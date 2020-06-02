Обзор Philips 241E1SCA. Лучший 24-дюймовый монитор до 10 000

В России доступен в среднем за 9 490 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.
Тестируемый нами монитор находится в широком доступе в российских магазинах. Мы собрали актуальные предложения в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.
Philips 241E1SCA обзор
Содержание
КомплектацияКомплект включает внешний блок питания, HDMI-кабель, аудиокабель, набор документации.
Внутри белоснежной коробки зафиксирован в блок из пенопласта.
Внешний видВ отличие от рассмотренного ранее монитора, здесь установлена изогнутая матрица - 1.500R. Боковые рамки узкие.
По центру нижней нанесен логотип производителя. Справа группа механических кнопок, отвечающих за управление и настройки. Для упрощения поиска нужной, маркировка выведена с фронтальной стороны.
Поверхность панели полуматовая. При попадании лучей света не бликует. Кристаллический эффект выражен слабо.
Задняя панель Philips 241E1SCA со шлифованной текстурой под металл. В центральной части расположены отверстия под VESA-кронштейн.
Перед началом эксплуатации нужно будет зафиксировать комплектное основание. Проводится оно без отвертки.
Стойка выполнена из металла. Возможности регулировок ограничены. Есть возможность наклона панели вперед и назад. Высота не меняется. Стоит на основании устойчиво.
На панели разъемов выведены гнездо питания, HDMI, VGA, аудиовход и аудиовыход.
Монитор оснащен встроенными динамиками. Тут их пара с мощностью 3 Вт каждый. Вполне хватает под эксплуатацию в офисе без установки отдельных колонок.
Используемая матрица с разрешением Full HD поддерживает обновление 75 Гц. Технология AMD FreeSync. Это VA c Flicker-Free. Уровень заявленной максимальной яркости составляет 250 кд/м².
НастройкаВ настройках предлагается традиционный набор настроек. Выставляются уровень яркости, контрастность. Гамма.
Уровень громкости встроенных колонок.
Выбирается цветовая температура.
Режим LowBlue.
Разъем для ввода изображения.
Несколько вариантов локализации интерфейса. Поддерживается русский язык.
Тесты Philips 241E1SCA
Яркость максимальнаяPhilips 241E1SCA - 242 cd/m2
Яркость минимальнаяPhilips 241E1SCA - 0.08 cd/m2
Температура цветаPhilips 241E1SCA – 6515K Данные получены в стандартном режиме при яркости 100 и контрасте 50.
Отклонения цвета от эталонаPhilips 241E1SCA – 6223K
Задержка Philips 241E1SCAЗадержка, светлые тона – 14.8ms
Задержка, темные тона – 17.15ms
Итоги по Philips 241E1SCAPhilips 241E1SCA – оптимальный вариант при поиске монитора домой и в офис с ограниченным бюджетом на покупку. При этом тут предлагаются аккуратный внешний вид с узкими боковыми рамками, хорошо настроенная VA-матрица с частотой обновления 75 Гц, поддержка VESA-кронштейна, встроенные динамики. Не устроить могут ограниченные возможности по регулировке у подставки, отсутствие DVI и DisplayPort.
Philips 241E1SCA получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".