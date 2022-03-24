Обзор Philips 222B9T. Интерактивный дисплей со SmoothTouch

В центре внимания сегодня интерактивный монитор Philips 222B9T с поддержкой технологии SmoothTouch. Заключается она в использовании сенсорного управления с распознаванием 10 касаний и плавным откликом на действия со стороны пользователей. Использоваться этот монитор может как в профессиональном сегменте (школа, магазин, офис, отель и др.), так и в домашней эксплуатации, предлагая уникальные возможности по взаимодействию с интерфейсом в приложениях и играх.

Philips 222B9T

Комплектация

Упакован в коробку из плотного картона со схематичным изображением и данными по ключевым особенностям. Комплект включает кабели для подключения источника сигнала (HDMI, VGA, DisplayPort), USB-кабель, стилус, аудиокабель, блок питания с силовым кабелем, заглушку для интерфейсной панели.

Philips 222B9T

Внешний вид

Подставка изначально зафиксирована на корпусе монитора. Он сразу готов к эксплуатации.

Philips 222B9T

Ее широкое основание дает устойчивое размещение при разных уровнях наклона рабочей поверхности. А здесь это как традиционное вертикальное размещение с разными углами, так и горизонтальное. Регулировка проходит плавно.

Philips 222B9T

При этом касание пальцами по поверхности экрана не раскачивает его и не приводит к опрокидыванию. Помимо нее сохранили и совместимость с VESA-совместимым кронштейном.

Philips 222B9T

Philips 222B9T позволяет подключить источники сигнала со всеми распространёнными типами разъемов: HDMI, DisplayPort, DVI-D и VGA. Напомним, в комплекте есть сразу три разных кабеля.

Philips 222B9T

Также на панели разъемов находится USB-хаб с двумя скоростными разъемами. Его подключение обязательно для работы сенсорного управления. К самим разъемам можно будет подключить рабочую периферию или зарядить смартфон (поддерживает быструю зарядку).

Philips 222B9T

После монтажа панель разъемов закрывается защитной пластиковой заглушкой. Она упрощает аккуратный монтаж интерфейсных и питающих кабелей.

Philips 222B9T

Не требуется подключение дополнительной акустики. Интегрирована пара динамиков по 2 Вт каждый. Они позволят воспроизводить мультимедийный контент.

Philips 222B9T

С учетом того, что монитор ориентирован и на эксплуатацию в публичном пространстве, у него есть отверстие замка Kensington, усложняющего кражу. Также его лицевая панель защищена от воды и пыли, соответствуя требованиям класса IP65.

Philips 222B9T

Оснащается матрицей с диагональю 21.5 дюйма. Разрешение 1920х1080 пикселей. Матрица TN с частотой обновления 60 Гц.

Philips 222B9T

Используемый в Philips 222B9T сенсорный слой распознает до 10 одновременных касаний. Это как пальцевые касания, так и комплектный стилус. С последним работать удобнее, не остаются следы пальцев.

Philips 222B9T

Уровень максимальной яркости 250 кд/м2. Его эксплуатацию мы вели в условиях офиса для выполнения типовых рабочих задач. Возможности сенсорного управления использовали при просмотре презентаций.

Philips 222B9T

Цветовой охват пространства NTSC на уровне 72%, для пространства Adobe RGB он составляет 74%.

Philips 222B9T

Управление интерфейсом проходит с помощью механических кнопок, расположенных на нижней грани. Для удобства маркировка по ним нанесена на лицевую сторону.

Настройки

Philips 222B9T

Есть меню с подробными настройками. В них можно изменить параметры выводимого изображения. Включение технологии LowBlue.

Philips 222B9T

Изменяется громкость встроенной акустики. Выбирается один из цветовых профилей. Меняется язык интерфейса.

Philips 222B9T

Тесты

Яркость максимальная

Philips 222B9T - 242 cd/m2

Яркость минимальная

Philips 222B9T - 0.31cd/m2

Температура цвета

Philips 222B9T –6758K
Результат хороший с учетом невысокой стоимости этой модели. Подходит для любительской обработки фотографий и решения типовых задач. В настройках есть несколько предустановок: КИНО, СПОРТ и др.

Задержка Philips 222B9T

Задержка, светлые тона – 10.4ms
Задержка, темные тона – 18.5ms

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorPhilips 222B9T – удачное решение для использования на кассе магазина, ресепшене в отеле и других местах, которые предполагают взаимодействие с интерфейсом со стороны сотрудников или посетителей. Сенсорное управление, защищенная лицевая панель, хорошее качество выводимого изображения, надежное исполнение подставки, встроенная акустика, набор интерфейсов для передачи изображения и USB-хаб, детальные настройки, строгий внешний вид.
Philips 222B9T получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы Philips 222B9T
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