Обзор Philips 245E1S. Лучший 2K-монитор до 15 000 рублей

Линейка мониторов E1 у Philips включает восемь моделей, объединенных поддержкой FreeSync, FlickerFree и режима LowBlue. Диагональ экрана варьируется в диапазоне от 24 до 32 дюймов. Ориентированы они как на эксплуатацию в качестве рабочих, так и личных. Сегодня мы поделимся опытом эксплуатации и тестирования Philips 245E1S, получившего поддержку технологии Ultra Wide-Color с широким охватом цветового пространства и реалистичного рендеринга.
Задержка, темные тона – 14.8ms
Philips 245E1S получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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КомплектацияКомплект включает подставку, кабель HDMI, аудиокабель, внешний блок питания, руководство пользователя, гарантийный талон и диск с программным обеспечением. Сам монитор поставляется в коробке из эко-картона.
Внешний видНожка изначально закреплена на мониторе. Для начала необходимо будет провести установку на нее подставки.
Выполнена в виде овальной стойки из пластика. Возможности ограничены наклоном панели вперед и назад.
При необходимости её можно будет демонтировать, сняв заглушку и установить на VESA-совместимый кронштейн.
Задняя панель у Philips 245E1S с текстурным покрытием. В центральной части выпуклая. Есть замок Кенсингтона.
Для подключения источника сигнала доступно три разъема: HDMI, DisplayPort и VGA. Выход под наушники.
Блок питания внешний. Работает бесшумно, при длительной нагрузке не нагревается.
Выполнен монитор в безрамочном исполнении. Отличный вариант для тех, кто рассматривает установку нескольких экранов на рабочем столе.
Широкой сохранена только нижняя рамка с логотипом в центре. Справа пять механических кнопок с нанесенной маркировкой.
Изображение выводится на 24-дюймовую матрицу с разрешением 2560 на 1440 пикселей. Соотношение сторон 16:9.
Поддерживается частота обновления 75 Гц. Доступна технология сглаживания AMD FreeSync.
Используемый тут тип матрицы, в отличие от TN, может похвастать широкими углами обзора, сохраняя четкость и яркость при расположении под углом.
Отдельного внимания заслуживает Ultra Wide-Color с расширением цветовой палитры с широким диапазоном цветов. Визуально цвета выглядят сочнее и насыщеннее.
НастройкиВ быстром меню SmartImage представлены готовые пресеты: FPS, Racing, RTS, Gamer 1, Gamer 2, Low Blue.
Выбирается один из трех входов.
В основном меню включается режим LowBlue.
Настраиваются параметры вывода изображения. Яркость, контрастность и другие параметры.
Громкость встроенных динамиков. На борту пара колонок, позволяющих отказаться от внешней акустики в целом ряде сценариев.
Тесты Philips 245E1S
Яркость максимальнаяPhilips 245E1S - 289 cd/m
Яркость минимальнаяPhilips 245E1S - 0.27 cd/m2
Температура цветаPhilips 245E1S – 6495K Данные получены в стандартном режиме при яркости 100 и контрасте 50.
Отклонения цвета от эталонаPhilips 245E1S – 5K
Задержка Philips 245E1SЗадержка, светлые тона – 12.6ms
Задержка, темные тона – 14.8ms
Philips 245E1S обзор
Итоги по Philips 245E1SPhilips 245E1S – добротный 2К-монитор для работы и другие типовые сценарии. Аккуратный внешний вид с узкими боковыми рамками, три типа видеоразъемов, хорошие заводские настройки матрицы, широкие углы обзора, 75 Гц c AMD FreeSync. Не устроить может ограниченная эргономика подставки.
Philips 245E1S получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".