Обзор Philips 242B1V. Монитор для офиса и опенспейса с поддержкой приватности

С оригинальным Philips 242B1, оснащенным датчиками SmartImage и PowerSensor, мы уже знакомились ранее, сегодня же в центре внимания будет Philips 242B1V с защитой от подглядывания. Одним из ключевых его отличий стала поддержка технологии Philips Privacy Mode, позволяющая в один клик активировать затемнение экрана при просмотре сбоку, сохраняя при этом четкое отображение при просмотре под прямым углом.н

Philips 242B1V

Как результат, при эксплуатации в офисе или опенспейсе, рядом сидящие люди не будут видеть выводимую на экран информацию. Сами же датчики SmartImage и PowerSensor сохранены и тут.

Philips 242B1V обзор

Комплектация

Упакован в коробку из транспортировочного картона. На лицевой панели приведен список его ключевых особенностей. Есть информация по дате производства, серийному номеру и общим характеристикам. Стартовый набор включает VGA, силовой кабель, DisplayPort, HDMI, аудиокабель, диск с ПО и различную документацию.

Philips 242B1V

Внешний вид

Монитор оснащается эргономичной подставкой SmartErgoBase. Она обеспечивает не только необходимый наклон и поворот панели, но и организацию укладки кабелей в общий пучок.

Philips 242B1V

С помощью нее выставляется высота расположения, угол наклона. Поддерживается поворот в портретный режим. Стоит на ней устойчиво.

Philips 242B1V

Выполнена стойка из металла. Сборка проходит без необходимости использования инструментов. Вместо нее можно будет воспользоваться VESA100 кронштейном.

Philips 242B1V

Боковые рамки у монитора узкие. Нижняя со шлифованным покрытием. В центре логотип производителя и окошко датчика PowerSensor, отвечающего за определение присутствия пользователя перед монитором. При отсутствии на рабочем месте переводит автоматически в режим энергопотребления.

Philips 242B1V

Есть LightSensor, анализирующий качество изображения, регулируя на основе этих данных уровень яркости в зависимости от условий освещения в помещении.

Philips 242B1V

Philips 242B1V предлагает безопасный просмотр в приватном режиме. Для ее активации нужно нажать кнопку, после этого, если смотреть на него сбоку, изображение будет неразличимо. Актуально для использования в офисе.

Philips 242B1V

Сами кнопки расположены в правой части. Все они для удобства подписаны. Разобраться с управлением будет несложно.

Philips 242B1V

Задняя часть корпуса выполнена из пластика. В центре выступающий блок с решеткой в верхней части, отвечающей за отвод тепла.

Philips 242B1V

На нижней грани механический тумблер питания, гнездо под силовой кабель. Для ввода изображения предлагается сразу четыре вида разъемов: DispayPort, DVI-D, HDMI, VGA. Аудиовход и аудиовыход.

Philips 242B1V

Оснащается встроенным USB-хабом. Четыре скоростных разъема. Окрашенный в желтый цвет разъем, оптимизированный под проведение зарядки носимых устройств.

Philips 242B1V

Оснащается Philips 242B1V матрицей IPS. Разрешение Full HD со скоростью обновления до 75 Гц. Подсветка равномерна по всей площади. Присутствует небольшой Glow эффект.

Philips 242B1V

Настройки

Меню управления с традиционным оформлением. Локализовано под русскоязычных пользователей. Вручную включается PowerSensor.

Philips 242B1V

Отдельная вкладка для LightSensor.

Philips 242B1V

LowBlue с уменьшением вредного синего свечения.

Philips 242B1V

Ручной выбор источника изображения.

Philips 242B1V

Параметры вывода картинки. Яркость, контраст, резкость.

Philips 242B1V

Источник звука. Громкость. Режим работы.

Philips 242B1V

Цветовой баланс и температура.

Тесты Philips 242B1V

Яркость максимальная

Philips 242B1V -255 cd/m2

Яркость минимальная

Philips 242B1V - 0.29 cd/m2

Температура цвета

Philips 242B1V – 6360K

Задержка Philips 242B1V

Задержка, светлые тона – 10.6ms
Задержка, темные тона – 16.3ms

Итоги по Philips 242B1V

Золото. Выбор редакции MegaObzorPhilips 242B1V станет хорошим выбором при поиске монитора для работы в опенспейсе или офисе, позволяя владельцу обеспечить режим приватности, предотвратив утечку личных данных. Помимо этого, он оснащается IPS-матрицей с хорошим качеством заводской настройки. Из особенностей также отметим сенсор для уменьшения расходов на электроэнергию и автоматическую подстройку яркости. Три интерфейсных кабеля в комплекте, эргономичная подставка, встроенный хаб.
Philips 242B1V получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы Philips 242B1V
Обзоры:
Обзор A4Tech Bloody J527. Игровые наушники с 7.1 звуком и микрофономОбзор A4Tech Bloody J527. Игровые наушники с 7.1 звуком и микрофоном
Обзор Thermaltake Isurus Pro V2 (GHT-IST-ANIBBK-34). Внутриканальные игровые наушникиОбзор Thermaltake Isurus Pro V2 (GHT-IST-ANIBBK-34). Внутриканальные игровые наушники
Обзор Sven E-155MV. Недорогие наушники вкладыши с микрофоном Обзор Sven E-155MV. Недорогие наушники вкладыши с микрофоном
Новости:
Беспроводные наушники Huawei FreeBuds Studio вышли в России

Компания Huawei дала старт российским продажам полноразмерных беспроводных наушников FreeBuds Studio. Нов...
Xiaomi Mi Neckband Pro прошла сертификацию Bluetooth

Согласно списку Bluetooth SIG, предстоящие беспроводные наушники Xiaomi будут называться Mi Neckband Pro....
Соучредитель компании OnePlus Co Карл Пей покинул компанию

Соучредитель компании OnePlus Co Карл Пей, решил покинуть компанию, чтобы начать свое собственное предпри...
Обзор Philips 242B1V. Монитор для офиса и опенспейса с поддержкой приватностиОбзор Philips 242B1V. Монитор для офиса и опенспейса с поддержкой приватности
Лучший аккумуляторный пылесос. Wollmer D705 silverЛучший аккумуляторный пылесос. Wollmer D705 silver
Обзор Harper 24R490TS. Телевизор Aндроид для кухни и дачиОбзор Harper 24R490TS. Телевизор Aндроид для кухни и дачи
Обзор Sven E-155MV. Недорогие наушники вкладыши с микрофоном Обзор Sven E-155MV. Недорогие наушники вкладыши с микрофоном
Лучший фитнес браслет. Samsung Galaxy Fit2Лучший фитнес браслет. Samsung Galaxy Fit2
3D-карта Colorful iGame GeForce RTX 3090...
3D-карта Colorful iGame GeForce RTX 3090Компания Colorful представила видеокарту iGame GeForce RTX 3090 Neptune OC-V, главной особенностью которо...
Беспроводная гарнитура HyperX Cloud II W...
Беспроводная гарнитура HyperX Cloud II WHyperX выпустила беспроводную гарнитуру Cloud II Wireless, выполненную в оригинальном дизайне HyperX. ...
Корпус Fractal Meshify 2 XL поддерживает...
Корпус Fractal Meshify 2 XL поддерживаетКомпания Fractal пополнила ассортимент ПК-корпусов моделью Meshify 2 XL, которая может похвастаться подде...
Corsair приобретает GamerSensei...
Corsair приобретает GamerSenseiGamer Sensei объединяет игроков любого уровня подготовки, от новичков до начинающих профессионалов, с опы...
Выпущен сверхширокий монитор AOC AGON AG...
Выпущен сверхширокий монитор AOC AGON AGAOC объявила о выпуске 49-дюймового изогнутого монитора с соотношением сторон 32: 9. Дисплей монитора исп...
Смартфон ZTE Axon 20 4G получил SoC Unis...
Смартфон ZTE Axon 20 4G получил SoC UnisСегодня мы уже писали о том, что компания ZTE готовит к выходу смартфон Axon 20 5G Extreme Edition, котор...
Пакистан последним присоединился к списк...
Пакистан последним присоединился к спискПакистан присоединился к группе стран, запретивших платформу коротких видео TikTok. Регулирующий орган ст...
AMD представила технологию разгона проце...
AMD представила технологию разгона процеAMD готовит к запуску технологию Precision Boost Overdrive 2 (PBO). Новая технология используется для раз...
В Star Wars: Squadrons ожидается новый к...
В Star Wars: Squadrons ожидается новый кEA объявила о том, что в ноябре - декабре для Star Wars: Squadrons выйдет новое обновление. В этом месяце...
Redmi Note 9 4G получил живучий аккумуля...
Redmi Note 9 4G получил живучий аккумуляОдной из главных особенностей (сам производитель часто акцентирует на этом внимание) смартфона Redmi Note...
ID-Cooling IceFlow 240 VGA охладит вашу ...
ID-Cooling IceFlow 240 VGA охладит вашу В последнее время системы жидкостного охлаждения стали пользоваться повышенным спросом, так как пользоват...
Новые iPhone и iPad будут поддерживать г...
Новые iPhone и iPad будут поддерживать гНовые флагманские модели iPhone и iPad способны запускать самые высококачественные мобильные игры, но вы,...
Обзор Eheim Autofeeder. Автоматическая кормушка для аквариумаОбзор Eheim Autofeeder. Автоматическая кормушка для аквариума
Обзор REMEZair RMA-101-01. Домашний очиститель-обеззараживательОбзор REMEZair RMA-101-01. Домашний очиститель-обеззараживатель
Обзор ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090 OC (TUF-RTX3090-O24G-GAMING). Тест видеокарты Full HD и 4KОбзор ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090 OC (TUF-RTX3090-O24G-GAMING). Тест видеокарты Full HD и 4K
Обзор DEEPCOOL MACUBE 110 White. Лучший Mini-Tower корпус до 5000Обзор DEEPCOOL MACUBE 110 White. Лучший Mini-Tower корпус до 5000
Обзор T-Force VULCAN G 512GB (T253TG512G3C301). Твердотельный диск под хранение игрОбзор T-Force VULCAN G 512GB (T253TG512G3C301). Твердотельный диск под хранение игр
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor