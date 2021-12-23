Обзор Philips 241V8L. Недорогой монитор для работы и учебы

В центре внимания сегодня у нас монитор Philips 241V8L, который можно смело отнести к сегменту «рабочих лошадок». Такое заявление мы делаем на основе анализа характеристик и опыта подробных тестов. В нем установлена матрица с диагональю 24-дюйма с частотой обновления 75 Гц и разрешением Full HD, позволяя получить плавную картинку даже в условиях текущих сложностей с покупкой видеокарт.

Комплектация и сборка

Средняя его стоимость на момент конца 2021 года составляет 12 880 рублей.Упакован в коробку из плотного картона со светлым оформлением. Приведены ключевые особенности и характеристики. Комплект включает силовой кабель, интерфейсный HDMI-кабель, основание, стойку и документацию.

Комплектная подставка идет в разобранном виде. Сборка проходит интуитивно, без использования инструментов.

Она выполнена из пластика. Круглое основание, стоит на поверхности стола устойчиво.

Внешний вид

Внешний вид строгий и лаконичный. Подойдет для эксплуатации как в качестве офисного, так и домашнего монитора.

Понравилось отсутствие боковых пластиковых рамок вокруг дисплея. Да и сами рамки тут узкие. Эту модель можно рассматривать под сеттинг из нескольких мониторов.

По центру нижней нанесен компактный логотип производителя. В правой части инфографика, соответствующая расположенным на нижнем торце кнопкам.

По центру задней панели винтовые отверстия для установки на VESA-совместимый кронштейн.

Подставка тут ограничена по возможностям регулировкок. Есть только наклон вперед и назад.

Блок питания у Philips 241V8L внутренний. За время тестов продемонстрировал тихую работу и отсутствие заметного нагрева при продолжительном нагреве.

Для подключения источника сигнала доступны HDMI и VGA. Можно рассматривать под устаревшие видеокарты.

Оснащается 24-дюймовой матрицей VA с разрешением 1920х1080 пикселей. Максимальный уровень яркости 250 кд/м².

Большую часть времени использовали его в качестве рабочего для браузера, офисного софта и типовых задач. В свободное время подключали Xbox Series S, единственное неудобство касалось необходимости переключения кабеля, тут только один HDMI.Поддерживает технологию SmartContrast, суть которой заключается в автоматической настройку интенсивности подсветки и цвета. Также предустановлены готовые профили под: офис, фото, видео и игры.

Итоги

Доступно меню с подробными настройками, в котором можно активировать LowBlue, уменьшив вредный синий спектр. Выставить ручные параметры по цвету, яркости, контрасту.В целом же заводские настройки позволяют просто распаковать, установить подставку, подключить ноутбук или ПК и полноценно работать.Philips 241V8L – недорогой рабочий монитор с наиболее распространённой диагональю экрана. Станет хорошим выбором в качестве основного или дополнительного под работу и учебу. Поддержка технологий SmartContrast, SmartImage и LowBlue. Также подойдет для консолей прошлого поколения, рассчитанных под Full HD разрешение.