Обзор Philips 241B7QUBHEB. Лучший 24-дюймовый монитор для ноутбуков

2020-03-27, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Philips 241B7QUBHEB; [257]
Большинство производителей современных ноутбуков, к сожалению, пошли по пути сокращения количества доступных разъемов на корпусе. Как результат, это приводит к необходимости использования переходников, хабов и разветвителей. Дополнительные затраты для владельца и к тому же можно забыть про аккуратную организацию рабочего места. Тестируемый сегодня монитор Philips 241B7QUBHEB создавался именно для решения таких задач.

Philips 241B7QUBHEB

К моменту публикации его можно свободно приобрести в российских магазинах. Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Комплект включает силовой кабель, USB Type-C кабель, DisplayPort и HDMI, диск с документацией, руководство пользователя и гарантийный талон. Собрано все в коробке из неокрашенного картона.

Philips 241B7QUBHEB

Внешний вид

Перед началом эксплуатации необходимо провести сборку подставки. Состоит она из основания и стойки. Проводится процесс без отвертки.

Philips 241B7QUBHEB

Выполнена она из матового пластика. Фронтальная сторона окрашена в черный цвет. обратная серебристая.

Philips 241B7QUBHEB

Подставка в Philips 241B7QUBHEB позволяет изменять высоту расположения панели, наклонять вперед и назад, а также переводить в портретный режим.

Philips 241B7QUBHEB

Стоит на подставке устойчиво, не раскачивается. Вырез в центральной стойке можно использовать для подвода всех кабелей к несъемному фиксатору.

Philips 241B7QUBHEB

Вместо подставки можно будет установить монитор на VESA совместимый кронштейн.

Philips 241B7QUBHEB

Рядом с гнездом питания находится механический тумблер. Из необычного есть выход с питанием 19V 3.42A.

Philips 241B7QUBHEB

Для ввода изображения можно воспользоваться DisplayPort или HDMI, а также USB Type-C. Оба кабеля производитель уже предусмотрел в комплекте.

Philips 241B7QUBHEB

Владельцы ноутбуков одним кабелем USB Type-C смогут передать изображение, получить сетевой разъем RJ-45, а также сразу четыре полноразмерных USB для периферии и накопителей. Один из разъемов окрашен в желтый цвет. Он оптимизирован под зарядку носимых устройств.

Philips 241B7QUBHEB

Монитор располагает выходом DisplayPort для подключения еще одного монитора. Опять же актуально с учетом того, что ноутбуки располагают только одним видеовыходом. Здесь же аудиовыход.

Philips 241B7QUBHEB

На этом особенности Philips 241B7QUBHEB не ограничиваются. Реализована поддержка безопасного входа с датчиками распознавания лица Windows Hello.

Philips 241B7QUBHEB

Выдвижной блок находится на верхней грани. Так ее можно будет спрятать или активировать одним нажатием. Сама технология распознавания работала точно и быстро. Удобнее, чем ввод цифрового пароля.

Philips 241B7QUBHEB

Есть встроенный датчик присутствия, отвечающий за выбор оптимального уровня яркости. С помощью инфракрасного излучения идет определение нахождения человека перед монитором. При отсутствии пользователя идет снижение уровня яркости.

Philips 241B7QUBHEB

Боковые рамки у монитора узкие. По центру нижней грани логотип производителя. В правой части пять механических кнопок управления.

Philips 241B7QUBHEB

Используется матрица IPS с диагональю 24 дюйма. Разрешение Full HD с частотой обновления 75 Гц.

Philips 241B7QUBHEB

Philips 241B7QUBHEB

Philips 241B7QUBHEB

Philips 241B7QUBHEB

Philips 241B7QUBHEB

Настройки

В быстром меню выбирается источник изображения.

Philips 241B7QUBHEB

Выставляется чувствительность сенсора PowerSensor.

Philips 241B7QUBHEB

Меню в Philips 241B7QUBHEB классическое по исполнению. В первой вкладке можно выключить автоматическое уменьшение яркости.

Philips 241B7QUBHEB

Включается режим LowBlue.

Philips 241B7QUBHEB

Вкладка с источником сигнала.

Philips 241B7QUBHEB

Параметры изображения. Яркость, контрастность и резкость. Гамма, вращение пикселей.

Philips 241B7QUBHEB

Громкость встроенного динамика.

Philips 241B7QUBHEB

Цветовая температура.

Philips 241B7QUBHEB

Philips 241B7QUBHEB

Philips 241B7QUBHEB

Philips 241B7QUBHEB

Philips 241B7QUBHEB

Тесты Philips 241B7QUBHEB

Яркость максимальная

Philips 241B7QUBHEB - 266 cd/m

Яркость минимальная

Philips 241B7QUBHEB - 0.25 cd/m2

Температура цвета

Philips 241B7QUBHEB – 6083K Данные получены в стандартном режиме при яркости 100 и контрасте 50.

Отклонения цвета от эталона

Philips 241B7QUBHEB – 417K

Задержка Philips 241B7QUBHEB

Задержка, светлые тона – 8.9ms
Задержка, темные тона – 16.8ms

Philips 241B7QUBHEB обзор

Итоги по Philips 241B7QUBHEB

Золото. Выбор редакции MegaObzorPhilips 241B7QUBHEB станет хорошим выбором в качестве внешнего монитора для ноутбука, включая модели, оснащенные только USB Type-C разъемами. Качественная матрица с широкими углами обзор, четыре полноразмерных USB, гнездо RJ-45, поддержка Windows Hello и автоматического снижения уровня яркости, строгий внешний вид и функциональная подставка. Отдельно отметим наличие выхода DisplayPort для подключения еще одного монитора.
Philips 241B7QUBHEB получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

Комментарии и отзывы Philips 241B7QUBHEB
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