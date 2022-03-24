Обзор Philips 222B9T. Интерактивный дисплей со SmoothTouch

Ее широкое основание дает устойчивое размещение при разных уровнях наклона рабочей поверхности. А здесь это как традиционное вертикальное размещение с разными углами, так и горизонтальное. Регулировка проходит плавно.
При этом касание пальцами по поверхности экрана не раскачивает его и не приводит к опрокидыванию. Помимо нее сохранили и совместимость с VESA-совместимым кронштейном.
Philips 222B9T позволяет подключить источники сигнала со всеми распространёнными типами разъемов: HDMI, DisplayPort, DVI-D и VGA. Напомним, в комплекте есть сразу три разных кабеля.
Также на панели разъемов находится USB-хаб с двумя скоростными разъемами. Его подключение обязательно для работы сенсорного управления. К самим разъемам можно будет подключить рабочую периферию или зарядить смартфон (поддерживает быструю зарядку).
После монтажа панель разъемов закрывается защитной пластиковой заглушкой. Она упрощает аккуратный монтаж интерфейсных и питающих кабелей.
Не требуется подключение дополнительной акустики. Интегрирована пара динамиков по 2 Вт каждый. Они позволят воспроизводить мультимедийный контент.
С учетом того, что монитор ориентирован и на эксплуатацию в публичном пространстве, у него есть отверстие замка Kensington, усложняющего кражу. Также его лицевая панель защищена от воды и пыли, соответствуя требованиям класса IP65.
Оснащается матрицей с диагональю 21.5 дюйма. Разрешение 1920х1080 пикселей. Матрица TN с частотой обновления 60 Гц.
Используемый в Philips 222B9T сенсорный слой распознает до 10 одновременных касаний. Это как пальцевые касания, так и комплектный стилус. С последним работать удобнее, не остаются следы пальцев.
Уровень максимальной яркости 250 кд/м2. Его эксплуатацию мы вели в условиях офиса для выполнения типовых рабочих задач. Возможности сенсорного управления использовали при просмотре презентаций.
Цветовой охват пространства NTSC на уровне 72%, для пространства Adobe RGB он составляет 74%.
Управление интерфейсом проходит с помощью механических кнопок, расположенных на нижней грани. Для удобства маркировка по ним нанесена на лицевую сторону.
Есть меню с подробными настройками. В них можно изменить параметры выводимого изображения. Включение технологии LowBlue.
Изменяется громкость встроенной акустики. Выбирается один из цветовых профилей. Меняется язык интерфейса.
Philips 222B9T - 242 cd/m2
Philips 222B9T - 0.31cd/m2
Philips 222B9T –6758K
Задержка, светлые тона – 10.4ms