Обзор Philips 245E1S. Лучший 2K-монитор до 15 000 рублей

Линейка мониторов E1 у Philips включает восемь моделей, объединенных поддержкой FreeSync, FlickerFree и режима LowBlue. Диагональ экрана варьируется в диапазоне от 24 до 32 дюймов. Ориентированы они как на эксплуатацию в качестве рабочих, так и личных. Сегодня мы поделимся опытом эксплуатации и тестирования Philips 245E1S, получившего поддержку технологии Ultra Wide-Color с широким охватом цветового пространства и реалистичного рендеринга.

Комплектация

Мы собрали актуальные предложения в российских магазинах в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.Комплект включает подставку, кабель HDMI, аудиокабель, внешний блок питания, руководство пользователя, гарантийный талон и диск с программным обеспечением. Сам монитор поставляется в коробке из эко-картона.

Внешний вид

Ножка изначально закреплена на мониторе. Для начала необходимо будет провести установку на нее подставки.

Выполнена в виде овальной стойки из пластика. Возможности ограничены наклоном панели вперед и назад.

При необходимости её можно будет демонтировать, сняв заглушку и установить на VESA-совместимый кронштейн.

Задняя панель у Philips 245E1S с текстурным покрытием. В центральной части выпуклая. Есть замок Кенсингтона.

Для подключения источника сигнала доступно три разъема: HDMI, DisplayPort и VGA. Выход под наушники.

Блок питания внешний. Работает бесшумно, при длительной нагрузке не нагревается.

Выполнен монитор в безрамочном исполнении. Отличный вариант для тех, кто рассматривает установку нескольких экранов на рабочем столе.

Широкой сохранена только нижняя рамка с логотипом в центре. Справа пять механических кнопок с нанесенной маркировкой.

Изображение выводится на 24-дюймовую матрицу с разрешением 2560 на 1440 пикселей. Соотношение сторон 16:9.

Поддерживается частота обновления 75 Гц. Доступна технология сглаживания AMD FreeSync.

Используемый тут тип матрицы, в отличие от TN, может похвастать широкими углами обзора, сохраняя четкость и яркость при расположении под углом.

Настройки

Отдельного внимания заслуживает Ultra Wide-Color с расширением цветовой палитры с широким диапазоном цветов. Визуально цвета выглядят сочнее и насыщеннее.В быстром меню SmartImage представлены готовые пресеты: FPS, Racing, RTS, Gamer 1, Gamer 2, Low Blue.

Выбирается один из трех входов.

В основном меню включается режим LowBlue.

Настраиваются параметры вывода изображения. Яркость, контрастность и другие параметры.

Громкость встроенных динамиков. На борту пара колонок, позволяющих отказаться от внешней акустики в целом ряде сценариев.

Тесты Philips 245E1S

Яркость максимальная

Яркость минимальная

Температура цвета

Отклонения цвета от эталона

Задержка Philips 245E1S

Philips 245E1S обзор

Philips 245E1S - 289 cd/mPhilips 245E1S - 0.27 cd/m2Philips 245E1S – 6495K Данные получены в стандартном режиме при яркости 100 и контрасте 50.Philips 245E1S – 5KЗадержка, светлые тона – 12.6msЗадержка, темные тона – 14.8ms

Итоги по Philips 245E1S

Philips 245E1S – добротный 2К-монитор для работы и другие типовые сценарии. Аккуратный внешний вид с узкими боковыми рамками, три типа видеоразъемов, хорошие заводские настройки матрицы, широкие углы обзора, 75 Гц c AMD FreeSync. Не устроить может ограниченная эргономика подставки.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".