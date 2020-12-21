Обзор Philips 242B1V. Монитор для офиса и опенспейса с поддержкой приватности

Как результат, при эксплуатации в офисе или опенспейсе, рядом сидящие люди не будут видеть выводимую на экран информацию. Сами же датчики SmartImage и PowerSensor сохранены и тут.
Philips 242B1V обзор
КомплектацияУпакован в коробку из транспортировочного картона. На лицевой панели приведен список его ключевых особенностей. Есть информация по дате производства, серийному номеру и общим характеристикам. Стартовый набор включает VGA, силовой кабель, DisplayPort, HDMI, аудиокабель, диск с ПО и различную документацию.
Внешний видМонитор оснащается эргономичной подставкой SmartErgoBase. Она обеспечивает не только необходимый наклон и поворот панели, но и организацию укладки кабелей в общий пучок.
С помощью нее выставляется высота расположения, угол наклона. Поддерживается поворот в портретный режим. Стоит на ней устойчиво.
Выполнена стойка из металла. Сборка проходит без необходимости использования инструментов. Вместо нее можно будет воспользоваться VESA100 кронштейном.
Боковые рамки у монитора узкие. Нижняя со шлифованным покрытием. В центре логотип производителя и окошко датчика PowerSensor, отвечающего за определение присутствия пользователя перед монитором. При отсутствии на рабочем месте переводит автоматически в режим энергопотребления.
Есть LightSensor, анализирующий качество изображения, регулируя на основе этих данных уровень яркости в зависимости от условий освещения в помещении.
Philips 242B1V предлагает безопасный просмотр в приватном режиме. Для ее активации нужно нажать кнопку, после этого, если смотреть на него сбоку, изображение будет неразличимо. Актуально для использования в офисе.
Сами кнопки расположены в правой части. Все они для удобства подписаны. Разобраться с управлением будет несложно.
Задняя часть корпуса выполнена из пластика. В центре выступающий блок с решеткой в верхней части, отвечающей за отвод тепла.
На нижней грани механический тумблер питания, гнездо под силовой кабель. Для ввода изображения предлагается сразу четыре вида разъемов: DispayPort, DVI-D, HDMI, VGA. Аудиовход и аудиовыход.
Оснащается встроенным USB-хабом. Четыре скоростных разъема. Окрашенный в желтый цвет разъем, оптимизированный под проведение зарядки носимых устройств.
Оснащается Philips 242B1V матрицей IPS. Разрешение Full HD со скоростью обновления до 75 Гц. Подсветка равномерна по всей площади. Присутствует небольшой Glow эффект.
НастройкиМеню управления с традиционным оформлением. Локализовано под русскоязычных пользователей. Вручную включается PowerSensor.
Отдельная вкладка для LightSensor.
LowBlue с уменьшением вредного синего свечения.
Ручной выбор источника изображения.
Параметры вывода картинки. Яркость, контраст, резкость.
Источник звука. Громкость. Режим работы.
Цветовой баланс и температура.
Тесты Philips 242B1V
Яркость максимальнаяPhilips 242B1V -255 cd/m2
Яркость минимальнаяPhilips 242B1V - 0.29 cd/m2
Температура цветаPhilips 242B1V – 6360K
Задержка Philips 242B1VЗадержка, светлые тона – 10.6ms
Задержка, темные тона – 16.3ms
Итоги по Philips 242B1VPhilips 242B1V станет хорошим выбором при поиске монитора для работы в опенспейсе или офисе, позволяя владельцу обеспечить режим приватности, предотвратив утечку личных данных. Помимо этого, он оснащается IPS-матрицей с хорошим качеством заводской настройки. Из особенностей также отметим сенсор для уменьшения расходов на электроэнергию и автоматическую подстройку яркости. Три интерфейсных кабеля в комплекте, эргономичная подставка, встроенный хаб.
Philips 242B1V получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".