Z06D получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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