Обзор Philips 241E1SCA. Лучший 24-дюймовый монитор до 10 000

В рамках «Лаборатории» мы проводили тесты Philips 245E1S, недорогого монитора с поддержкой 2К-разрешения из линейки E1. Тогда мы отмечали, что в рамках нее вышло восемь моделей. С диагоналями экрана 24, 27 и 32 дюйма, а также разрешениями Full HD, 2К и 4К. Сегодня в центре внимания будет Philips 241E1SCA с изогнутой панелью, поддержкой частоты обновления 75 Гц. На борту 24-дюймовая Full HD матрица.

Philips 241E1SCA

В России доступен в среднем за 9 490 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет. Тестируемый нами монитор находится в широком доступе в российских магазинах. Мы собрали актуальные предложения в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Комплект включает внешний блок питания, HDMI-кабель, аудиокабель, набор документации.

Philips 241E1SCA

Внутри белоснежной коробки зафиксирован в блок из пенопласта.

Philips 241E1SCA

Внешний вид

В отличие от рассмотренного ранее монитора, здесь установлена изогнутая матрица - 1.500R. Боковые рамки узкие.

Philips 241E1SCA

По центру нижней нанесен логотип производителя. Справа группа механических кнопок, отвечающих за управление и настройки. Для упрощения поиска нужной, маркировка выведена с фронтальной стороны.

Philips 241E1SCA

Поверхность панели полуматовая. При попадании лучей света не бликует. Кристаллический эффект выражен слабо.

Philips 241E1SCA

Задняя панель Philips 241E1SCA со шлифованной текстурой под металл. В центральной части расположены отверстия под VESA-кронштейн.

Philips 241E1SCA

Перед началом эксплуатации нужно будет зафиксировать комплектное основание. Проводится оно без отвертки.

Philips 241E1SCA

Стойка выполнена из металла. Возможности регулировок ограничены. Есть возможность наклона панели вперед и назад. Высота не меняется. Стоит на основании устойчиво.

Philips 241E1SCA

На панели разъемов выведены гнездо питания, HDMI, VGA, аудиовход и аудиовыход.

Philips 241E1SCA

Монитор оснащен встроенными динамиками. Тут их пара с мощностью 3 Вт каждый. Вполне хватает под эксплуатацию в офисе без установки отдельных колонок.

Philips 241E1SCA

Используемая матрица с разрешением Full HD поддерживает обновление 75 Гц. Технология AMD FreeSync. Это VA c Flicker-Free. Уровень заявленной максимальной яркости составляет 250 кд/м².

Philips 241E1SCA

Настройка

В настройках предлагается традиционный набор настроек. Выставляются уровень яркости, контрастность. Гамма.

Philips 241E1SCA

Уровень громкости встроенных колонок.

Philips 241E1SCA

Выбирается цветовая температура.

Philips 241E1SCA

Режим LowBlue.

Philips 241E1SCA

Разъем для ввода изображения.

Philips 241E1SCA

Несколько вариантов локализации интерфейса. Поддерживается русский язык.

Тесты Philips 241E1SCA

Яркость максимальная

Philips 241E1SCA - 242 cd/m2

Яркость минимальная

Philips 241E1SCA - 0.08 cd/m2

Температура цвета

Philips 241E1SCA – 6515K Данные получены в стандартном режиме при яркости 100 и контрасте 50.

Отклонения цвета от эталона

Philips 241E1SCA – 6223K

Задержка Philips 241E1SCA

Задержка, светлые тона – 14.8ms
Задержка, темные тона – 17.15ms

Итоги по Philips 241E1SCA

Золото. Выбор редакции MegaObzorPhilips 241E1SCA – оптимальный вариант при поиске монитора домой и в офис с ограниченным бюджетом на покупку. При этом тут предлагаются аккуратный внешний вид с узкими боковыми рамками, хорошо настроенная VA-матрица с частотой обновления 75 Гц, поддержка VESA-кронштейна, встроенные динамики. Не устроить могут ограниченные возможности по регулировке у подставки, отсутствие DVI и DisplayPort.
Philips 241E1SCA получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы Philips 241E1SCA
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