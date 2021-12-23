Обзор Philips 241V8L. Недорогой монитор для работы и учебы

Средняя его стоимость на момент конца 2021 года составляет 12 880 рублей.
Комплектная подставка идет в разобранном виде. Сборка проходит интуитивно, без использования инструментов.
Она выполнена из пластика. Круглое основание, стоит на поверхности стола устойчиво.
Понравилось отсутствие боковых пластиковых рамок вокруг дисплея. Да и сами рамки тут узкие. Эту модель можно рассматривать под сеттинг из нескольких мониторов.
По центру нижней нанесен компактный логотип производителя. В правой части инфографика, соответствующая расположенным на нижнем торце кнопкам.
По центру задней панели винтовые отверстия для установки на VESA-совместимый кронштейн.
Подставка тут ограничена по возможностям регулировкок. Есть только наклон вперед и назад.
Блок питания у Philips 241V8L внутренний. За время тестов продемонстрировал тихую работу и отсутствие заметного нагрева при продолжительном нагреве.
Для подключения источника сигнала доступны HDMI и VGA. Можно рассматривать под устаревшие видеокарты.
Оснащается 24-дюймовой матрицей VA с разрешением 1920х1080 пикселей. Максимальный уровень яркости 250 кд/м².
Большую часть времени использовали его в качестве рабочего для браузера, офисного софта и типовых задач. В свободное время подключали Xbox Series S, единственное неудобство касалось необходимости переключения кабеля, тут только один HDMI.
Доступно меню с подробными настройками, в котором можно активировать LowBlue, уменьшив вредный синий спектр. Выставить ручные параметры по цвету, яркости, контрасту.