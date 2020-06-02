Обзор Philips 241E1SCA. Лучший 24-дюймовый монитор до 10 000

В рамках «Лаборатории» мы проводили тесты Philips 245E1S, недорогого монитора с поддержкой 2К-разрешения из линейки E1. Тогда мы отмечали, что в рамках нее вышло восемь моделей. С диагоналями экрана 24, 27 и 32 дюйма, а также разрешениями Full HD, 2К и 4К. Сегодня в центре внимания будет Philips 241E1SCA с изогнутой панелью, поддержкой частоты обновления 75 Гц. На борту 24-дюймовая Full HD матрица.

В России доступен в среднем за 9 490 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.Тестируемый нами монитор находится в широком доступе в российских магазинах. Мы собрали актуальные предложения в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.Комплект включает внешний блок питания, HDMI-кабель, аудиокабель, набор документации.

Внутри белоснежной коробки зафиксирован в блок из пенопласта.

В отличие от рассмотренного ранее монитора, здесь установлена изогнутая матрица - 1.500R. Боковые рамки узкие.

По центру нижней нанесен логотип производителя. Справа группа механических кнопок, отвечающих за управление и настройки. Для упрощения поиска нужной, маркировка выведена с фронтальной стороны.

Поверхность панели полуматовая. При попадании лучей света не бликует. Кристаллический эффект выражен слабо.

Задняя панель Philips 241E1SCA со шлифованной текстурой под металл. В центральной части расположены отверстия под VESA-кронштейн.

Перед началом эксплуатации нужно будет зафиксировать комплектное основание. Проводится оно без отвертки.

Стойка выполнена из металла. Возможности регулировок ограничены. Есть возможность наклона панели вперед и назад. Высота не меняется. Стоит на основании устойчиво.

На панели разъемов выведены гнездо питания, HDMI, VGA, аудиовход и аудиовыход.

Монитор оснащен встроенными динамиками. Тут их пара с мощностью 3 Вт каждый. Вполне хватает под эксплуатацию в офисе без установки отдельных колонок.

Используемая матрица с разрешением Full HD поддерживает обновление 75 Гц. Технология AMD FreeSync. Это VA c Flicker-Free. Уровень заявленной максимальной яркости составляет 250 кд/м².

В настройках предлагается традиционный набор настроек. Выставляются уровень яркости, контрастность. Гамма.

Уровень громкости встроенных колонок.

Выбирается цветовая температура.

Режим LowBlue.

Разъем для ввода изображения.

Яркость максимальная

Яркость минимальная

Температура цвета

Отклонения цвета от эталона

Задержка Philips 241E1SCA

Несколько вариантов локализации интерфейса. Поддерживается русский язык.Philips 241E1SCA - 242 cd/m2Philips 241E1SCA - 0.08 cd/m2Philips 241E1SCA – 6515K Данные получены в стандартном режиме при яркости 100 и контрасте 50.Philips 241E1SCA – 6223KЗадержка, светлые тона – 14.8msЗадержка, темные тона – 17.15msPhilips 241E1SCA – оптимальный вариант при поиске монитора домой и в офис с ограниченным бюджетом на покупку. При этом тут предлагаются аккуратный внешний вид с узкими боковыми рамками, хорошо настроенная VA-матрица с частотой обновления 75 Гц, поддержка VESA-кронштейна, встроенные динамики. Не устроить могут ограниченные возможности по регулировке у подставки, отсутствие DVI и DisplayPort.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".