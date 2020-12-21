Обзор Philips 242B1V. Монитор для офиса и опенспейса с поддержкой приватности

С оригинальным Philips 242B1 , оснащенным датчиками SmartImage и PowerSensor, мы уже знакомились ранее, сегодня же в центре внимания будет Philips 242B1V с защитой от подглядывания. Одним из ключевых его отличий стала поддержка технологии Philips Privacy Mode, позволяющая в один клик активировать затемнение экрана при просмотре сбоку, сохраняя при этом четкое отображение при просмотре под прямым углом.н

Philips 242B1V обзор

Как результат, при эксплуатации в офисе или опенспейсе, рядом сидящие люди не будут видеть выводимую на экран информацию. Сами же датчики SmartImage и PowerSensor сохранены и тут.

Комплектация

Упакован в коробку из транспортировочного картона. На лицевой панели приведен список его ключевых особенностей. Есть информация по дате производства, серийному номеру и общим характеристикам. Стартовый набор включает VGA, силовой кабель, DisplayPort, HDMI, аудиокабель, диск с ПО и различную документацию.

Внешний вид

Монитор оснащается эргономичной подставкой SmartErgoBase. Она обеспечивает не только необходимый наклон и поворот панели, но и организацию укладки кабелей в общий пучок.

С помощью нее выставляется высота расположения, угол наклона. Поддерживается поворот в портретный режим. Стоит на ней устойчиво.

Выполнена стойка из металла. Сборка проходит без необходимости использования инструментов. Вместо нее можно будет воспользоваться VESA100 кронштейном.

Боковые рамки у монитора узкие. Нижняя со шлифованным покрытием. В центре логотип производителя и окошко датчика PowerSensor, отвечающего за определение присутствия пользователя перед монитором. При отсутствии на рабочем месте переводит автоматически в режим энергопотребления.

Есть LightSensor, анализирующий качество изображения, регулируя на основе этих данных уровень яркости в зависимости от условий освещения в помещении.

Philips 242B1V предлагает безопасный просмотр в приватном режиме. Для ее активации нужно нажать кнопку, после этого, если смотреть на него сбоку, изображение будет неразличимо. Актуально для использования в офисе.

Сами кнопки расположены в правой части. Все они для удобства подписаны. Разобраться с управлением будет несложно.

Задняя часть корпуса выполнена из пластика. В центре выступающий блок с решеткой в верхней части, отвечающей за отвод тепла.

На нижней грани механический тумблер питания, гнездо под силовой кабель. Для ввода изображения предлагается сразу четыре вида разъемов: DispayPort, DVI-D, HDMI, VGA. Аудиовход и аудиовыход.

Оснащается встроенным USB-хабом. Четыре скоростных разъема. Окрашенный в желтый цвет разъем, оптимизированный под проведение зарядки носимых устройств.

Оснащается Philips 242B1V матрицей IPS. Разрешение Full HD со скоростью обновления до 75 Гц. Подсветка равномерна по всей площади. Присутствует небольшой Glow эффект.

Настройки

Меню управления с традиционным оформлением. Локализовано под русскоязычных пользователей. Вручную включается PowerSensor.

Отдельная вкладка для LightSensor.

LowBlue с уменьшением вредного синего свечения.

Ручной выбор источника изображения.

Параметры вывода картинки. Яркость, контраст, резкость.

Источник звука. Громкость. Режим работы.

Тесты Philips 242B1V

Яркость максимальная

Яркость минимальная

Температура цвета

Задержка Philips 242B1V

Итоги по Philips 242B1V

Цветовой баланс и температура.Philips 242B1V -255 cd/m2Philips 242B1V - 0.29 cd/m2Philips 242B1V – 6360KЗадержка, светлые тона – 10.6msЗадержка, темные тона – 16.3msPhilips 242B1V станет хорошим выбором при поиске монитора для работы в опенспейсе или офисе, позволяя владельцу обеспечить режим приватности, предотвратив утечку личных данных. Помимо этого, он оснащается IPS-матрицей с хорошим качеством заводской настройки. Из особенностей также отметим сенсор для уменьшения расходов на электроэнергию и автоматическую подстройку яркости. Три интерфейсных кабеля в комплекте, эргономичная подставка, встроенный хаб.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".